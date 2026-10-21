SHS giảm đầu tư cổ phiếu, dư nợ margin vượt 12.000 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: SHS

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 mới công bố, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) đạt 203 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Nguyên nhân chủ yếu do mảng tự doanh.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 540 tỷ đồng, tăng 37% YoY, tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của doanh nghiệp, đóng góp 54% tổng doanh thu hoạt động (hơn 1.000 tỷ đồng). Song đây cũng là mảng chiếm phần lớn chi phí khi lỗ từ các tài sản FVTPL hơn 247 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái được hoàn nhập hơn 4 tỷ đồng.

Trừ đi chi phí tự doanh hơn 4 tỷ đồng, công ty còn lãi thuần gần 290 tỷ đồng từ mảng tự doanh, giảm 26% YoY.

Mảng môi giới của SHS cũng đi xuống với doanh thu đạt 72 tỷ đồng, giảm 47% YoY. Trừ đi chi phí môi giới hơn 76 tỷ đồng, công ty lỗ thuần 4 tỷ đồng từ mảng này.

Bù lại, mảng cho vay là động lực để công ty chứng khoán này giữ lợi nhuận, với số lãi 341 tỷ đồng, tăng 33% YoY. Doanh nghiệp còn lãi hơn 24 tỷ đồng từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), trong khi quý 3 năm ngoái không ghi nhận.

Trong văn bản giải trình biến động lợi nhuận, SHS cho biết thị trường chứng khoán điều chỉnh sau giai đoạn tăng trưởng mạnh của năm 2025. VN-Index cuối quý 3/2026 đóng cửa ở mức 1.768,62 điểm, giảm 4,9% so với cuối quý 2, trong khi thanh khoản bình quân giảm 57,6% so với quý trước.

Doanh nghiệp tập trung mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ, phát triển môi giới và danh mục đầu tư tài chính, đồng thời tăng cường quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường biến động.

Rút bớt khỏi cổ phiếu, tăng đầu tư trái phiếu

SHS vốn mạnh về tự doanh song từ năm 2026 công ty đã thay đổi định hướng kinh doanh. Tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 17/4/2026, ban lãnh đạo SHS cho biết công ty sẽ dần chuyển dịch cơ cấu, bổ sung mảng kinh doanh mới để mảng đầu tư tự động giảm xuống.

Sự chuyển dịch đã thể hiện rõ trong bảng cân đối tài chính của SHS. Tại thời điểm cuối quý 3/2026, doanh nghiệp có tổng tài sản của SHS hơn 29.000 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Tăng mạnh là cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán với hơn 12.400 tỷ đồng, tăng 38% so với mức hơn 9.000 tỷ đồng hồi đầu năm.

Công ty cũng nâng khoản tiền gửi ngân hàng từ gần 870 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 3.390 tỷ đồng.

Ngược chiều, danh mục tài sản tài chính FVTPL giảm từ gần 11.300 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn hơn 8.350 tỷ đồng. Danh mục này có giá gốc 8.680 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 322 tỷ đồng. Tạm lỗ chủ yếu do cổ phiếu, với giá trị đầu tư gốc hơn 2.650 tỷ đồng và giá thị trường còn 2.394 tỷ đồng. So với đầu năm, SHS đã hạ bớt gần 2.000 tỷ đồng trong danh mục đầu tư cổ phiếu.

Rút bớt khỏi cổ phiếu, công ty tăng đầu tư trái phiếu, với tổng giá trị gần 8.000 tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong danh mục cổ phiếu FVTPL của SHS, các mã được rót tỷ trọng lớn là CTG (giá gốc 109 tỷ đồng, tạm lỗ gần 15 tỷ đồng), HPG (giá gốc gần 100 tỷ đồng, tạm lỗ gần 17 tỷ đồng), VPB (giá gốc hơn 65 tỷ đồng, tạm lãi 1,7 tỷ đồng), FRT (giá gốc gần 17 tỷ đồng, tạm lãi 2,3 tỷ đồng).

Trên thị trường, cổ phiếu SHS kết phiên 20/10 ở giá 12.600 đồng/cp, giảm 33% so với cuối tháng 6/2026 và giảm gần 60% so với đỉnh lịch sử hồi tháng 8 năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026, SHS đạt lợi nhuận trước thuế 621 tỷ đồng, giảm 55% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 511 tỷ đồng, giảm 54%. Năm nay, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.718 tỷ đồng; tăng 4% so với thực hiện năm trước. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được gần 36% kế hoạch.