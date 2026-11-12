Shumo AG hóa chàng trai si tình, kể chuyện rung động đầu đời

Đây là ca khúc đánh dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên Shumo thử sức và sáng tác ở thể loại 'pop dance', mang đến một diện mạo âm nhạc hoàn toàn mới mẻ, hiện đại và tràn đầy sức sống tuổi teen.

Young Boy Young Girl được chấp bút từ chính những cảm xúc rung động đầu đời ngây ngô, nghịch ngợm và đôi khi chẳng cần phải giải thích lý do. Thông qua âm nhạc, Shumo muốn gửi gắm một thông điệp giản dị rằng, khi còn trẻ, ai cũng mang trong mình khát khao được yêu, được thể hiện và đón nhận tình cảm theo phong cách riêng của mình.

Shumo AG đưa khán giả trở về thời thanh xuân với chuyện tình ngây ngô trong “Young Boy Young Girl”.

Dù hóm hỉnh thừa nhận bản thân ngoài đời chưa có bạn gái, nhưng nam nghệ sĩ trẻ lại sở hữu sức hút đặc biệt, từng được fan Úc ví von như một “Justin Bieber phiên bản mới”. Sự yêu thích dành cho thần tượng quốc tế đã thôi thúc nghệ sĩ trẻ mang màu sắc 'pop dance' vào sản phẩm lần này.

MV được quay hoàn toàn tại Việt Nam. Không chỉ đảm nhận vai trò sáng tác và thể hiện, đây cũng là lần đầu tiên Shumo AG bộc lộ khả năng diễn xuất đa dạng trước ống kính, từ những ánh mắt tình tứ đến nụ cười rạng rỡ, kết hợp cùng các động tác vũ đạo bắt mắt.

Chuyện tình "gà bông" dễ thương trong MV khiến khán giả thích thú.

Sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn rất nhỏ, Shumo AG không đơn thuần là một ca sĩ mà còn là một nghệ sĩ đa nhạc cụ thực thụ, có thể thành thạo chơi guitar điện, piano và cello. Chủ nhân ca khúc Back Home tự mình đảm nhận từ khâu viết nhạc, phối khí cho đến thu âm. Dù lịch trình dày đặc tại Úc, phải cân bằng giữa việc học chuyên môn âm nhạc, sáng tác, tự tay dựng hình ảnh và tương tác với người hâm mộ, Shumo vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực.

Việc ra mắt của Young Boy Young Girl càng trở nên ý nghĩa hơn khi được đặt tiếp nối vào chuỗi thành tích quốc tế rực rỡ mà Shumo AG đạt được trong năm 2026. Chỉ tính riêng trong năm nay, anh đã có màn hợp tác bùng nổ cùng Batas Senja, nghệ sĩ sở hữu hơn 16 triệu lượt nghe hằng tháng tại Indonesia, xuất sắc rinh 'Giải Bạch kim Thanh nhạc tại cuộc thi âm nhạc quốc tế North American Virtuoso, nhận học bổng sáng tác tại Prodigy Camp (Mỹ), hay trở thành Đại sứ Bảo trợ Nghệ sĩ trẻ (Youth Patron) bên cạnh các tên tuổi lớn như Sia và Troye Sivan tại Next Up Music Awards. Thêm vào đó, việc hợp tác sáng tác cùng ban nhạc hàng đầu nước Úc, Sheppard, tại Brisbane, cũng khẳng định bước tiến vững chắc của Shumo trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.