Siba Group (SBG) sắp huy động 200 tỷ đồng qua chào bán riêng lẻ, giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Chào bán 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Ngày 6/11, CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, mã ck: SBG) thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Trước đó, Siba Group đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho 8 nhà đầu tư cá nhân với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động 200 tỷ đồng. Đợt chào bán dự kiến được triển khai trong quý IV/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Về phương án sử dụng vốn, Siba Group dự kiến dành 189,1 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp. Phần còn lại 10,9 tỷ đồng được sử dụng để đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho Nhà máy Cơ khí CNC Siba Bà Rịa - Vũng Tàu. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Siba Group dự kiến tăng từ 618,4 tỷ đồng lên 818,4 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu giao dịch quanh mức 14.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán riêng lẻ thấp hơn khoảng 31% so với giá thị trường. Với 20 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành, số tiền huy động được tương ứng 200 tỷ đồng. Số tiền này sẽ chủ yếu được sử dụng để bổ sung nguồn lực thanh toán các khoản phải trả cho nhà cung cấp, trong khi một phần vốn được dành cho đầu tư hệ thống điện mặt trời tại nhà máy.

Lợi nhuận 9 tháng tăng hơn gấp đôi

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, Siba Group ghi nhận doanh thu 678,5 tỷ đồng, giảm 48,8% so với cùng kỳ. Dù doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 45,09 tỷ đồng, tăng 126,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể, từ 6,2% lên 25,5%.

Năm 2026, Siba Group đặt kế hoạch doanh thu 1.446 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 61 tỷ đồng. Với kết quả đạt 45,09 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 73,9% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Như vậy, Siba Group còn khoảng 15,91 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV để hoàn thành kế hoạch năm 2026.