Si Pa Phìn đảm bảo an ninh trật tự

ĐBP - Xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trước những nguy cơ tiềm ẩn, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy, cấp ủy, chính quyền xã Si Pa Phìn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của các lực lượng và nhân dân. Trong đó, xây dựng bản không ma túy được xác định là giải pháp trọng tâm, góp phần giữ bình yên địa bàn, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Công an xã Si Pa Phìn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân bản Nậm Chim.

Hằng năm, trên cơ sở tham mưu của Công an xã, UBND xã tập trung chỉ đạo các lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các dịp lễ, Tết và thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng. Các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy được triển khai đồng bộ gắn với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an xã chủ động nắm tình hình từ cơ sở, quản lý chặt địa bàn và các nhóm đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Lực lượng công an xã thường xuyên xuống địa bàn tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời tranh thủ sự tham gia của già làng, trưởng bản, người có uy tín để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; vận động các gia đình quan tâm quản lý, giáo dục con em, nâng cao cảnh giác trước những hành vi lôi kéo, dụ dỗ liên quan đến ma túy. Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các bản, khu vực biên giới, kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm.

Xã xác định ma túy là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, ảnh hưởng đến đời sống gia đình, sức khỏe cộng đồng và tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định tại khu dân cư. Trên cơ sở đó xã Si Pa Phìn chú trọng đấu tranh, xử lý các hành vi phạm tội kết hợp quản lý người nghiện, người có nguy cơ liên quan đến ma túy; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa trong nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã chủ trì phát hiện, bắt giữ 12 vụ, 13 đối tượng liên quan đến ma túy; thu giữ 150,02 gam hêrôin và 2.010 viên ma túy tổng hợp, có khối lượng 218,93 gam. Đồng thời, tham mưu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 4 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc. Qua đó, góp phần ngăn chặn hoạt động của tội phạm ma túy, hạn chế nguồn phát sinh tệ nạn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý các trường hợp liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Tại bản Nậm Chim, sự chuyển biến được thể hiện rõ qua nhận thức và hành động của người dân. Ông Vàng A Thắng, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản cho biết: Được công an xã thường xuyên xuống bản tuyên truyền về tác hại của ma túy nên bà con trong bản đã nâng cao nhận thức, luôn nhắc nhở con cháu không sử dụng hoặc tiếp tay vận chuyển ma túy. Đến nay trong bản không còn người nghiện ma túy, tình hình an ninh, trật tự cơ bản ổn định. Đây là điều kiện thuận lợi để bản tiếp tục vận động nhân dân xây dựng bản không ma túy.

Thiếu tá Lò Văn Dũng, Trưởng Công an xã Si Pa Phìn cho biết: Thời gian qua, cùng với đấu tranh, xử lý tội phạm, đơn vị tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp xây dựng bản không ma túy, xác định rõ lộ trình và nhiệm vụ cụ thể đối với từng bản. Năm 2025, xã có 3 bản được công nhận không ma túy gồm: Phi Lĩnh, Phìn Hồ và Long Dạo. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu chuyển hóa 5 bản gồm: Nậm Chim, Pú Đao, Sân Bay, Đệ Tinh, Chăn Nuôi. Theo lộ trình, năm 2027 tiếp tục chuyển hóa 4 bản (Mạy Hốc, Tân Phong, Đề Bua, Chiềng Nưa) hướng tới xây dựng địa bàn xã không ma túy.

Để hoàn thành mục tiêu, Công an xã Si Pa Phìn tiếp tục phối hợp với các bản rà soát, nắm chắc tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và các trường hợp có nguy cơ vi phạm; tăng cường tuyên truyền, vận động các gia đình tham gia quản lý, giáo dục con em. Đối với người sau cai nghiện, địa phương quan tâm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện, phát sinh vi phạm pháp luật.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong nội địa, xã chú trọng nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh khu vực biên giới. Các lực lượng duy trì phối hợp tuần tra, kiểm soát, quản lý hoạt động xuất nhập cảnh, tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia và vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Quan hệ đoàn kết, hữu nghị với bản Huổi Lả, cụm bản Nà Lầm, cụm bản Hua Mức, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly (Lào) tiếp tục được duy trì. Trong năm 2026, địa phương tổ chức thăm hỏi, chúc Tết, trao quà cho lực lượng Công an Huổi Lả; tham gia đón tiếp, giao lưu với đoàn đại biểu Đảng, chính quyền huyện Mường Mày.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Si Pa Phìn từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định từ cơ sở. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng xã không ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.