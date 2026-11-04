Si Pa Phìn phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Lãnh đạo xã Si Pa Phìn trao đổi, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân bản Chăn Nuôi.

Tại bản Nậm Chim, quá trình triển khai dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Si Pa Phìn phát sinh một số kiến nghị liên quan đến quyền lợi của người dân. Các hộ bị ảnh hưởng đề nghị được chi trả tiền đền bù, hỗ trợ về đất đai, tài sản; 4 hộ có đất canh tác, nhà ở gần công trình mong muốn được bố trí lối đi thuận tiện khi khu vực xây dựng được rào kín.

Trên cơ sở kiến nghị của người dân, UBND xã Si Pa Phìn phối hợp với chủ đầu tư rà soát, thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Ngày 29/4/2026, chính quyền địa phương cùng chủ đầu tư và các hộ liên quan tiếp tục đối thoại, thống nhất phương án mở tuyến đường mới phục vụ đi lại. Những vướng mắc được giải quyết trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. Sau buổi làm việc, người dân thống nhất phương án giải quyết, không tiếp tục kiến nghị.

Ông Mùa A Tú, Trưởng bản Nậm Chim cho biết những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân đã được nắm bắt, phản ánh kịp thời với chính quyền. Trưởng bản phối hợp với cán bộ xã trao đổi, giải thích để người dân hiểu chủ trương, chính sách, đồng thời tìm hướng tháo gỡ khi phát sinh vướng mắc. Cách làm này giúp hạn chế kiến nghị kéo dài, góp phần giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

Là xã vùng cao biên giới, địa bàn rộng, dân cư sinh sống phân tán, Si Pa Phìn gặp không ít khó khăn trong tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Năm 2026, UBND xã ban hành Kế hoạch số 744/KH-UBND về thực hiện dân chủ ở cơ sở; HĐND xã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ trên địa bàn.

Việc thực hiện dân chủ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Chủ trương, chính sách, chương trình, dự án đầu tư, dự toán và quyết toán ngân sách, các khoản huy động đóng góp của nhân dân được công khai theo quy định. Xã duy trì họp dân, niêm yết thông tin tại nhà văn hóa, tổ chức hội nghị lấy ý kiến và tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ. Những nội dung liên quan đến quyền lợi cộng đồng được đưa ra trao đổi, tạo điều kiện để người dân bày tỏ quan điểm, tham gia bàn bạc và thống nhất thực hiện.

Trong quá trình sắp xếp các bản, địa phương tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân công khai, theo quy định, góp phần tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người dân. Đồng thời, trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại và giải quyết kiến nghị, phản ánh được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức 11 buổi tiếp công dân, tiếp nhận 12 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó, 1 đơn không thuộc thẩm quyền được hướng dẫn gửi cơ quan có thẩm quyền; 8 trong số 11 vụ việc thuộc thẩm quyền đã được giải quyết dứt điểm, 3 vụ việc tiếp tục được xem xét, giải quyết.

Ông Lê Quang Trinh, Chủ tịch UBND xã Si Pa Phìn cho biết, địa phương chú trọng công khai những nội dung người dân cần biết, tăng cường đối thoại và lắng nghe ý kiến ngay từ thôn, bản. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền được xem xét, giải quyết; đối với vụ việc cần thêm thời gian hoặc nguồn lực, chính quyền thông tin rõ để người dân nắm. Việc thực hiện dân chủ phải gắn với trách nhiệm giải quyết công việc cụ thể, không dừng ở tổ chức họp hay phổ biến chủ trương.

Tuy nhiên, để dân chủ ở cơ sở thực sự đi vào chiều sâu, Si Pa Phìn vẫn còn những việc cần khắc phục. Công tác tuyên truyền pháp luật chưa được duy trì thường xuyên, hiệu quả chưa đồng đều giữa các bản; một bộ phận người dân ít tham gia đóng góp ý kiến, giám sát cộng đồng. Việc công khai thông tin ở một số thời điểm chưa kịp thời, hình thức tiếp cận còn hạn chế.

Thời gian tới, xã Si Pa Phìn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, đưa quy định về thực hiện dân chủ đến gần hơn với người dân; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, đối thoại và giải quyết kiến nghị. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.