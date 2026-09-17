SHS chốt danh sách nhân sự được mua 15 triệu cổ phiếu ESOP 2026

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS, HNX: SHS) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) 2026.

Cụ thể, SHS kế hoạch chào bán 15 triệu cổ phiếu phổ thông theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành là 150 tỷ đồng. Quy mô phát hành này tương đương 1,67% tổng số cổ phiếu SHS đang lưu hành trước đợt phát hành và chiếm khoảng 1,56% tổng số cổ phiếu dự kiến sau khi hoàn tất các phương án tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và ESOP.

Về đối tượng, chương trình SHS ESOP quy định những người được hưởng quyền mua bao gồm các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 và toàn bộ cán bộ nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức tính đến ngày 31/08/2026 đáp ứng đủ các tiêu chí xét duyệt của công ty.

Theo đó, số lượng cổ phiếu ESOP phân phối cho từng người lao động được xác định dựa trên công thức phối hợp giữa Số cổ phiếu cơ sở (phân theo nhóm chức danh) và Hệ số quy đổi của các yếu tố như kết quả công việc, thâm niên, vai trò, năng lực.

Công thức tính số lượng cổ phiếu ESOP phân phối cho từng nhân sự của SHS.

Đáng chú ý, riêng các thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc đã được phân phối tổng cộng hơn 4,8 triệu cổ phiếu, chiếm gần 32,3% toàn bộ đợt phát hành.

Trong đó, Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh dẫn đầu danh sách đăng ký mua với 1,5 triệu cổ phiếu, tương đương 10% tổng lượng ESOP 2026. Đồng thời, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Thành cũng được phân phối 1,2 triệu cổ phiếu, tương đương 8%. Các thành viên HĐQT còn lại như ông Lưu Danh Đức, ông Vũ Đức Tiến và bà Lương Thị Lộc mỗi người được quyền mua 700.000 cổ phiếu, tức 4,67%/người.

Cũng trong thông báo, phương án phân phối cũng đã xác định rõ số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho người lao động nước ngoài là 95.150 cổ phiếu, chiếm 0,63% tổng lượng cổ phiếu ESOP phát hành.

Tính đến ngày 11/09/2026, khối lượng cổ phiếu SHS do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ là 79.733.142 cổ phiếu, tương đương 8,86% vốn điều lệ, đảm bảo dư địa an toàn tuyệt đối cho đợt phân phối này.

Về cơ cấu cam kết gắn kết, lượng cổ phiếu ESOP 2026 sẽ chịu điều khoản hạn chế chuyển nhượng trong thời gian từ 1 đến 2 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Trong đó, 50% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa sau 1 năm và 50% còn lại sẽ hoàn tất thời gian hạn chế sau 2 năm. Chương trình phát hành dự kiến triển khai ngay trong năm 2026 sau khi hoàn tất các thủ tục báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.