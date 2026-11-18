Vượt ra ngoài những tòa nhà: Tầm nhìn để biến đổi các thành phố

Điều gì làm cho một công trình thực sự nổi bật và mang tính chuyển đổi? Đó có phải là khoản đầu tư mà công trình đó thu hút, lượng khách đến, hay khả năng của công trình này trong việc định hình tương lai của một thành phố, tạo ra cơ hội cho người dân và nâng cao vị thế của thành phố trên sân khấu thế giới?

Đối với Tập đoàn Siam Piwat, một trong những nhà phát triển bất động sản và bán lẻ hàng đầu Thái Lan, tham vọng luôn vượt xa ranh giới vật lý của bất động sản.

Trong suốt hơn sáu thập kỷ qua, Siam Piwat đã thách thức vai trò truyền thống của phát triển bất động sản, tiên phong trong việc tạo ra các điểm đến trở thành động lực của hoạt động kinh tế, nền tảng cho sự trao đổi văn hóa và chất xúc tác cho sự chuyển đổi đô thị.

Danh mục đầu tư của họ bao gồm Siam Paragon, Siam Center, Siam Discovery, ICONSIAM và Siam Premium Outlets Bangkok, phản ánh khả năng nhất quán trong việc dự đoán những thay đổi, giới thiệu các khái niệm đột phá và định hình lại kỳ vọng của ngành.

Đằng sau những thành tựu này là sự kết hợp độc đáo giữa lãnh đạo có tầm nhìn, chuyên môn phát triển và một hệ sinh thái rộng lớn gồm các đối tác thuộc nhiều ngành công nghiệp trên toàn cầu. Những khả năng này đã cho phép Siam Piwat chuyển đổi các ý tưởng tham vọng thành những điểm đến cạnh tranh toàn cầu, đồng thời tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp, cộng đồng và nền kinh tế Thái Lan.

Triết lý của công ty được xây dựng trên niềm tin rằng thành công thực sự của một công trình nổi bật nên được đo lường không chỉ bằng hiệu suất thương mại, mà bằng những cơ hội do công ty tạo ra và sự tiến bộ mà công ty đó truyền cảm hứng.

Cách tiếp cận này đã định vị Siam Piwat như một người thay đổi cuộc chơi trong ngành bất động sản, chứng minh rằng việc phát triển điểm đến có thể biến đổi toàn bộ quận, ngành công nghiệp và khu vực.

Di sản của các công trình nổi tiếng toàn cầu

Ảnh hưởng của Siam Piwat đối với sự phát triển của Bangkok cung cấp bằng chứng thuyết phục về khả năng của họ trong việc biến đổi các địa điểm thành những điểm đến được công nhận trên toàn cầu.

Qua nhiều thập kỷ phát triển và tái tạo, Siam Center, Siam Discovery và Siam Paragon đã góp phần đưa Khu Siam trở thành một trong những trung tâm sôi động nhất của Bangkok về thương mại, sáng tạo, xa xỉ và giải trí.

Thay vì để các bất động sản đã được thiết lập bị vượt qua bởi những thay đổi trong kỳ vọng của người tiêu dùng, Siam Piwat đã liên tục tái tạo chúng, giới thiệu những trải nghiệm mới, các mô hình kinh doanh mới và hợp tác quốc tế nhằm củng cố sức hấp dẫn của Bangkok như một điểm đến toàn cầu.

Tinh thần tiên phong này đạt được một cột mốc khác với ICONSIAM, một công trình nổi bật bên bờ sông Chao Phraya, tái định hình mối quan hệ giữa thương mại, văn hóa, du lịch và thành phố xung quanh.

Vào thời điểm mà các trung tâm thương mại bán lẻ chủ yếu được xác định bởi các dịch vụ thương mại của họ, ICONSIAM đã giới thiệu một đề xuất tham vọng hơn: một điểm đến trải nghiệm toàn cầu kết hợp những điều tốt nhất của Thái Lan và thế giới.

Tầm nhìn không chỉ đơn giản là thu hút du khách, mà còn là tạo ra một trung tâm mới cho bờ sông Bangkok, kết nối những trải nghiệm đẳng cấp thế giới với di sản văn hóa và khả năng sáng tạo của Thái Lan.

Ngày nay, ICONSIAM là biểu tượng cho tham vọng của Thái Lan trên sân khấu quốc tế. Ảnh hưởng của nó mở rộng ra ngoài bán lẻ xa xỉ và giải trí đến sự tham gia văn hóa, du lịch và cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương.

Thông qua SOOKSIAM, Siam Piwat đã tạo ra một nền tảng kết nối các doanh nhân, nghệ nhân và cộng đồng từ khắp Thái Lan với khán giả quốc tế, biến bản sắc khu vực và di sản văn hóa thành những cơ hội thương mại mới.

Sự phát triển này cũng đã giúp củng cố bờ sông Bangkok như một điểm đến cho du lịch quốc tế và trải nghiệm văn hóa, chứng minh rằng một công trình nổi bật có thể đóng góp vào sức sống kinh tế rộng lớn hơn của khu vực xung quanh.

Tác động chuyển đổi của ICONSIAM đã được công nhận trên trường quốc tế. Tại Giải thưởng MAPIC 2025, dự án được vinh danh là một trong 3 Dự án Bất động sản Bán lẻ Ảnh hưởng Nhất trong 30 năm qua, một sự công nhận đặt công trình này vào hàng ngũ những dự án đã góp phần định hình sự phát triển của ngành bất động sản bán lẻ trên toàn cầu.

Hơn cả một giải thưởng ngành, sự công nhận này khẳng định khả năng của Siam Piwat trong việc tạo ra các điểm đến có ý nghĩa toàn cầu bền vững trong khi nâng cao vị thế của Thái Lan trên sân khấu quốc tế.

Tuy nhiên, đặc điểm định hình của công ty không chỉ đơn giản là khả năng tạo ra các công trình nổi bật thành công. Đó là quyết tâm liên tục thách thức những gì sẽ đến tiếp theo.

NEXTOPIA: Thách thức quy ước để mở ra tương lai

Khi ngành bất động sản toàn cầu đối mặt với những thách thức của biến đổi khí hậu, hiệu quả tài nguyên và tăng trưởng bền vững, Siam Piwat một lần nữa thể hiện sự sẵn lòng suy nghĩ lại các thực tiễn đã được thiết lập.

Câu hỏi không còn đơn giản là làm thế nào để tạo ra một điểm đến thương mại thành công khác, mà là làm thế nào một không gian bán lẻ hiện có có thể trở thành một nguyên mẫu cho tương lai, nơi tính bền vững, đổi mới và giá trị kinh tế cùng tiến bộ.

Tham vọng đó đã tạo ra NEXTOPIA, một nguyên mẫu cho thế giới tương lai tại Siam Paragon.

Thay vì coi tính bền vững như một sáng kiến riêng biệt của công ty, Siam Piwat đã đặt mục tiêu tích hợp nó vào nền tảng của một môi trường thương mại hoạt động, biến 15.000 mét vuông thành một hộp cát bền vững, sống động, nơi các giải pháp đổi mới có thể được thử nghiệm, trải nghiệm và tinh chỉnh trong cuộc sống hằng ngày.

Thách thức này đòi hỏi nhiều hơn là công nghệ tiên tiến hay đầu tư lớn. Nó đòi hỏi một mô hình hợp tác mới có khả năng tập hợp các doanh nghiệp với chuyên môn, nguồn lực và ưu tiên khác nhau quanh một tầm nhìn chung.

Siam Piwat đảm nhận vai trò của cả nhà đầu tư và người tích hợp, huy động hơn 50 đối tác sáng lập để cùng tạo ra một hệ sinh thái bền vững trải dài từ cơ sở hạ tầng, hoạt động thương mại đến sự tham gia của cộng đồng.

Dưới mô hình này, các nhà đổi mới đóng góp công nghệ và chuyên môn, các nhà bán lẻ có quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng bền vững chung, và người tiêu dùng trở thành những người tham gia tích cực vào tiêu dùng có trách nhiệm. Các doanh nhân địa phương cũng có cơ hội đưa sản phẩm và giải pháp bền vững ra thị trường rộng lớn hơn.

Ý nghĩa của NEXTOPIA nằm ở khả năng chứng minh rằng tính bền vững không nhất thiết phải là một gánh nặng mà các doanh nghiệp riêng lẻ phải chịu đựng một mình. Thông qua hợp tác, nó có thể trở thành một nền tảng chung khuyến khích đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và tạo ra lợi ích chung.

Những thành tựu của nó được củng cố bởi các chứng chỉ được công nhận quốc tế, bao gồm chứng nhận EDGE Advanced và xếp hạng Fitwel 2 sao. Đánh giá giai đoạn thiết kế dự kiến sẽ giảm đáng kể tiêu thụ năng lượng và nước, trong khi điểm đến đã thực hiện việc sử dụng nguồn điện tái tạo và phương pháp không tạo ra rác thải ra bãi rác.

Mô hình tiên phong của dự án cũng thu hút sự chú ý quốc tế, bao gồm việc được trình bày như một nghiên cứu điển hình tại Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc 2026 ở New York.

Đỉnh cao của thành tựu này đến vào tháng 11 năm 2026, khi NEXTOPIA giành giải Dự án Tái tạo Tốt nhất tại Giải thưởng MAPIC 2026, một trong những giải thưởng uy tín nhất trong ngành bất động sản bán lẻ toàn cầu.

Giải thưởng này khẳng định một đột phá trong tư duy: rằng bất động sản hiện có có thể được biến đổi thành một nền tảng cho đổi mới, tạo ra giá trị thương mại mới, đồng thời giải quyết các thách thức về môi trường và mang lại lợi ích cho xã hội rộng lớn hơn.

Tuy nhiên, đối với Siam Piwat, NEXTOPIA không phải là điểm kết thúc. Đó là một khởi đầu.

Được hình thành như một nguyên mẫu có thể mở rộng, NEXTOPIA cung cấp các giải pháp và bài học có thể được mở rộng trên toàn bộ danh mục đầu tư của công ty và các phát triển trong tương lai, với tiềm năng truyền cảm hứng cho sự chuyển đổi rộng lớn hơn trong ngành.

Thông qua NEXTOPIA, Siam Piwat đang chứng minh rằng thế hệ lãnh đạo bất động sản tiếp theo sẽ không chỉ được định nghĩa bởi khả năng xây dựng các tòa nhà mới, mà còn bởi khả năng tái tạo tài sản hiện có, huy động chuyên môn tập thể và tiên phong trong các mô hình giúp ngành thích ứng với một thế giới đang thay đổi.

ICONPHUKET: Cánh cửa mở ra sự chuyển đổi kinh tế khu vực

Nếu ICONSIAM đã chứng minh khả năng của Siam Piwat trong việc nâng cao vị thế toàn cầu của một thành phố, và NEXTOPIA đã thiết lập khả năng tiên phong trong các mô hình phát triển sẵn sàng cho tương lai, thì tham vọng tiếp theo của công ty là mở rộng tầm nhìn đó lên một quy mô hoàn toàn mới: biến đổi tiềm năng kinh tế của cả một khu vực.

Với ICONPHUKET, Siam Piwat đang áp dụng một cách tiếp cận mới đối với phát triển điểm đến, định vị một công trình nổi tiếng toàn cầu như một cánh cửa mở ra tăng trưởng khu vực và thịnh vượng chung.

Được hình dung như biểu tượng toàn cầu của miền Nam Thái Lan, ICONPHUKET sẽ giới thiệu một điểm đến bán lẻ - thu hút và giải trí kết hợp đầu tiên, kết hợp những trải nghiệm đẳng cấp thế giới, thương mại, nghệ thuật, văn hóa và giải trí dưới đề xuất “Nơi mà những điều tốt nhất của miền Nam gặp gỡ những điều tốt nhất của thế giới”.

Tuy nhiên, tham vọng lớn hơn của nó nằm ngoài chính điểm đến đó.

14 tỉnh của Nam Thái Lan sở hữu những thế mạnh đa dạng trải dài từ du lịch, văn hóa, thủ công mỹ nghệ, ngành công nghiệp sáng tạo đến doanh nghiệp địa phương. Tầm nhìn của Siam Piwat là kết nối những thế mạnh này thông qua một nền tảng chung, biến những cơ hội rời rạc thành một nền kinh tế khu vực tích hợp và cạnh tranh quốc tế hơn.

Thay vì tập trung hoạt động kinh tế vào một phát triển duy nhất, ICONPHUKET được thiết kế để phục vụ như một cánh cửa mở ra, một kênh dẫn du khách quốc tế, cơ hội kinh doanh và tiếp cận thị trường trên toàn khu vực rộng lớn hơn.

Cách tiếp cận này nhằm kích thích một nền kinh tế cụm, trong đó các ngành công nghiệp và doanh nghiệp kết nối và củng cố lẫn nhau, tạo ra hiệu ứng nhân lên trong du lịch, khách sạn, thương mại, ngành công nghiệp sáng tạo và chuỗi cung ứng địa phương.

Để thực hiện tầm nhìn này, Siam Piwat đang tận dụng chuyên môn của mình trong phát triển điểm đến và hệ sinh thái đối tác rộng lớn của mình, hợp tác với các bên liên quan trong khu vực công và tư nhân, bao gồm Phòng Thương mại Thái Lan và đại diện từ Phòng Thương mại Doanh nhân Trẻ từ tất cả 14 tỉnh miền Nam, để phát triển Kế hoạch Tổng thể Tầm nhìn Nam Thái Lan.

Thông qua khung hợp tác này, ICONPHUKET nhằm kết nối năng lực địa phương với mạng lưới quốc tế, mở rộng cơ hội cho các doanh nhân, thu hút các hoạt động kinh tế mới và củng cố khả năng cạnh tranh dài hạn của khu vực.

Ý nghĩa của ICONPHUKET do đó không chỉ đơn giản là tạo ra một công trình nổi tiếng toàn cầu khác, mà còn là tiềm năng để tái định nghĩa cách phát triển điểm đến có thể thúc đẩy tăng trưởng ở quy mô khu vực.

Bằng cách biến đổi những thế mạnh tập thể của Nam Thái Lan thành một hệ sinh thái kinh tế kết nối, Siam Piwat đang chứng minh cách một điểm đến duy nhất có thể trở thành một chất xúc tác mạnh mẽ cho tiến bộ vượt xa khỏi ranh giới vật lý của nó.

Sức mạnh để định hình những gì sẽ đến tiếp theo

Trên khắp các phát triển nổi bật của mình, Siam Piwat đã liên tục nhận ra cơ hội nơi người khác thấy hạn chế, tập hợp các khả năng đa dạng và biến những tầm nhìn tham vọng thành những thành tựu được công nhận trên toàn cầu.

Sức mạnh của họ không nằm ở việc áp dụng cùng một công thức cho mọi dự án, mà ở việc hiểu rõ tiềm năng đặc biệt của từng địa điểm và phát triển các mô hình mới đáp ứng các bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường đang thay đổi.

Khả năng này được hỗ trợ bởi nhiều thập kỷ kinh nghiệm, một hồ sơ thành tích được công nhận quốc tế và một hệ sinh thái đối tác toàn cầu trải rộng trên nhiều ngành công nghiệp.

Khi các thành phố và nền kinh tế trên khắp châu Á tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, vai trò của các nhà phát triển tầm nhìn ngày càng trở nên quan trọng. Tương lai của phát triển điểm đến sẽ phụ thuộc vào khả năng kết nối đầu tư với cơ hội, cơ sở hạ tầng với đổi mới và thành công thương mại với tiến bộ xã hội bền vững.

Từ việc biến đổi cảnh quan thương mại của Bangkok đến việc tiên phong các mô hình kinh doanh bền vững và mở khóa tiềm năng khu vực của Nam Thái Lan, Siam Piwat tiếp tục chứng minh rằng một công trình nổi bật có thể là nhiều hơn một điểm đến.

Nó có thể biến đổi một thành phố, thúc đẩy nền kinh tế, trao quyền cho các cộng đồng và mở ra những chân trời mới cho tương lai của quốc gia.

www.siampiwat.com