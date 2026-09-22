Showcase 2026: Mắt lưới - khi những số phận mắc kẹt trong cạm bẫy vô hình

Thông qua ngôn ngữ của vũ đạo, âm nhạc và sân khấu, chương trình không chỉ kể lại những số phận bị cuốn vào “mắt lưới” của cuộc đời mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của cộng đồng trước những bi kịch vẫn có thể xảy ra quanh mình.

Ams Crew là câu lạc bộ nhảy của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Được thành lập từ năm 2021, câu lạc bộ đã từng bước xây dựng dấu ấn riêng thông qua những hoạt động nghệ thuật dành cho học sinh. Nổi bật trong số đó là Showcase - sự kiện thường niên quy tụ những bạn trẻ có niềm đam mê với nghệ thuật biểu diễn. Nếu Showcase 2024: Ẩn ức khai thác những cảm xúc bị chôn giấu bên trong con người, Showcase 2025: Gửi Lửa tái hiện những mất mát và khát vọng trong chiến tranh, thì năm nay, Mắt Lưới tiếp tục hành trình ấy bằng việc đưa khán giả đến với một làng chài ven biển - nơi nhịp sống được dệt nên từ những chuyến ra khơi, nhịp lao động hối hả và sức sống mãnh liệt của những con người gắn bó với biển cả.

Ở Showcase 2026: Mắt Lưới, hình ảnh chiếc lưới trở thành biểu tượng xuyên suốt chương trình. Lưới vốn được sử dụng để đánh bắt, nhưng cũng có thể trở thành chiếc bẫy giữ lại những con người không kịp nhận ra mình đang bị cuốn vào. Từ hình ảnh người ngư dân và cuộc sống nơi làng biển, chương trình mở rộng câu chuyện đến những đường dây buôn người, những số phận bị tước đoạt tự do và những gia đình mãi đi tìm một người đã không trở về.

Khi bức màn được kéo lên, khán giả sẽ bước vào một thế giới nơi ranh giới giữa con mồi và kẻ giăng bẫy, giữa được lựa chọn và bị lựa chọn, giữa ra đi và mất tích dần trở nên mong manh. Những chuyển động của cơ thể, âm nhạc và ánh sáng cùng nhau dẫn dắt người xem qua từng lớp câu chuyện, từ một làng chài tưởng như bình yên đến những biến cố khiến cuộc sống của các nhân vật hoàn toàn thay đổi.

Đằng sau mỗi “mắt lưới” không chỉ là một cá nhân bị mắc kẹt, mà còn là những người ở lại. Đó có thể là một người mẹ chờ con trở về, một gia đình giữ lại những kỷ vật cuối cùng, hay một ngôi nhà vẫn để trống một chỗ ngồi dù người thân đã bặt vô âm tín. Khi một người biến mất, nỗi đau không dừng lại ở người ra đi. Nó lan sang những người ở lại, kéo dài qua những ngày tháng chờ đợi và biến thành một khoảng trống không dễ gọi tên.

Bằng việc đặt gia đình ở trung tâm của câu chuyện, Mắt Lưới không chỉ nói về những nạn nhân của bi kịch mà còn khắc họa những người âm thầm chịu đựng phía sau. Những tấm áp phích tìm người, những lời hỏi thăm không có hồi đáp hay những dấu vết tưởng như nhỏ bé đều trở thành minh chứng cho một câu chuyện chưa có hồi kết.

Tuy nhiên, Mắt Lưới không chỉ là câu chuyện về sự mắc kẹt. Nếu chiếc lưới có thể trở thành cạm bẫy, con người cũng có thể tìm cách tháo gỡ nó. Chính tình thân, sự đồng cảm và khả năng lên tiếng của cộng đồng trở thành những sợi dây giúp con người tìm thấy nhau giữa những khoảng tối. Qua đó, chương trình muốn gửi tới khán giả một lời nhắc nhở: những bi kịch tưởng như ở rất xa vẫn có thể bắt đầu từ sự chủ quan, im lặng hoặc một khoảnh khắc mất cảnh giác.

Thông qua nghệ thuật, Ams Crew mong muốn đưa những vấn đề vốn thường chỉ xuất hiện trên mặt báo hay trong những câu chuyện xa lạ trở nên gần gũi hơn với người xem. Mắt Lưới không nhằm tô hồng hiện thực, cũng không né tránh những góc khuất đau đớn của đời sống, mà lựa chọn đối diện với chúng bằng ngôn ngữ của sân khấu. Mỗi điệu nhảy, mỗi thanh âm và mỗi chuyển động đều trở thành một phần của câu chuyện, để nghệ thuật không chỉ được nhìn thấy mà còn được cảm nhận.

Tổng đạo diễn Showcase 2026, bạn Phạm Nguyên Vũ chia sẻ: “Trong quá trình 120 ngày chuẩn bị cho show, chúng em có gặp những khó khăn về kịch bản, những bài nhảy, bài diễn, hát. Việc viết kịch bản sao cho hay, đúng, và phù hợp nhất với khán giả ở mọi lứa tuổi là một thử thách lớn đối với học sinh cấp 3 chung em. Nhưng nhờ sự đồng lòng của hơn 100 bạn trẻ - chủ yếu là học sinh THPT, em cùng các bạn đã cùng tập luyện miệt mài và làm được một show nghệ thuật lớn như ngày hôm nay".

Phạm Nguyên Vũ - Tổng đạo diễn chương trình

Trong suốt quá trình chuẩn bị, các thành viên Ams Crew đã dành nhiều thời gian để xây dựng kịch bản, hoàn thiện những bài nhảy, bài diễn và từng chi tiết sân khấu. Với một tập thể gồm những bạn trẻ vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường, việc chuyển tải một chủ đề xã hội phức tạp bằng nghệ thuật là một thử thách lớn. Thế nhưng, bằng sự đồng lòng và niềm đam mê dành cho sân khấu, các thành viên đã cùng nhau tạo nên một chương trình mang dấu ấn riêng của thế hệ trẻ.

Showcase 2026: Mắt Lưới vì thế không chỉ là một đêm diễn. Đó là hành trình đi qua những câu chuyện về con người - từ những người bị cuốn vào cạm bẫy, những gia đình đau đáu kiếm tìm, cho đến cộng đồng đứng trước lựa chọn im lặng hay lên tiếng.

Khép lại chương trình, Mắt Lưới để lại một câu hỏi không có câu trả lời duy nhất: Nếu một ngày chính chúng ta đứng trước một chiếc lưới vô hình, liệu ai sẽ là người nhận ra và đưa tay kéo chúng ta ra? Bằng nghệ thuật, Ams Crew hy vọng mỗi khán giả khi bước ra khỏi khán phòng sẽ mang theo không chỉ những dư âm của sân khấu, mà còn cả sự cảnh giác, đồng cảm và ý thức về những con người vẫn đang cần được nhìn thấy, được lắng nghe và được trở về.