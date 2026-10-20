Sĩ quan Cảnh sát 'mũ nồi xanh' Việt Nam mở lớp học tiếng Anh cho trẻ em ở Nam Sudan

Ngày 17/10/2026, tại trại dành cho người di cư trong nước ở khu vực Bor, bang Jonglei, Đại úy Hoàng Thị Linh Chi cùng các đồng nghiệp quốc tế tham gia dạy tiếng Anh cho trẻ em.

Lớp học chỉ là một ngôi nhà đơn sơ, không có quạt hay đèn điện. Lớp học nằm ngay trên nền đất mà ngày nắng thì bụi bặm cuốn mờ mắt, ngày mưa thì nhão nhoét bùn lầy.

Nhưng giữa những khó khăn thiếu thốn ấy, bằng những đóng góp cá nhân của mỗi sĩ quan cảnh sát ở địa bàn Bor, một lớp học đã ra đời.

Những buổi học được duy trì vào thứ Bảy hằng tuần, tiếp nối sáng kiến “Dạy tiếng Anh cho trẻ em tạm cư” do Thiếu tá Trần Thị Thu Trang đề xuất và triển khai từ năm 2025. Cùng với ngoại ngữ, các sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình còn chia sẻ kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, giúp các em thêm yêu việc học và có thêm hy vọng vào tương lai.

Lớp học diễn ra với khoảng 30-40 em, trong độ tuổi từ 9 đến 13, đôi lúc đón cả các em nhỏ 6-8 tuổi.

Các em là trẻ em theo bố mẹ - những người trực tiếp chịu hậu quả của xung đột cộng đồng, phải rời khỏi nơi sinh sống để đến tạm cư tại trại tị nạn khu vực Bor. Cuộc sống thường ngày của họ luôn trong tình trạng đói khát, thiếu thức ăn và nước sạch, chính vì vậy, trẻ em khó có cơ hội được tiếp cận với giáo dục và chăm sóc về tinh thần.

“Một mái nhà dựng tạm, những vách gỗ thưa, nền đất và những dãy bàn ghế đơn sơ… Nhìn lớp học ấy ở Nam Sudan, tôi thấy lòng mình xúc động. Giữa bao thiếu thốn, nơi đây vẫn đong đầy tình thương và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, của những người lính làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, trong đó có những đồng nghiệp thân yêu của tôi”, Đại úy Hoàng Thị Linh Chi chia sẻ.

Nhận xét về lớp học và những người đồng chí, Thiếu tá Ngô Thị Hoài Thu - Phó cục trưởng Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an - xúc động: "Xa Tổ quốc, xa gia đình, các đồng chí vẫn mang theo sự ân cần và lòng yêu thương để sẻ chia với những đứa trẻ còn nhiều khó khăn. Dưới mái nhà đơn sơ ấy, từng bài học cũng là một cách vun đắp hòa bình: giúp trẻ em được học, được quan tâm và tin rằng những điều tốt đẹp đang chờ mình phía trước.

Lớp học ấy đã mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục, xoa dịu những tổn thương và nhen nhóm lại niềm tin sống mãnh liệt cho những tâm hồn trẻ thơ. Đồng thời, thắt chặt hơn bao giờ hết sợi dây gắn kết niềm tin giữa lực lượng Cảnh sát liên hợp quốc (UNPOL) và cộng đồng địa phương."