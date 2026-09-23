Show Prada: Tóc mới của Dương Mịch hút 600 triệu lượt xem, Jaehyun gây bàn tán

Prada là nhà mốt mở màn Milan Fashion Week mùa Xuân Hè 2027. Bên cạnh các sáng tạo của bộ đôi Miuccia Prada và Raf Simons, show diễn hút sự quan tâm lớn từ truyền thông nhờ sự đổ bộ của dàn sao châu Á.

Dương Mịch dự show Prada với tư cách Đại sứ toàn cầu, ghi điểm nhờ diện mạo đột phá. Chủ đề về kiểu tóc tém nhuộm nâu lạnh của nữ minh tinh lọt Hot Search Weibo, hút hơn 630 triệu lượt đọc vào giữa đêm.

Lý Hiện là gương mặt thân quen trên hàng ghế đầu show Prada. Nam chính Quốc Sắc Phương Hoa được C-net mô tả mang "khí chất nam tính trưởng thành hiếm thấy trong làng giải trí Trung Quốc".

Cặp đại sứ C-Biz ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đầu show diễn, có nhiều tương tác thân thiết cả ở hiện trường lẫn sau sân khấu. Lý Hiện khen ngợi Dương Mịch là "siêu búp bê Barbie" trong bài đăng sau sự kiện. Dương Mịch cũng nhanh chóng hồi đáp cảm ơn "anh chàng đẹp trai và lịch lãm".

Jaehyun NCT lần thứ 6 dự show Prada cùng tạo hình gây bàn tán. Anh trở lại với trang phục gam màu đen chủ đạo quen thuộc. Trong đó, chiếc mũ len đỏ kẻ sọc là chi tiết khiến cộng đồng mạng "chia phe".

Nhiều ý kiến đánh giá món phụ kiện "phong ấn" nhan sắc chàng thơ, khiến tổng thể trông "khó hiểu". Ở các bài đăng cập nhật trên Instagram cá nhân hay tạp chí VOGUE Hàn, diện mạo được cho là bảnh bao, sành điệu hơn khi lược bỏ chiếc mũ len.

Một số fan khen ngợi Jaehyun NCT trông dễ thương hơn khi đội mũ. Món phụ kiện cũng được cho là thử nghiệm thú vị giúp giao diện của nam đại sứ đáng nhớ hơn trên hàng ghế đầu.

Sana TWICE chọn phong cách tối giản cho lần trở lại Milan Fashion Week này. Nhan sắc của nữ đại sứ người Nhật là chủ đề hot nhất, cán mốc 12 triệu lượt xem trên Rednote.

Lee Do Hyun diện trang phục tông nâu lịch lãm tại sự kiện. Trước đó, nam diễn viên có tạo hình sân bay theo phong cách "bạn trai nhà bên" với mái ngố lạ mắt.

Những khoảnh khắc chung khung hình giữa sao nam The Glory cùng dàn mỹ nữ tại sự kiện hút tương tác lớn trên mạng xã hội.

Namtan Tipnaree lần đầu dự show Prada sau khi được bổ nhiệm vị trí đại sứ thương hiệu hồi đầu tháng Chín. Diện mạo cá tính, có phần tinh nghịch của sao nữ người Thái nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng yêu thời trang.

Win Metawin tiếp tục duy trì phong độ thời trang ấn tượng tại show Prada Xuân Hè 2027 dành cho nữ. Nam đại sứ chọn trang phục tối màu, phom dáng gọn, tập trung tôn lên vóc dáng cơ thể săn chắc. Cách tiếp cận được đánh giá cao, phù hợp với chủ đề Clarity (Sự rõ ràng) mà nhà mốt Ý định vị cho giai đoạn này.