Trong căn nhà của ông Tráng Seo Lao, sinh năm 1978, ở thôn Quan Thần Sán, xã Si Ma Cai, tấm bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) được đặt ở vị trí trang trọng. Được trao năm 2023, phần thưởng ghi nhận những thành tích xuất sắc của ông trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Phần thưởng là sự ghi nhận những đóng góp bền bỉ của ông trong hơn 15 năm đảm nhận vai trò người có uy tín trong cộng đồng.

Ông Tráng Seo Lao (áo đen, bên trái ảnh) luôn đi đầu trong các phong trào thi đua tại thôn Quan Thần Sán.

Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, ông Lao còn là người tiên phong đổi mới tư duy phát triển kinh tế. Năm 2009, khi mới 31 tuổi, ông đã mạnh dạn vay 300 triệu đồng đầu tư mua xe tải phục vụ sản xuất, thi công các công trình. Đến nay, gia đình ông có 3 xe tải, 1 máy xúc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Thôn Quan Thần Sán có nhiều đổi thay nhờ sự đóng góp quan trọng của ông Tráng Seo Lao.

Có điều kiện kinh tế, ông Lao càng tích cực đóng góp cho cộng đồng. Ông đã tự nguyện hiến 3.000 m² đất để mở mới tuyến đường giao thông; hỗ trợ vật liệu, phương tiện, máy móc làm đường đến nhà văn hóa thôn và tạo thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Noi gương ông, có trên 10 hộ đã mạnh dạn đầu tư phương tiện, máy móc, tham gia thi công các công trình dân sinh, mở rộng sinh kế, nâng cao thu nhập.

Năm 2023, ông Lao được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) vinh danh là người có uy tín tiêu biểu với những đóng góp xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước.

Ông Tráng Seo Tú - Bí thư Chi bộ thôn Quan Hồ Thẩn cho biết: “Ông Lao luôn quan tâm giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, vận động bà con đổi mới phương thức sản xuất, hưởng ứng chủ trương phát triển cây ăn quả ôn đới, cây dược liệu của địa phương; sẵn sàng hỗ trợ vốn không lấy lãi để các hộ có thêm điều kiện phát triển sản xuất”.

Tại thôn Phố Cũ, ông Cư Seo Sùng cũng là người có uy tín được bà con tin yêu, quý trọng. Hàng chục năm qua, ông Sùng bền bỉ tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy lợi thế địa phương, đa dạng hóa ngành nghề, phát triển thương mại, dịch vụ, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Cư Seo Sùng (người chỉ tay) có nhiều đóng góp giúp thôn Phố Cũ ngày càng phát triển.

Bên cạnh vận động Nhân dân phát triển kinh tế, ông Sùng còn tích cực tuyên truyền, cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, đặc biệt trong tổ chức tang lễ. Thay vì tổ chức tang lễ kéo dài, giết mổ nhiều gia súc, gây tốn kém, người dân từng bước hình thành nếp sống mới theo hướng gọn gàng, tiết kiệm, nghĩa tình, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vừa phù hợp với điều kiện thực tế.

Đến nay, 100% hộ dân trong thôn chấp hành nghiêm những nội dung đã thống nhất, ký cam kết và được vào quy ước, hương ước của thôn về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang.

Ông Sùng tích cực tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nếp sống văn hóa.

Ông Cư Seo Giả - Trưởng thôn Phố Cũ đánh giá: “Sự gần gũi, am hiểu phong tục, tập quán và có uy tín trong cộng đồng, ông Sùng đã phát huy tốt vai trò cầu nối đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân. Những nội dung ông tuyên truyền, vận động luôn được bà con tin tưởng, hưởng ứng và làm theo”.

Những việc làm thiết thực của ông Lao, ông Sùng là minh chứng sinh động cho hiệu quả phát huy vai trò người có uy tín trong triển khai Dự án 10 về truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Si Ma Cai.

Là xã vùng cao, biên giới, đặc biệt khó khăn, có trên 90% dân số là người dân tộc thiểu số, Si Ma Cai xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nhiệm vụ then chốt.

Giai đoạn 2021 - 2025, với nguồn vốn phân bổ thực hiện Dự án 10 trên 5 tỷ đồng, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng địa bàn dân cư.

Bên cạnh tổ chức hội nghị, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, xã lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống; xây dựng các mô hình điểm, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật.

Đặc biệt, địa phương quan tâm bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh người có uy tín và các điển hình tiên tiến.

Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 845 hộ, chiếm 18,4% tổng số hộ; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 48 triệu đồng/năm. Toàn xã trồng mới 146,8 ha cây ăn quả, nâng diện tích lên 842 ha, sản lượng quả lên 2.900 tấn. Có 691 hộ được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng; 100% đường liên xã, liên thôn được cứng hóa, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia.

Diện mạo trung tâm xã Si Ma Cai.

Hiện nay, xã Si Ma Cai có 35 người có uy tín sinh sống tại 27 thôn bản. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động Nhân dân ngay từ cơ sở.

Bằng uy tín, sự am hiểu phong tục, tập quán và những việc làm gương mẫu, đội ngũ người có uy tín đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào; tạo sự đồng thuận trong triển khai các chương trình, dự án, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Người dân xã Si Ma Cai tích cực thực hiện chủ trương, chính sách; mạnh dạn theo các hướng mới trong phát triển du lịch và sản xuất nông, lâm nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Phó Chủ tịch UBND xã Si Ma Cai cho biết: “Qua triển khai Dự án 10, nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chủ động tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đổi mới phương thức sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín ngày càng được khẳng định, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thời gian tới, xã Si Ma Cai tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung của Dự án 10, chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động theo hướng thiết thực, sát cơ sở, phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả.