Sĩ quan Công an Việt Nam là Trưởng bộ phận tại Phái bộ Liên hợp quốc

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), đầu tháng 11/2026, Thiếu tá Tô Ngọc Anh thuộc Tổ công tác số 6 đã chính thức đảm nhận vị trí Trưởng bộ phận Đào tạo và phát triển năng lực cảnh sát tại phái bộ MINUSCA, Cộng hoà Trung Phi. Đây là lần đầu tiên sĩ quan Công an Việt Nam đảm nhận vị trí quan trọng này.

Thiếu tá Tô Ngọc Anh tại lễ bế giảng lớp tập huấn sĩ quan mới do Bộ phận Đào tạo và phát triển năng lực cảnh sát tổ chức.

Đảm nhận nhiệm vụ mới, Thiếu tá Tô Ngọc Anh sẽ chịu trách nhiệm quản lý việc tổ chức các khoá đào tạo cho sĩ quan mới đến phái bộ và các khóa tập huấn nâng cao năng lực cho các sĩ quan cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ.

Bên cạnh đó, Thiếu tá Ngọc Anh còn chịu trách nhiệm quản lý công việc hành chính liên quan đến thủ tục check-in ban đầu cho sĩ quan mới; quản lý công tác tổ chức thi sát hạch sĩ quan cá nhân (AMS) tại phái bộ; tổ chức tập huấn ban đầu và tập huấn nâng cao năng lực cho các đơn vị cảnh sát (FPU).

Vị trí Trưởng bộ phận Đào tạo và phát triển năng lực cảnh sát đòi hỏi kinh nghiệm về tổ chức, quản lý nhân sự, khả năng sắp xếp công việc. Công tác tổ chức đào tạo cũng cần sự linh hoạt trong sắp xếp lịch học, điều phối giảng viên, phối hợp với hầu hết các phòng, ban liên quan thuộc LHQ (cả dân sự và cảnh sát).

Thiếu tá Tô Ngọc Anh tham gia tổ chức chương trình trung thu cho các em nhỏ ở Cộng hoà Trung Phi.

Vị trí quản lý này cũng đặt ra yêu cầu phải có năng lực lãnh đạo, gắn kết nội bộ, do mỗi phòng, ban ở phái bộ đều gồm nhiều đồng nghiệp từ các quốc gia khác nhau, có nhiều điểm khác biệt trong văn hoá, cách ứng xử, cách xử lý công việc, kinh nghiệm công tác.

Bộ phận Đào tạo và phát triển năng lực cảnh sát là đơn vị đầu tiên trong khối cảnh sát tiếp nhận và hướng dẫn sĩ quan mới, giúp nắm được rõ quy trình thủ tục cho sĩ quan cá nhân, giúp các lượt sĩ quan cá nhân sắp triển khai đến phái bộ chuẩn bị tốt nhất về hồ sơ cũng như quá trình tổ chức tập huấn.

Với vai trò Trưởng bộ phận, Thiếu tá Tô Ngọc Anh có cơ hội làm việc với nhiều phòng, ban khác nhau, nắm được thực tế tuyển nhân sự của phái bộ để tham mưu các cấp lãnh đạo trong công tác đào tạo nguồn nhân lực sĩ quan cá nhân của Việt Nam.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2025, Thiếu tá Tô Ngọc Anh cùng 5 sĩ quan thuộc Tổ công tác số 6 của Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ MINUSCA, Cộng hoà Trung Phi. Họ là những sĩ quan Công an Việt Nam đầu tiên nhận nhiệm vụ GGHB LHQ tại địa bàn mới mẻ này. Hơn một năm qua, các sĩ quan của Tổ công tác số 6 luôn bám địa bàn, phối hợp tốt với các đồng nghiệp quốc tế, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Tô Ngọc Anh (thứ 5 từ trái sang) cùng các sĩ quan Tunisia.

Trong môi trường làm việc quốc tế, Thiếu tá Tô Ngọc Anh đã nhanh chóng thích nghi với điều kiện và môi trường làm việc, phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp quốc tế, phát huy được những phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, được lãnh đạo cảnh sát Phái bộ đánh giá cao.

Việc Thiếu tá Tô Ngọc Anh đảm nhiệm vị trí quan trọng tại Phái bộ đã khẳng định nỗ lực cá nhân, cũng như ghi nhận bước tiến của lực lượng GGHB Bộ Công an Việt Nam tại địa bàn mới. Điều này khẳng định sự định hướng, chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ đối với các sĩ quan Công an Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn xa Tổ quốc.