SHS đạt doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng trong quý III, dư nợ cho vay vượt 12.400 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Mã: SHS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý III/2026 đạt gần 1.002 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế trong quý đạt 250,8 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng đầu năm, chỉ tiêu này đạt 620,5 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh được ghi nhận trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều biến động. Kết thúc quý III, VN-Index đạt 1.768,62 điểm, giảm 4,9% so với cuối quý II/2026. Giá trị giao dịch bình quân trên ba sàn HOSE, HNX và UPCoM đạt 18.625 tỷ đồng/phiên, giảm 57,6% so với cùng kỳ năm trước và giảm 22,7% so với quý liền trước.

Trong quý III, doanh thu từ hoạt động đầu tư tài sản tài chính của SHS đạt 565,5 tỷ đồng, tăng 43,5% so với cùng kỳ. Doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu đạt 341,1 tỷ đồng, tăng 33,3%.

Tổng doanh thu từ hai nhóm hoạt động này đạt 906 tỷ đồng, chiếm khoảng 90,5% doanh thu hoạt động trong quý.

Ở mảng môi giới chứng khoán, SHS ghi nhận doanh thu 71,9 tỷ đồng. Theo số liệu doanh nghiệp công bố, trong quý III, công ty có thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX đạt 2,6% và trên UPCoM đạt 3,62%. Thị phần môi giới công cụ nợ của SHS đạt trên 10%.

Đối với hoạt động ngân hàng đầu tư, doanh thu tư vấn tài chính trong 9 tháng đầu năm đạt 75,7 tỷ đồng, tăng khoảng 171% so với cùng kỳ. Doanh thu bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán đạt 10,8 tỷ đồng, so với gần 0,6 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu từ tư vấn tài chính, bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán đạt 86,5 tỷ đồng trong 9 tháng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SHS đạt 29.053 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng, tương ứng 26,1% so với đầu năm.

Dư nợ cho vay tăng từ 9.098 tỷ đồng đầu năm lên 12.435 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương ứng tăng 3.337 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, tỷ trọng cổ phiếu trong tổng tài sản giảm từ khoảng 31% đầu năm xuống còn khoảng 12% tại ngày 30/9/2026.

Như vậy, sau 9 tháng, SHS ghi nhận sự thay đổi về cơ cấu tài sản, với dư nợ cho vay tăng và tỷ trọng cổ phiếu giảm so với đầu năm.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, chi phí quản lý giảm so với cùng kỳ. SHS cho biết công ty tiếp tục phân bổ nguồn lực cho các mảng kinh doanh, phát triển dịch vụ và đa dạng hóa nguồn thu.

Kết thúc quý III/2026, SHS đạt doanh thu hoạt động gần 1.002 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 250,8 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 620,5 tỷ đồng.

Năm 2026, SHS đặt mục tiêu tổng doanh thu 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.718 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty đạt 620,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương khoảng 36,1% kế hoạch năm. Như vậy, SHS còn cách mục tiêu lợi nhuận 1.097 tỷ đồng trong quý IV.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHS hiện giao dịch quanh mức 13.100 đồng/cp, qua đó đưa vốn hoá thị trường đạt khoảng 11.782 tỷ đồng.

Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 23% so với cùng kỳ, đạt gần 1.002 tỷ đồng. Ảnh: SHS.