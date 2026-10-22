Siberian Wellness 30 năm kiên định với khoa học, con người và trách nhiệm

Ông Denis Sapegin – CEO Khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn Siberian Wellness

Từ vùng đất Siberia đến mạng lưới sản xuất quốc tế

- Thưa ông, nhìn lại hành trình 30 năm, những cột mốc và thành tựu nào đã định hình vị thế của Siberian Wellness trên thị trường toàn cầu ngày hôm nay?

Trong suốt 30 năm qua, Siberian Wellness luôn kiên định nguyên tắc: Chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu và phải được bảo chứng bằng năng lực nghiên cứu khoa học cũng như hệ thống sản xuất của chính chúng tôi. Vì vậy, những cột mốc quan trọng nhất của Siberian Wellness gắn liền với việc mở rộng nhà máy. Năm 1999, chúng tôi khai trương tổ hợp sản xuất đầu tiên tại Novosibirsk, Nga, ở trung tâm Siberia - nơi công ty ra đời và cũng là nguồn cung nguyên liệu thiên nhiên của chúng tôi.

Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tập đoàn

Năm 2001, chúng tôi thành lập Trung tâm Đổi mới Khoa học, sau đó tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất vào năm 2007 và 2016. Theo thời gian, nền tảng này phát triển thành mạng lưới sản xuất quốc tế, bao gồm nhà máy Dahlia tại Serbia chuyên về sản phẩm chăm sóc cá nhân, nhà máy Aquaviva tại San Marino chuyên về dinh dưỡng, sản phẩm hỗ trợ cho tập luyện thể thao và tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp Namangan tại Uzbekistan cung cấp nguyên liệu thiên nhiên.

Ngày nay, Siberian Wellness hiện diện tại hơn 60 quốc gia trên ba châu lục trong đó có Việt Nam - thị trường chúng tôi đã gắn bó và không ngừng phát triển suốt 13 năm qua. Điều ý nghĩa là ở mọi nơi, sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều được sản xuất tại các cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

- Hiện diện tại hơn 60 quốc gia trên ba châu lục là thành tựu không nhỏ, vậy theo ông, những yếu tố nào giúp Tập đoàn duy trì tăng trưởng và mở rộng ra thị trường quốc tế?

Để duy trì tăng trưởng, tôi muốn nhấn mạnh ba yếu tố: Khoa học, con người và trách nhiệm.

Thứ nhất là khoa học. Chúng tôi phát triển sản phẩm từ nguyên liệu thiên nhiên dựa trên kết quả nghiên cứu tại trung tâm khoa học của Tập đoàn và sự hợp tác với các tổ chức khoa học, để mỗi sản phẩm đều có nền tảng khoa học vững chắc.

Thứ hai là con người. Chúng tôi đầu tư đào tạo đội ngũ để họ có thể cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin chính xác và có trách nhiệm.

Thứ ba là trách nhiệm. Với mục tiêu thúc đẩy Thế hệ Wellness Generation (hay còn gọi là Gen Well - Sống khỏe toàn diện), chúng tôi khuyến khích lối sống cân bằng, kết hợp vận động thể chất, chăm sóc sức khỏe tinh thần, phát triển bản thân và bảo vệ môi trường. Với chúng tôi, đây là những giá trị được hiện thực hóa thông qua các hoạt động cộng đồng, thể thao và giáo dục.

Ba yếu tố này tạo thành nền tảng cho cách chúng tôi phát triển và mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu

Giữ giá trị cốt lõi, thích ứng với từng thị trường

- Mỗi một thị trường đều có đặc điểm riêng, Tập đoàn gìn giữ các giá trị cốt lõi của thương hiệu Siberian Wellness như thế nào khi thích ứng với những thị trường khác nhau, thưa ông?

Tại mọi quốc gia, chúng tôi luôn gìn giữ những giá trị cốt lõi làm nên Siberian Wellness, đó chính là nguồn cội Siberia, nền tảng khoa học và định hướng lấy con người làm trung tâm. Trên nền tảng đó, chúng tôi linh hoạt điều chỉnh cách tiếp cận để đáp ứng nhu cầu của từng thị trường. Mạng lưới sản xuất quốc tế cho phép chúng tôi kết hợp những giá trị nhất quán này với chuyên môn và nguồn nguyên liệu thiên nhiên tại mỗi địa phương.

Tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc làm đẹp từ bên trong, duy trì cân nặng hợp lý và chăm sóc sức khỏe hằng ngày giữa nhịp sống nhanh. Những nhu cầu này định hướng việc lựa chọn các sản phẩm chúng tôi ưu tiên tại thị trường Việt Nam.

Đồng thời, chúng tôi coi việc tuân thủ các quy định của Việt Nam và yêu cầu bảo vệ người tiêu dùng là một phần không thể tách rời trong hoạt động của mình.

Bên cạnh đó, chúng tôi giữ nguyên những giá trị phát triển bền vững ở bất kỳ đâu, đó là hoạt động hướng tới bảo vệ môi trường, hay nâng cao chất lượng sống của người dân địa phương. Năm nay, cộng đồng Siberian Wellness tại Việt Nam đã trồng 999 cây tại Vườn quốc gia Cúc Phương, nâng tổng số cây chúng tôi đóng góp tại đây lên 3.499 cây. Với chúng tôi, đó là cách thể hiện cam kết gắn bó lâu dài với một quốc gia.

Các đối tác Siberian Wellness luôn tham gia nhiệt tình vào các sự kiện bảo vệ môi trường

- Năm nay đánh dấu bước phát triển mới của Siberian Wellness tại Đông Nam Á với việc mở rộng kinh doanh tại Thái Lan, theo ông, thị trường này có ý nghĩa như thế nào trong chiến lược khu vực của công ty và đâu là những ưu tiên?

Thái Lan là bước phát triển tiếp theo phù hợp trong khu vực, còn Việt Nam là thị trường để chúng tôi tham chiếu kinh nghiệm.

Năm nay, chúng tôi đã tham gia triển lãm Wellness & Healthcare EXPO 2026 và SPORTICE tại Bangkok. Với chúng tôi, mục tiêu quan trọng nhất khi tham gia những sự kiện này là lắng nghe - gặp gỡ các chuyên gia địa phương, tìm hiểu người tiêu dùng và xây dựng các mối quan hệ.

Kinh nghiệm tích lũy tại Việt Nam sẽ định hướng cách tiếp cận của chúng tôi, nhưng nhu cầu tại Thái Lan sẽ quyết định những sản phẩm được giới thiệu và cách chúng tôi truyền thông. Chúng tôi hướng tới phát triển từng bước và tuân thủ đầy đủ các quy định của địa phương.

- Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, sẽ đóng vai trò gì trong chặng đường phát triển tiếp theo của Tập đoàn, thưa ông?

Đông Nam Á là một trong những khu vực năng động nhất thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn diện. Việt Nam, nơi chúng tôi đã hiện diện trong 13 năm, là nền tảng của Siberian Wellness tại khu vực này.

Những ưu tiên của chúng tôi trong các năm tới rất rõ ràng: Phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng tại Việt Nam, đầu tư vào đội ngũ tại đây, cung cấp kiến thức cho người tiêu dùng một cách có trách nhiệm và tuân thủ đầy đủ các quy định sở tại.

Dựa trên kinh nghiệm 13 năm tại Việt Nam, chúng tôi sẽ thận trọng đánh giá những cơ hội phát triển tiếp theo trong khu vực. Chặng đường tiếp theo của Siberian Wellness là đưa kinh nghiệm 30 năm đến gần hơn với các cộng đồng tại Đông Nam Á, bắt đầu từ Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!

Tập đoàn Siberian Wellness có trụ sở chính tại Liên bang Nga, thành lập năm 1996. Ba mươi năm thành lập và phát triển Tập đoàn kiên định nguyên tắc: Chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu, mỗi năm, Tập đoàn ra mắt nhiều sản phẩm mới với các công thức được cải tiến.