Muốn rót thêm 101 tỷ đồng vào công ty con

CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, mã ck: SBG) vừa thông qua phương án mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của CTCP Thực phẩm Ocoba. Theo đó, Siba Group dự kiến mua thêm tối đa 10,1 triệu cổ phiếu Ocoba với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị đầu tư tối đa 101 tỷ đồng. Việc thanh toán được thực hiện theo tiến độ chào bán của Ocoba.

Tính đến ngày 30/9/2026, Siba Group đã đầu tư 17,5 tỷ đồng vào Ocoba, tương ứng sở hữu 99,93% vốn điều lệ. Đáng chú ý, khoản đầu tư này đang được Siba Group trích lập dự phòng giảm giá 5,88 tỷ đồng.

Ocoba hoạt động trong lĩnh vực chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa. Với việc mua thêm tối đa 10,1 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán lần này, Siba Group tiếp tục tăng vốn đầu tư vào doanh nghiệp đang do mình gần như sở hữu toàn bộ.

SBG dự kiến huy động thêm 200 tỷ đồng

Ở chiều huy động vốn, Siba Group cũng đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu cho 8 nhà đầu tư cá nhân với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động 200 tỷ đồng.

Đợt chào bán dự kiến được triển khai trong quý IV/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Về phương án sử dụng vốn, Siba Group dự kiến dành 189,1 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp. Phần còn lại 10,9 tỷ đồng được sử dụng để đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho Nhà máy Cơ khí CNC Siba Bà Rịa - Vũng Tàu. Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Siba Group dự kiến tăng từ 618,4 tỷ đồng lên 818,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận 9 tháng tăng hơn gấp đôi

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, Siba Group ghi nhận doanh thu 678,5 tỷ đồng, giảm 48,8% so với cùng kỳ. Dù doanh thu giảm mạnh, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 45,09 tỷ đồng, tăng 126,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể, từ 6,2% lên 25,5%.

Năm 2026, Siba Group đặt kế hoạch doanh thu 1.446 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 61 tỷ đồng. Với kết quả đạt 45,09 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 73,9% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Như vậy, Siba Group còn khoảng 15,91 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV để hoàn thành kế hoạch năm 2026.