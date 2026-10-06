SHS lên kế hoạch huy động 600 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

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CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS) ngày 5/10 thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 3 và lần 4 năm 2026. Tổng số tiền dự kiến huy động từ hai đợt là 600 tỷ đồng, thời gian phát hành trong quý 4/2026.

Ở đợt chào bán lần 3, SHS dự kiến phát hành 2.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị huy động 200 tỷ đồng. Nguồn tiền được sử dụng để cơ cấu ba khoản nợ của công ty sẽ đáo hạn trong tháng 10/2026. Với đợt chào bán lần 4, khối lượng dự kiến là 4.000 trái phiếu cùng mệnh giá, huy động 400 tỷ đồng để cơ cấu một số khoản nợ cũng đến hạn trong tháng này.

Cả hai đợt đều phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Trái phiếu có kỳ hạn một năm, lãi suất cố định 10,5%/năm, trả lãi định kỳ sáu tháng một lần và có điều khoản mua lại trước hạn theo thỏa thuận.

Theo công bố trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay, SHS đã phát hành hai lô trái phiếu với tổng giá trị 575 tỷ đồng. Trong đó, lô SHS12601 trị giá 119 tỷ đồng được phát hành ngày 15/7/2026, kỳ hạn một năm và dự kiến đáo hạn ngày 15/7/2027. Lô còn lại mang mã SHSL12602, trị giá 456 tỷ đồng, phát hành ngày 14/8/2026, cũng có kỳ hạn một năm, dự kiến đáo hạn ngày 14/8/2027.

Cùng với kế hoạch huy động trái phiếu, SHS sẽ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5% mệnh giá, tương ứng cổ đông nhận 500 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu. Tổng giá trị chi trả gần 450 tỷ đồng; ngày đăng ký cuối cùng là 9/10/2026 và ngày thanh toán là 16/10/2026.

Trước đó, ngày 10/9/2026, công ty thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. SHS dự kiến phát hành 45 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm năm cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được ưu tiên lấy từ thặng dư vốn cổ phần, phần còn lại sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Cổ phiếu thưởng phát hành trong đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng. Nếu hoàn tất phương án, vốn điều lệ SHS sẽ tăng từ 8.994 tỷ đồng lên 9.444 tỷ đồng.

Đến ngày 15/9/2026, SHS tiếp tục thông qua việc triển khai phương án phát hành 15 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2026, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Công ty dự kiến thu về 150 tỷ đồng để bổ sung vốn cho vay ký quỹ.

Đợt phát hành ESOP dự kiến triển khai trong năm 2026. Trong tổng lượng cổ phiếu phát hành, 50% bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm và 50% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong hai năm.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 5/10, cổ phiếu SHS đóng cửa ở mức 12.700 đồng/cổ phiếu, giảm 300 đồng, tương ứng 2,31% so với phiên 2/10. Thanh khoản phiên 5/10 tăng gần 38,6% so với phiên trước, đạt hơn 8,58 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch tăng từ 81,35 tỷ đồng lên 110,99 tỷ đồng.