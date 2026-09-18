Siết an ninh, an toàn giao thông tại Dự án mở rộng cao tốc qua Đồng Tháp

Tham dự lễ ký kết có Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, tuyến thi công cao tốc đi địa bàn tỉnh Đồng Tháp có 18 xã, phường gồm: Tân Hương, Châu Thành, Long Hưng, Long Định, Tân Phước 3, Bình Trưng, Tân Phú...

Từ tháng 3-2026 đến nay, trên tuyến thi công xảy ra 15 vụ mất cắp tài sản liên quan dây điện, cáp điện, cáp đồng, máy móc, mô tơ... Bên cạnh đó, các nguy cơ về an toàn giao thông và an toàn trong quá trình thi công đang được cảnh báo.

Do đó, việc triển khai các ký kết nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; bảo vệ an toàn người, tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ thi công, góp phần bảo đảm tiến độ dự án. Các bên tham gia gồm Công an 18 xã, phường liên ranh và Ban Chỉ huy An ninh Đèo Cả khu vực dự án.

Theo đó, các đơn vị sẽ chủ động xây dựng lịch tuần tra, tăng cường lực lượng tại khu vực trọng điểm, khu tập kết vật tư, thiết bị; bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại công trường và các tuyến đường dân sinh liên quan; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, người lao động chấp hành pháp luật, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các xã và lãnh đạo công ty tham dự hội nghị.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an cấp xã tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp của Công an tỉnh và Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận về bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông tại Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư; chủ động nắm tình hình, phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự (nhất là trộm cắp tài sản)...

Đối với Ban Quản lý Dự án cao tốc, Ban Chỉ huy An ninh Đèo Cả và các nhà thầu, đồng chí Lâm Phước Nguyên đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an; duy trì lực lượng tuần tra cơ động tại các khu vực trọng điểm, khu tập kết vật tư, máy móc, thiết bị; củng cố lực lượng bảo vệ, quản lý chặt người và phương tiện ra vào công trường, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát; quản lý tốt công nhân, người lao động; kịp thời thông tin, phối hợp cung cấp hình ảnh, tài liệu khi xảy ra vụ việc để phục vụ xác minh, xử lý.