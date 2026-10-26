Si Ma Cai tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả ôn đới

Lớp tập huấn thu hút đông đảo hộ dân tham gia.

Các lớp tập huấn được tổ chức tại các thôn Chu Liền Chải, Quan Thần Sán, Nàng Cảng và Mản Thẩn, với 167 hộ trực tiếp tham gia dự án và 13 hộ ngoài dự án. Qua đó, người dân được trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng để áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tế sản xuất.

Tại các lớp tập huấn, cán bộ chuyên môn hướng dẫn những kiến thức thiết thực, từ khâu lựa chọn cây giống, chuẩn bị đất, kỹ thuật trồng đến chăm sóc, bón phân, cắt tỉa cành, tạo tán và phòng trừ sâu bệnh, giúp người dân nắm vững quy trình kỹ thuật và áp dụng phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế.

Đặc biệt, tập huấn chú trọng hướng dẫn chăm sóc cây theo hướng hữu cơ: sử dụng phân bón đúng loại, đúng liều lượng, đúng thời điểm; tăng cường sử dụng nguồn phân hữu cơ phù hợp, cải tạo đất và duy trì độ ẩm cho cây. Người dân cũng được phổ biến các biện pháp kiểm tra, phát hiện sớm sâu bệnh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, bảo đảm an toàn cho người sản xuất, người tiêu dùng và môi trường.

Cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả ôn đới.

Bên cạnh kỹ thuật chăm sóc, chương trình còn nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất nông nghiệp an toàn, tiết kiệm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng nông sản và giá trị kinh tế của cây ăn quả ôn đới. Qua đó, từng bước thay đổi tập quán canh tác, khuyến khích người dân chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Thông qua tập huấn, người dân có thêm kiến thức để chủ động áp dụng các phương pháp canh tác phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây ăn quả ôn đới, tăng thu nhập và cải thiện đời sống. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo tại xã Si Ma Cai.