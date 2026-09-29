Sĩ quan Công an trúng tuyển vị trí quan trọng tại Nam Sudan

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), cuối tháng 9/2026, Trung tá Đặng Thị Kim Anh thuộc tổ công tác số 8 đã chính thức được lựa chọn vào làm việc tại vị trí sĩ quan báo cáo thuộc Đơn vị Điều phối đơn vị cảnh sát tại trụ sở Phái bộ UNMISS, Cộng hoà Nam Sudan.

Trung tá Đặng Thị Kim Anh cùng các đồng nghiệp quốc tế tại Cộng hoà Nam Sudan.

Đây là sự ghi nhận đối với quá trình công tác và năng lực chuyên môn của Trung tá Kim Anh, đồng thời mở ra cơ hội tiếp tục đóng góp vào hoạt động của lực lượng cảnh sát LHQ.

Đảm nhiệm nhiệm vụ mới, Trung tá Kim Anh sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, phân tích và tổng hợp thông tin về hoạt động của các đơn vị cảnh sát. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là, xây dựng các báo cáo tình hình hằng ngày, hằng tuần và báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu; bảo đảm thông tin chính xác, khách quan và đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, chị còn theo dõi các yêu cầu cung cấp thông tin, kịp thời báo cáo những sự việc quan trọng, phối hợp với các bộ phận liên quan và tham gia các hoạt động kiểm tra, đánh giá đơn vị cảnh sát theo sự phân công. Đặc biệt, việc tổng hợp và chuyển các báo cáo lên LHQ tại New York góp phần bảo đảm thông tin kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và giám sát hoạt động của các đơn vị cảnh sát.

Trung tá Đặng Thị Kim Anh tự hào nâng lá Quốc kỳ Việt Nam tại phái bộ UNMISS.

Việc được lựa chọn đảm nhiệm vị trí sĩ quan báo cáo là cơ hội để Trung tá Kim Anh phát huy nền tảng chuyên môn được tích lũy qua nhiều năm công tác. Trước đó, chị có 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra tội phạm và hơn 10 năm tham gia đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ tại Việt Nam.

Chị đã có thời gian tham gia công tác quản lý huấn luyện Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 (VNFPU1) và tham dự các khoá huấn luyện ở nước ngoài về chuỗi cung ứng liên quan đến đơn vị cảnh sát GGHB.Những kinh nghiệm về thu thập, phân tích thông tin, xây dựng chương trình đào tạo và phối hợp công tác đã tạo nền tảng thuận lợi cho chị đảm nhận nhiệm vụ báo cáo trong môi trường quốc tế.

Trung tá Đặng Thị Kim Anh trong một buổi tập huấn cộng đồng cho người dân Nam Sudan.

Trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, Trung tá Kim Anh đã tham gia khoá huấn luyện nhiệm vụ tại phái bộ cụ thể do Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực GGHB Bộ Công an tổ chức. Trong đó, phần nội dung về kĩ năng ứng tuyển các vị trí ở phái bộ rất hữu ích, đã định hướng, hỗ trợ chị chuẩn bị hồ sơ, phỏng vấn để ứng tuyển thành công vào vị trí quan trọng này.

Trung tá Kim Anh đã có thời gian công tác tại Malakal, tham gia các lĩnh vực cảnh sát cộng đồng, cải cách cảnh sát và nhân quyền. Trong lĩnh vực nhân quyền, chị có kinh nghiệm theo dõi, hỗ trợ công tác điều tra các vụ việc bạo lực tình dục liên quan đến xung đột, qua đó nâng cao hiểu biết về bảo vệ nạn nhân, tiếp cận theo hướng lấy nạn nhân làm trung tâm và phối hợp xử lý các vấn đề nhạy cảm.

Trung tá Đặng Thị Kim Anh tự hào trong tà áo dài Việt Nam tại phái bộ UNMISS.

Trong công tác cảnh sát cộng đồng, chị tham gia các hoạt động tuần tra, tiếp xúc với chính quyền, cảnh sát địa phương và người dân tại Malakal, Renk. Đặc biệt, việc tham gia các chương trình tập huấn cộng đồng giúp chị tích lũy kinh nghiệm trong nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực cho người dân địa phương về an ninh, phòng ngừa tội phạm và bảo vệ quyền con người.

Những cuộc gặp gỡ trực tiếp với người dân cũng giúp chị hiểu rõ hơn những khó khăn về lương thực, y tế, giáo dục và sinh kế tại địa bàn, từ đó nhận thức sâu sắc hơn vai trò của lực lượng GGHB trong xây dựng lòng tin, hỗ trợ cộng đồng và thúc đẩy ổn định.

Trung tá Đặng Thị Kim Anh với em nhỏ Nam Sudan.

Việc Trung tá Kim Anh trúng tuyển vào vị trí mới không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn cho thấy khả năng của các sĩ quan công an Việt Nam hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của LHQ trong hoạt động GGHB.

Đây cũng là điều kiện để chị tiếp tục đóng góp vào hoạt động GGHB LHQ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực cho đơn vị cảnh sát Việt Nam trong môi trường quốc tế.