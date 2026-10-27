Sĩ quan Công an Việt Nam 'lên sóng' trên truyền thông phái bộ

Lan tỏa những thông điệp nhân văn

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm thành lập LHQ và Ngày LHQ (24/10/1945 – 24/10/2026), các sĩ quan Công an Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS, Cộng hoà Nam Sudan đã gửi gắm những thông điệp ý nghĩa thông qua hệ thống truyền thông của Cảnh sát LHQ tại đây.

Hình ảnh Trung tá Đoàn Thị Thanh Nga, Tổ trưởng Tổ Công tác số 9 trên hệ thống truyền thông của Cảnh sát LHQ tại Phái bộ UNMISS.

Hưởng ứng chiến dịch ý nghĩa “Một từ dành cho Mũ nồi xanh”, Trung tá Đoàn Thị Thanh Nga, Tổ trưởng Tổ Công tác số 9 tại Văn phòng Thực địa Bentiu đã chọn cho mình thông điệp của “Sự trấn an”. Trung tá Nga chia sẻ: “Tại Nam Sudan, LHQ mang đến sự trấn an và niềm tin cho những cộng đồng dễ bị tổn thương, khẳng định rằng ngay cả trong những thời điểm xung đột, phải di dời và khó khăn, họ không đơn độc và thế giới vẫn luôn nhớ đến họ”.

Đáng chú ý, bản tin hàng tháng của Phái bộ UNMISS đã đăng tải bài viết của Đại úy Hoàng Thị Linh Chi, sĩ quan Công an thuộc Tổ công tác số 9 trong Chuyên mục đặc biệt về Nghị quyết 1325 (Nghị quyết về phụ nữ, hoà bình và an ninh) của Hội đồng Bảo an LHQ.

Bản tin hàng tháng của Phái bộ UNMISS đăng tải bài viết của Đại úy Hoàng Thị Linh Chi trong Chuyên mục đặc biệt về Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an LHQ.

Với tựa đề "Một phụ nữ trong cộng đồng đã dạy bạn điều gì về lòng dũng cảm hay niềm hy vọng ?", bài viết của Đại úy Linh Chi kể về chuyến tuần tra đến vùng đất Pariak, bang Jonglei. Tại đây, Đại uý Linh Chi đã gặp gỡ một nữ Cảnh sát địa phương nặng gánh lo toan gia đình. Thế nhưng, thay vì than thở cho phận mình, nữ Cảnh sát ấy lại trăn trở về cơ sở vật chất tại đồn Cảnh sát địa phương và mong mỏi cải thiện các khu giam giữ dành cho phụ nữ.

Chị mong muốn những người phụ nữ bị tạm giữ được đối xử tử tế, được tôn trọng và bảo đảm các điều kiện sinh hoạt căn bản. Câu chuyện chân thực ấy gửi đi thông điệp lay động: Nghị quyết 1325 không chỉ là những dòng văn bản, mà được thể hiện sinh động qua từng việc làm thiết thực mỗi ngày. Tấm lòng tận tụy vì những phận đời yếu thế của nữ cảnh sát Nam Sudan chính là minh chứng sống động nhất cho tinh thần trách nhiệm chở che cộng đồng.

Đóng góp chuyên môn quan trọng

Theo thông tin từ trang tin Cảnh sát Phái bộ UNMISS, ngày 22/10 vừa qua, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ Robert Niyonshuti đã chủ trì buổi lễ trao Thư khen cho các sĩ quan Cảnh sát cá nhân tiêu biểu đến từ các quốc gia, trong đó vinh dự có sĩ quan Công an Việt Nam Phạm Văn Đoàn thuộc Tổ công tác số 5.

Trang tin Cảnh sát Phái bộ UNMISS đưa tin Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ Robert Niyonshuti đã trao Thư khen cho các sĩ quan Cảnh sát cá nhân tiêu biểu đến từ các quốc gia, trong đó có sĩ quan Công an Việt Nam Phạm Văn Đoàn.﻿

Quyền Tư lệnh Robert Niyonshuti ghi nhận sự cống hiến quan trọng của Thượng tá Phạm Văn Đoàn đối với Phái bộ UNMISS, đồng thời đánh giá cao những đóng góp nổi bật của anh trong thực thi nhiệm vụ chung cũng như gìn giữ các giá trị cốt lõi của LHQ.

Đảm nhiệm vai trò sĩ quan hỗ trợ công nghệ thông tin và quản lý cơ sở dữ liệu nhân sự tại Sở chỉ huy, Thượng tá Đoàn được lãnh đạo phái bộ biểu dương bởi tinh thần chủ động cùng năng lực chuyên môn sắc bén qua việc nghiên cứu, phát triển các phần mềm ứng dụng, góp phần nâng cao rõ rệt hiệu quả công tác quản lý hành chính.

Thượng úy Hoàng Ánh Nguyệt (Tổ công tác số 8) tham gia tuần tra cùng Đội Cảnh sát LHQ tại thành phố Wau, Cộng hoà Nam Sudan.

Cũng trong ngày 22/10, tại nhiều địa bàn của Phái bộ UNMISS, các đội cảnh sát LHQ đã tích cực triển khai hoạt động tuần tra xây dựng lòng tin và tăng cường hiện diện. Hòa cùng bước chân đồng đội quốc tế, Thượng úy Hoàng Ánh Nguyệt (Tổ công tác số 8) đã tham gia tuần tra tại thành phố Wau.

Sự hiện diện của Thượng uý Nguyệt và các đồng đội không chỉ giúp khẳng định vai trò của LHQ, thu thập thông tin cảnh báo sớm từ cơ sở, mà còn góp phần bảo vệ dân thường bằng việc chủ động răn đe, củng cố các cơ chế phòng ngừa ngay từ lòng cộng đồng. Những bước chân tuần tra ấy đã nâng cao nhận thức người dân, thắt chặt thêm sợi dây gắn kết xã hội, tăng cường hợp tác ngăn ngừa xung đột và cùng nhau hướng tới một không gian sống an lành, vững chắc hơn.

Thiếu tá Lê Thu Trang (Tổ công tác số 9) đồng hành cùng Đội Cảnh sát LHQ thực hiện nhiệm vụ tại Đồn Cảnh sát khu tái định cư, địa bàn Malakal.

Tại địa bàn Malakal (bang Upper Nile) vào ngày 24/10, Thiếu tá Lê Thu Trang (Tổ công tác số 9) đã đồng hành cùng Đội Cảnh sát LHQ thực hiện nhiệm vụ tại Đồn Cảnh sát khu tái định cư. Thiếu tá Trang cùng các đồng nghiệp quốc tế đã tận tình hướng dẫn Cảnh sát địa phương các quy định về sử dụng vũ lực. Đồng thời, chị còn tham gia tham vấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về phòng chống bạo lực giới và bạo lực tình dục, cùng các quy trình chuẩn mực trong tạm giữ, bắt giữ và quản lý hồ sơ vụ việc.

Hoạt động của Thiếu tá Nghiêm Xuân Hải (Tổ công tác số 9) cùng Đội Cảnh sát LHQ tại Trường Tiểu học St. Augustine ở Kuze đã được truyền thông Cảnh sát Phái bộ đăng tin.

Trong khi đó, tại khu vực Yambio (bang Western Equatoria), Thiếu tá Nghiêm Xuân Hải (Tổ công tác số 9) cùng Đội Cảnh sát LHQ đã phối hợp với cán bộ Phòng Y tế Yambio thực hiện chuyến tuần tra gắn kết cộng đồng tại Trường Tiểu học St. Augustine ở Kuze.

Trong sự chào đón nồng nhiệt của các em học sinh và Ban giám hiệu nhà trường, Thiếu tá Hải cùng đồng nghiệp đã tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Ebola, nâng cao nhận thức bảo vệ trẻ em và kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ cho các sáng kiến vì sự an toàn của thế hệ tương lai.

Truyền thông Cảnh sát Phái bộ UNMISS cũng đặc biệt chú ý đến lớp học tiếng Anh rộn rã tiếng cười của Đại úy Hoàng Thị Linh Chi cùng Đội Cảnh sát LHQ dành cho các em nhỏ trong trại tạm cư tại Bor, bang Jonglei. Những giờ học ấm áp đã mang lại tri thức bổ ích, nhen nhóm niềm vui học chữ và rèn luyện nề nếp cho các em nhỏ.

Truyền thông cảnh sát Phái bộ UNMISS đặc biệt chú ý đến lớp học tiếng Anh của Đại úy Hoàng Thị Linh Chi cùng Đội Cảnh sát LHQ dành cho các em nhỏ trong trại tạm cư tại Bor, bang Jonglei.

Đây còn là nơi các em và gia đình được Đại úy Linh Chi cùng đồng nghiệp chỉ dẫn cách phòng chống bệnh sốt rét, hiểu được tầm quan trọng của việc ngủ màn, giữ gìn vệ sinh môi trường, xử lý rác đúng cách để bảo vệ các dòng sông quê hương.

Chính từ những việc làm thiết thực ấy, niềm tin và tình cảm giữa lực lượng Cảnh sát LHQ nói chung, các sĩ quan Công an Việt Nam nói riêng với nhân dân bản địa ngày càng thêm gắn bó. Từng hành động nhân ái đang cùng nhau vun đắp nên một tương lai ổn định, hòa bình cho những vùng đất còn nhiều gian khó của châu Phi.