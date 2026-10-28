Siết an toàn bữa ăn bán trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Chuẩn hóa quy trình, phân định rõ trách nhiệm các bên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông để lấy ý kiến rộng rãi.

Với mục tiêu chuẩn hóa quy trình, bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng, dự thảo hướng tới thiết lập cơ chế quản lý rõ ràng, minh bạch; phân định cụ thể trách nhiệm của chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường, gia đình và đơn vị cung cấp dịch vụ. Đồng thời, văn bản này cũng tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa và ứng phó với các sự cố an toàn thực phẩm.

Theo dự thảo, trước mỗi năm học, các cơ sở giáo dục căn cứ nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch tổ chức bữa ăn theo từng nhóm học sinh, phân biệt rõ đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ và học sinh không thuộc diện hỗ trợ.

Thực đơn bán trú bắt buộc phải xây dựng theo hướng dẫn chuyên môn về dinh dưỡng của Bộ Y tế và chương trình giáo dục mầm non, bảo đảm phù hợp với lứa tuổi, nhu cầu năng lượng, số bữa ăn và định mức suất ăn. Thực đơn phải công khai theo ngày hoặc tuần và cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

Thực đơn bán trú sẽ được chuẩn hóa về dinh dưỡng và nhu cầu năng lượng theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Ảnh minh họa.

Việc lựa chọn đơn vị cung ứng suất ăn cũng được đặt trong khuôn khổ pháp luật về đấu thầu, quản lý tài sản công và phân cấp quản lý của địa phương.

Các tiêu chí lựa chọn tập trung vào năng lực cung cấp, điều kiện an toàn thực phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, quy trình bảo quản, vận chuyển và phương án xử lý sự cố. Quy định đồng bộ này giúp nhà trường có căn cứ quản lý thống nhất, cha mẹ học sinh thuận lợi giám sát chất lượng và các cơ quan chức năng dễ dàng xác định trách nhiệm khi phát sinh vi phạm.

Siết chặt an toàn thực phẩm và quy trình kiểm thực

Dự thảo Thông tư nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng xuyên suốt toàn bộ quá trình tổ chức bữa ăn theo quy định pháp luật và các hướng dẫn chuyên môn từ Bộ Y tế. Trách nhiệm được quy định tương ứng với từng hình thức tổ chức.

Đối với trường học tự tổ chức nấu ăn, nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện từ bố trí nhân sự, cơ sở vật chất, thu mua nguyên liệu đến chế biến và phục vụ. Đối với hình thức thuê dịch vụ hoặc suất ăn sẵn, đơn vị cung cấp phải bảo đảm đầy đủ về chất lượng, giá trị dinh dưỡng, số lượng, thực đơn và thời gian giao nhận theo hợp đồng. Với các suất ăn chế biến ngoài nhà trường, đơn vị cung ứng phải thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu tại nơi chế biến; nhà trường tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, giám sát và lưu mẫu tại nơi sử dụng theo quy định.

Đáng chú ý, dự thảo yêu cầu các cơ sở giáo dục phải xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn thực phẩm lồng ghép trong kế hoạch bảo đảm an toàn trường học, giúp phát hiện sớm nguy cơ và rút ngắn thời gian xử lý nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới sức khỏe học sinh.

Bên cạnh đó, dự thảo đề cao sự tham gia giám sát của phụ huynh, đồng thời yêu cầu gia đình phối hợp cung cấp kịp thời thông tin về tình trạng sức khỏe, tiền sử dị ứng thực phẩm và chế độ ăn đặc thù của học sinh.

Nhằm giảm thiểu phiền hà, dự thảo định hướng cắt giảm tối đa thủ tục hành chính: không phát sinh thủ tục phê duyệt ngoài quy định; không yêu cầu lập kế hoạch riêng cho từng phân hiệu, điểm trường hay lập thêm hồ sơ, sổ sách, phần mềm báo cáo riêng. Mọi thông tin quản lý sẽ được cập nhật và khai thác trực tiếp trên hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành Giáo dục hoặc địa phương.