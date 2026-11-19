Ở tuổi xế chiều, người cao tuổi luôn mong muốn được chăm lo không chỉ về vật chất, mà quan trọng hơn là sự quan tâm, sẻ chia, có môi trường giao lưu, sinh hoạt và tiếp tục đóng góp cho gia đình, cộng đồng. Nắm được tâm tư ấy, Hội Người cao tuổi xã Si Ma Cai đã và đang triển khai nhiều giải pháp, khẳng định vai trò là mái nhà chung, thu hút người cao tuổi tham gia sinh hoạt, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân chăm sóc người cao tuổi.

Là hội viên Chi hội Người cao tuổi thôn Phố Mới, bà Thào Thị Mai chia sẻ: Tôi và gia đình luôn nhận được sự quan tâm của Hội Người cao tuổi xã cũng như Chi hội Người cao tuổi thôn. Tham gia tổ chức hội, người cao tuổi có thêm cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tham gia các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao. Nhờ đó, đời sống tinh thần được nâng lên, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó.

Theo thống kê của Hội Người cao tuổi xã Si Ma Cai, xã có 2.300 người từ 60 tuổi trở lên, trong đó 397 người thuộc hộ nghèo, 452 người thuộc hộ cận nghèo. Đây vừa là áp lực đối với công tác chăm sóc, vừa đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức tập hợp, phát triển hội viên. Trước thực tế đó, Hội Người cao tuổi xã xác định muốn thu hút hội viên, trước hết phải xây dựng tổ chức hội thực sự gần dân, hiểu hội viên và quan tâm đến những nhu cầu chính đáng của người cao tuổi.

Cùng với kiện toàn tổ chức, hội đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với từng địa bàn và nhóm hội viên. Thông qua họp thôn, sinh hoạt chi hội, hội phổ biến điều lệ, quyền lợi, trách nhiệm hội viên và các chính sách liên quan; đồng thời phối hợp rà soát, vận động người đủ 60 tuổi tham gia tổ chức hội, thường xuyên cập nhật biến động hội viên. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, hội kết nạp 170 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 1.950 người, đạt 84,8% tổng số người cao tuổi trên địa bàn.

Không chỉ phát triển về số lượng, hội còn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, gắn với phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Với uy tín, kinh nghiệm và tiếng nói trong gia đình, dòng họ, hội viên đã tham gia vận động con cháu chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ đường biên, mốc giới; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang...

Cùng với đó, Hội Người cao tuổi xã Si Ma Cai xác định chăm lo đời sống vật chất, tinh thần là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng niềm tin và sức hút của tổ chức hội. Việc thăm, động viên người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn, hội viên ốm đau được triển khai thường xuyên.

Từ đầu năm đến nay, hội đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 122 người cao tuổi; thăm 103 lượt hội viên ốm đau, nằm viện; viếng 37 trường hợp người cao tuổi qua đời… với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Nhân Tháng hành động Vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, hội đã phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và lực lượng biên phòng thăm, trao 2 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho người cao tuổi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ lắp đặt 2 dàn pin năng lượng mặt trời trị giá hơn 2 triệu đồng cho 1 người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa. Đồng thời, vận động các hộ ủng hộ Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi gần 50 triệu đồng; dự kiến hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 1 hộ người cao tuổi nghèo với kinh phí 80 triệu đồng.

Hội cũng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực và trạm y tế xã tổ chức tư vấn, khám bệnh, quản lý sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.500 lượt người cao tuổi; tuyên truyền kiến thức phòng ngừa các bệnh thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, cơ xương khớp…

Từ những cuộc thăm hỏi, những buổi sinh hoạt chi hội đến các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ đời sống, Hội Người cao tuổi xã Si Ma Cai đang tạo dựng sự gắn bó giữa hội viên với tổ chức hội. Sự quan tâm thiết thực, gần gũi ấy là nền tảng để thu hút thêm người cao tuổi tham gia, đồng thời huy động các tầng lớp Nhân dân chung tay chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.