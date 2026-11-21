Truyền hình nhà nước Nga ngày 18/11 phát sóng hình ảnh một sĩ quan Điện Kremlin mang theo chiếc cặp được giới thiệu là vali hạt nhân của Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến công tác tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, nhân dịp Hội nghị cấp cao APEC.

Trong đoạn video do kênh Rossiya-1 công bố, một phóng viên truyền hình đứng trước ống kính và khẳng định chiếc vali hạt nhân đang xuất hiện ngay phía sau mình.

Máy quay sau đó hướng đến một sĩ quan Nga mặc quân phục, đang mang theo một chiếc cặp.

Người dẫn chương trình tiến lại gần và hỏi sĩ quan liệu đây có phải vali hạt nhân hay không. Người này trả lời xác nhận, đồng thời khẳng định đó chính là chiếc vali đang được nhắc đến.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những thiết bị đặc biệt gắn liền với quyền kiểm soát lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga.

Hệ thống vali hạt nhân của Nga có tên gọi Cheget, được phát triển từ thập niên 1980, dưới thời Liên Xô.

Thiết bị này là một phần trong hệ thống chỉ huy và kiểm soát hạt nhân cấp cao, cho phép các lãnh đạo quân sự và chính trị Nga tiếp nhận thông tin, trao đổi và tham gia quá trình ra quyết định liên quan đến lực lượng hạt nhân chiến lược.

Theo Sputnik, Nga hiện có 3 chiếc vali Cheget được giao cho ba quan chức cấp cao gồm Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội. Đây là những vị trí giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chỉ huy lực lượng hạt nhân của nước này.

Ba thiết bị được kết nối với một mạng lưới chỉ huy dự phòng, sử dụng nhiều phương thức truyền thông tin như cáp tín hiệu, hệ thống vô tuyến và vệ tinh.

Về bản chất, Cheget không phải một thiết bị có thể tự mình phóng tên lửa hạt nhân, mà là thiết bị đầu cuối phục vụ liên lạc và điều phối trong hệ thống chỉ huy chiến lược.

Thông qua chiếc vali, người sử dụng có thể tiếp nhận thông tin về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân, trao đổi với các quan chức còn lại và tham gia quá trình tham vấn trước khi đưa ra quyết định.

Cơ chế này nhằm bảo đảm các cấp lãnh đạo chủ chốt có thể duy trì liên lạc ngay cả trong tình huống hệ thống thông tin thông thường bị gián đoạn.

Việc một sĩ quan mang theo vali Cheget trong chuyến công du nước ngoài của ông Putin cho thấy Moscow duy trì các phương tiện chỉ huy chiến lược ngay cả khi tổng thống hoạt động bên ngoài lãnh thổ Nga.

Đây là một phần trong yêu cầu bảo đảm khả năng liên lạc và kiểm soát lực lượng hạt nhân trong mọi tình huống.

Chiếc vali Cheget vì thế không đơn thuần là một vật dụng đi kèm tổng thống, mà là một mắt xích trong hệ thống chỉ huy hạt nhân có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc gia Nga.