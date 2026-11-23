Shuhua (nhóm (G)I-DLE) lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Lễ trao giải Kim Mã với vai trò người công bố giải thưởng, đồng thời giới thiệu bộ phim đầu tiên mà cô đảm nhận vai chính.

Theo thông tin từ Cube Entertainment vào ngày 23/11, Shuhua đã tham dự Lễ trao giải Kim Mã (Golden Horse Awards) lần thứ 63, diễn ra tại Trung tâm Âm nhạc Đài Bắc (Đài Loan), vào ngày 22/11.

Shuhua xuất hiện trên thảm đỏ trong chiếc váy màu vàng sâm panh. Trong phần phỏng vấn tại đây, thành viên nhóm (G)I-DLE chia sẻ: "Vì đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào thế giới điện ảnh, nên tôi rất mong được gặp gỡ các đạo diễn và diễn viên". Khi được yêu cầu chấm điểm cho diện mạo của mình, Shuhua tự tin đáp: "100 điểm". Trước câu hỏi về cảm xúc khi lần đầu tiên đảm nhận vai trò trao giải, cô hóm hỉnh trả lời: "Trước mắt, tôi cứ tận hưởng không khí trên thảm đỏ đã, còn sự hồi hộp thì để dành đến lúc lên sân khấu trao giải vậy".

Sau đó, Shuhua cùng nam diễn viên người Đài Loan Austin Lin (Lâm Bách Hoành) bước lên sân khấu để công bố những người chiến thắng ở các hạng mục "Thiết kế tạo hình và phục trang xuất sắc nhất" cùng "Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất". Trước khi trao giải, Shuhua đã giới thiệu về Happily Ever After, bộ phim đầu tiên mà cô đảm nhận vai chính và bày tỏ hy vọng khán giả sẽ dành sự quan tâm cho tác phẩm này khi phim ra rạp vào năm tới.

Shuhua cũng chia sẻ suy nghĩ về sự khác biệt giữa ca hát và diễn xuất. Cô giải thích: "Khi đứng trên sân khấu, bạn có thể tỏa sáng rực rỡ, nhưng với diễn xuất, đôi khi bạn cần phải tiết chế ánh hào quang đó lại". Cô cũng bày tỏ mong muốn có tên trong danh sách đề cử hạng mục "Diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Kim Mã năm sau.

Happily Ever After là tác phẩm mới của đạo diễn Fiona Roan, người từng thực hiện bộ phim American Girl. Phim kể về hai chị em có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Cuộc sống yên bình của họ bị xáo trộn khi một chú mèo hoang xuất hiện. Shuhua vào vai Kitty, cô con gái út với tính cách vui vẻ, hồn nhiên. Đây là vai diễn đầu tay của thành viên nhóm (G)I-DLE. Bộ phim đã được mời tham gia hạng mục "A Window on Asian Cinema" (Cửa sổ điện ảnh châu Á) tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31, đồng thời cũng góp mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto lần thứ 51 và Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 39. Trong khi đó, Shuhua được bổ nhiệm làm đại sứ du lịch cho Đào Viên, quê hương của nữ ca sĩ, năm thứ hai liên tiếp.