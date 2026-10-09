Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an hoàn thành 2/3 chương trình đào tạo có được thăng cấp bậc hàm theo trình độ đang đào tạo?

Đang mang hàm Thượng sĩ, được cử đi học lớp đào tạo trình độ Đại học hệ vừa làm vừa học có được xét thăng cấp bậc hàm?

Công dân gửi câu hỏi tới Bộ Công an:

Sau khi tốt nghiệp THPT, năm 2017, tôi tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Đến năm 2020, tôi chuyển chuyên nghiệp. Hiện nay, tôi mang hàm Thượng sĩ, hệ số lương 4,6. Năm 2024, tôi được cử đi học lớp đào tạo trình độ Đại học hệ vừa làm vừa học tại trường Công an nhân dân. Vậy, căn cứ theo văn bản số 11129/X01-P7 ngày 27/8/2019 của Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, trong thời gian tới, khi tôi hoàn thành 2/3 chương trình đào tạo, tôi có thuộc trường hợp được xem xét thăng cấp bậc hàm từ Thượng sĩ lên Thiếu úy không?

Trường hợp lương cấp bậc hàm cao hơn cấp bậc hàm đang giữ từ 02 bậc lương trở lên khi tốt nghiệp trình độ đào tạo cao hơn được xét thăng cấp bậc hàm liền kề

Liên quan tới nội dung này, Bộ Công an dẫn quy định tại Thông tư số 24/2026/TT-BCA ngày 11/3/2026 cho biết, hiện việc thăng cấp, nâng lương đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2026/TT-BCA ngày 11/3/2026 về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá trở xuống đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND theo chức vụ, chức danh và trình độ đào tạo và Thông tư số 27/2026/TT-BCA ngày 26/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ thăng cấp bậc hàm, nâng lương đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND (Công văn số 11129/X01-P7 ngày 27/8/2019 của Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã hết hiệu lực thi hành).

Căn cứ quy định tại Thông tư số 27/2026/TT-BCA thì hạ sĩ quan chưa đào tạo trình độ Trung cấp trở lên hoặc chưa được áp dụng trình độ Trung cấp trở lên để thăng cấp bậc hàm, được thăng đến cấp bậc hàm cao nhất đến Thượng sĩ và nâng lương đến hệ số 4,60; sĩ quan có trình độ Trung cấp được thăng cấp bậc hàm cao nhất đến Đại úy và có trình độ Cao đẳng trở lên được thăng cấp bậc hàm cao nhất đến Thiếu tá.

Trường hợp lương cấp bậc hàm cao hơn cấp bậc hàm đang giữ từ 02 bậc lương trở lên (tương tự trường hợp tại câu hỏi của công dân nêu) khi tốt nghiệp trình độ đào tạo cao hơn được xét thăng cấp bậc hàm liền kề (Hiện Bộ Công an không có quy định sĩ quan, hạ sĩ quan hoàn thành 2/3 chương trình đào tạo được thăng cấp bậc hàm theo trình độ đang đào tạo)./.