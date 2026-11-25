Dự kiến ra mắt ngày 3/12 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), show diễn “Vũ Yến Thăng Long” mang đến cách tiếp cận mới trong giới thiệu văn hóa Việt Nam, kết hợp nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và trải nghiệm trang phục truyền thống giữa không gian di sản.

Với thông điệp “Trẩy hội di sản, thưởng vị non sông”, chương trình do LOALOA Show phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức, hướng tới khai thác những chất liệu văn hóa truyền thống bằng ngôn ngữ sáng tạo đương đại, đồng thời góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của Thủ đô.

Show diễn “Vũ Yến Thăng Long” góp phần đưa văn hóa truyền thống thành nguồn cảm hứng cho các sản phẩm sáng tạo đương đại. Ảnh: BTC

Lấy cảm hứng từ không khí lễ hội và đời sống văn hóa Việt Nam, “Vũ Yến Thăng Long” được xây dựng thành hành trình thưởng thức kết hợp 9 tiết mục nghệ thuật và 8 món ăn trong một mạch trải nghiệm kéo dài khoảng 100 phút. Âm nhạc, chuyển động, hình ảnh và hương vị đan xen, gợi mở những sắc thái văn hóa từ nhiều vùng miền, giúp khán giả khám phá câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng nhiều giác quan.

Điểm đặc biệt của chương trình là nghệ thuật biểu diễn và ẩm thực không được tổ chức tách biệt mà kết nối theo diễn tiến nội dung. Mỗi món ăn tiếp nối một tiết mục biểu diễn, đưa khán giả qua hành trình khám phá hương vị các vùng miền. Nguyên liệu bản địa được kết hợp với kỹ thuật chế biến, trình bày đương đại, tạo nên trải nghiệm ẩm thực vừa mang dấu ấn truyền thống, vừa có nét sáng tạo mới.

Một điểm nhấn khác là sân khấu “Trời tròn đất vuông”, lấy cảm hứng từ quan niệm vũ trụ của người Việt xưa. Không gian khán phòng được thiết kế với hệ thống bàn tiệc bao quanh sân khấu 360 độ. Sân khấu có khả năng xoay tròn, tạo góc nhìn linh hoạt và tăng sự tương tác giữa nghệ sĩ với khán giả.

Theo đại diện LOALOA Show, chương trình không tham vọng kể trọn câu chuyện hàng nghìn năm văn hóa trong 100 phút mà lựa chọn gợi mở những lát cắt. Qua một âm thanh, chuyển động, hình ảnh hay hương vị, khán giả có thể nhận ra, ghi nhớ và muốn khám phá sâu hơn về vùng đất mình đặt chân đến.

“Vũ Yến Thăng Long” được xem là một hướng khai thác chất liệu văn hóa truyền thống để phát triển các sản phẩm sáng tạo gắn với du lịch.

Trước khi đến Hà Nội, LOALOA Show đã giới thiệu hai chương trình tại TP.HCM gồm “Việt Nam bừng sáng” và “Đan Di sản, chạm cảm xúc”. Với “Vũ Yến Thăng Long”, đơn vị tiếp tục phát triển mô hình kết hợp nghệ thuật, ẩm thực và du lịch, đồng thời khai thác những đặc trưng văn hóa gắn với không gian lịch sử của Thủ đô.