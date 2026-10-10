Siba Group (SBG) muốn huy động 200 tỷ đồng, dành gần 95% trả nợ nhà cung cấp

Dự kiến huy động 200 tỷ đồng trong quý IV/2026

CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, mã ck: SBG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến chào bán 20 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty.

Số tiền dự kiến thu về là 200 tỷ đồng. Trong đó, Siba Group sẽ sử dụng 189,1 tỷ đồng để trả nợ các nhà cung cấp, tương đương 94,55% tổng số vốn huy động. Phần còn lại 10,9 tỷ đồng được dành để đầu tư, lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại Nhà máy Cơ khí CNC Siba Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hạng mục điện mặt trời áp mái dự kiến được triển khai thông qua việc giao thầu cho Công ty TNHH Xây dựng và Cơ giới Thuận Phát theo Hợp đồng cung cấp, lắp đặt số 01/2026/HĐCCLĐ/SIBA-TP ký ngày 25/6/2026. Theo doanh nghiệp, đợt chào bán nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Hai cổ đông hiện hữu dự mua 3 triệu cổ phiếu

Siba Group cũng công bố danh sách 8 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ. Trong số này, hai cổ đông hiện hữu là ông Trần Tuấn Dương và bà Trần Bích Ngọc đăng ký mua mỗi người 1,5 triệu cổ phiếu.

Trước đó, doanh nghiệp đã thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo thông tin công bố, công ty đã phát hành thành công 922.000 cổ phiếu ESOP không thu tiền cho 67 người lao động, tương ứng 92,2% tổng lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.

Đồng thời, Siba Group phân phối 919.500 cổ phiếu ESOP có thu tiền cho 67 người lao động, tương ứng 91,95% tổng lượng cổ phiếu chào bán. Số cổ phiếu trong hai đợt phát hành ESOP dự kiến được chuyển giao trong tháng 10/2026, sau khi doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Sau khi hoàn tất cả hai đợt phát hành ESOP, vốn điều lệ của Siba Group dự kiến tăng từ gần 600 tỷ đồng lên hơn 618,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận bán niên tăng vọt

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế hơn 33 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với thành tích đạt được trong cùng kỳ năm trước. Sự bứt phá này xuất phát từ việc lợi nhuận gộp tăng mạnh 80% nhờ quy mô doanh thu thuần được mở rộng đáng kể.

Đóng góp lớn nhất vào đà tăng trưởng chung là mảng cơ khí xây lắp khi lĩnh vực kinh doanh cốt lõi này ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hơn 92%. Kết quả khả quan có được chủ yếu nhờ doanh nghiệp bắt đầu hạch toán doanh thu từ dự án Giai Xuân kết hợp với sự tăng trưởng tích cực từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm cơ khí ra thị trường quốc tế.