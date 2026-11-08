Si Ma Cai tiếp nhận nguồn lực thiện nguyện trị giá 400 triệu đồng

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao 377 phần quà, gồm chăn, màn, đệm và áo khoác cho các hộ gia đình chính sách, trẻ em bị khuyết tật và học sinh Trường THCS Si Ma Cai, tổng trị giá các phần quà là 400 triệu đồng.

Trao quà cho học sinh Trường THCS Si Ma Cai.

Đây đều là những vật dụng thiết yếu, đặc biệt có ý nghĩa khi mùa đông đang đến gần, góp phần giúp các gia đình và các em học sinh cải thiện điều kiện sinh hoạt, giữ ấm trong những ngày giá rét.

Cùng với hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức biểu diễn xiếc nghệ thuật miễn phí phục vụ Nhân dân. Với nhiều tiết mục xiếc đặc sắc, đêm diễn đã thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các em thiếu nhi đến thưởng thức, tạo không khí vui tươi, bổ ích.

Chương trình là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm vì cộng đồng của các tổ chức, đơn vị và những tấm lòng thiện nguyện. Đồng thời, phát huy vai trò kết nối của MTTQ, sự đồng hành của lực lượng biên phòng trong vận động các nguồn lực xã hội chăm lo an sinh, hướng về đồng bào vùng cao biên giới.