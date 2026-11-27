Sabrina Carpenter từng gây tranh cãi khi trở thành nhân viên pha chế để quảng bá ca khúc mới. Ảnh: sabrinacarpenter/Instagram.

Những câu chuyện người nổi tiếng tiết kiệm tiền điện, sống trong căn hộ nhỏ hay trải nghiệm công việc phổ thông thường được các chương trình giải trí khai thác để tạo cảm giác gần gũi với khán giả. Tuy nhiên, khi những người có điều kiện kinh tế tốt liên tục kể về sự thiếu thốn, cách thể hiện này đôi khi phản tác dụng.

Thay vì cảm thấy đồng cảm, một bộ phận khán giả cho rằng người nổi tiếng đang cố tình đóng vai người bình thường. Những khó khăn vốn chỉ mang tính tạm thời hoặc được lựa chọn để trải nghiệm cũng bị đặt cạnh hoàn cảnh của những người thực sự chật vật trong cuộc sống, theo The Korea Times.

Người giàu cố thể hiện cuộc sống bình dân

Tháng 3/2024, Sabrina Carpenter, ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ, bất ngờ xuất hiện tại một quán cà phê Blank Street Coffee ở London (Anh) với vai trò nhân viên pha chế. Cô trực tiếp nhận đơn, chuẩn bị và trao đồ uống cho khách. Đây là hoạt động quảng bá ca khúc mới Espresso của nữ nghệ sĩ.

Quán cà phê sau đó đăng hình Carpenter lên mạng xã hội với chú thích hài hước rằng cô phải làm việc muộn vì đang là nhân viên pha chế. Với người hâm mộ, đây là cơ hội đặc biệt để nhận đồ uống từ thần tượng. Tuy nhiên, sự kiện nhanh chóng gây ra những ý kiến trái chiều.

Trong khi đảm nhận công việc phục vụ có mức lương thấp, Carpenter lại diện trang phục hàng hiệu Fendi. Hình ảnh nữ ca sĩ làm việc muộn cũng tạo ra sự đối lập với những nhân viên thực sự phải ở lại sau quầy đến tối để kiếm sống.

Một số người cho rằng cô đang cố đóng vai người bình thường để tạo sự gần gũi với công chúng.

Ý tưởng để giọng ca Espresso trực tiếp phục vụ cà phê vốn khá thú vị. Tuy nhiên, việc mượn hình ảnh lao động đời thường để quảng bá sản phẩm lại vô tình làm nổi bật khoảng cách giữa cuộc sống của người nổi tiếng và những người làm công ăn lương.

Hơn hai năm sau, một tranh cãi tương tự xuất hiện trong ngành giải trí Hàn Quốc. Người dẫn chương trình Do Kyung-wan nhận nhiều phản ứng trái chiều sau khi chia sẻ về thói quen tiết kiệm dù đang sống trong một khu căn hộ cao cấp nhìn ra sông Hàn, thuộc quận Yongsan, Seoul.

Trong chương trình Stars' Top Recipe at Fun-Staurant của đài KBS phát sóng tháng trước, Do giới thiệu nơi ở và cho biết những địa điểm yêu thích trong khu căn hộ là thang máy chung và phòng sinh hoạt cộng đồng. Anh thường đến đây để tránh nóng nhờ điều hòa, qua đó tiết kiệm tiền điện tại nhà.

Nam MC cũng than phiền về khoản phí quản lý của căn hộ và tiết lộ không cho các con xả nước bồn cầu. Trong lúc kể về khoản thua lỗ từ đầu tư chứng khoán, chương trình còn hiển thị số dư tài khoản ngân hàng của anh là 254.795 won (hơn 4,9 triệu đồng).

Người dẫn chương trình Do Kyung-wan khoe số dư tài khoản ngân hàng và chia sẻ về gánh nặng phí quản lý căn hộ trong chương trình giải trí Stars’ Top Recipe at Fun-Staurant của đài KBS. Ảnh: KBS.

Ê-kíp sản xuất dường như muốn nhấn mạnh tình hình tài chính eo hẹp của nam MC. Tuy nhiên, khán giả lại chú ý đến sự đối lập giữa số dư tài khoản được công bố và căn hộ sang trọng mà anh đang sinh sống.

Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều người cho rằng việc một người có điều kiện kinh tế tốt kể chuyện chắt chiu từng khoản tiền khó tạo được sự đồng cảm. Một số bình luận mỉa mai rằng anh có gần như mọi thứ, ngoại trừ sự nghèo khó.

Cùng ngày, chương trình Exclusive World của đài MBN giới thiệu cuộc sống của diễn viên Ham So-won, cựu Hoa hậu Hàn Quốc, trong một căn hộ studio rộng khoảng 30 m2 cùng con gái.

Không gian sống khá chật hẹp, nhưng thực tế nữ diễn viên chỉ tạm chuyển đến đây trong thời gian chờ sửa nhà riêng. Điều đó không đồng nghĩa cô gặp khó khăn về tài chính. Việc sống tạm trong căn phòng nhỏ để chờ hoàn tất sửa chữa khác hoàn toàn với hoàn cảnh của những người không đủ khả năng thuê một nơi ở rộng rãi hơn.

Tương tự, việc tiết kiệm tiền điện trong một căn hộ cao cấp cũng không thể đánh đồng với tình cảnh của những người phải cân nhắc từng khoản chi tiêu, thậm chí không đủ khả năng sử dụng điều hòa trong những ngày nắng nóng.

Giáo sư Yun Suk-jin, chuyên ngành Văn học Hàn Quốc tại Đại học Quốc gia Chungnam, cho rằng những màn thể hiện sự tiết kiệm của người giàu có thể khiến người thực sự khó khăn cảm thấy bị tổn thương. Họ có thể nghĩ rằng bản thân đang chật vật để trang trải cuộc sống, trong khi người nổi tiếng lại xem sự nghèo khó như một vai diễn.

Ông nhắc đến Stolen Poverty (tạm dịch: Đánh cắp sự nghèo khó), tác phẩm được nhà văn Park Wan-seo xuất bản hơn 50 năm trước. Theo giáo sư, việc khán giả ngày nay vẫn sử dụng ý tưởng người giàu đang "đánh cắp sự nghèo khó" để phản ứng với những màn thể hiện tiết kiệm trên truyền hình cho thấy vấn đề này vẫn còn gây nhức nhối trong xã hội Hàn Quốc.

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Gong Hee-jung cũng cho rằng khán giả đều biết Do Kyung-wan và vợ là ca sĩ Jang Yoon-jung có điều kiện kinh tế tốt. Vì vậy, việc nam MC kể rằng tài khoản chỉ còn khoảng 200.000 won (gần 3,8 triệu đồng) khó khiến người xem cảm thấy gần gũi.

Theo ông, ê-kíp sản xuất cần phân biệt giữa những câu chuyện có thể tạo sự đồng cảm và những tình huống dễ gây phản ứng ngược. Trong bối cảnh khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, các chương trình giải trí cần thận trọng hơn khi khai thác những câu chuyện về sự thiếu thốn. Bởi không phải mọi hoàn cảnh khó khăn đều giống nhau.

Khán giả không còn dễ bị thuyết phục

Trong khoảng 5-6 năm qua, các chương trình truyền hình thực tế tại Hàn Quốc thường khai thác cuộc sống riêng của người nổi tiếng theo hai hướng. Đó là giới thiệu sự xa hoa để khán giả ngưỡng mộ, đồng thời hé lộ những thói quen đời thường để tạo cảm giác gần gũi.

Một nghệ sĩ có thể sống trong căn nhà rộng lớn, sử dụng hàng hiệu nhưng vẫn tự nấu ăn, dọn dẹp hoặc chia sẻ những thói quen tiết kiệm. Sự đối lập này từng là công thức thu hút người xem bởi công chúng có cơ hội nhìn thấy một khía cạnh khác của thần tượng.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này không còn dễ tạo hiệu ứng như trước. Nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Gyo-seok nhận định thói quen tiếp nhận nội dung của khán giả đã thay đổi khi mạng xã hội và nhiều nền tảng trực tuyến phát triển.

Người xem hiện có thể theo dõi cuộc sống của nghệ sĩ thường xuyên hơn, đồng thời chia sẻ câu chuyện của chính mình. Vì vậy, thông điệp người nổi tiếng cũng bình thường như mọi người không còn mới mẻ hay đủ sức hấp dẫn như trước.

Thay vào đó, công chúng quan tâm nhiều hơn đến việc nghệ sĩ thực sự là người như thế nào và cuộc sống của họ diễn ra ra sao. Những nỗ lực thể hiện sự khiêm tốn, giản dị nhưng thiếu tự nhiên có thể khiến khán giả nghi ngờ, thậm chí cảm thấy khó chịu.

Ham So-won giới thiệu căn hộ studio nơi cô đang sống cùng con gái trong chương trình Exclusive World của đài MBN. Ảnh: MBN.

Theo Kim Gyo-seok, có lẽ đã đến lúc người nổi tiếng không cần cố tỏ ra mình có ít hơn những gì họ thực sự sở hữu.

Không chỉ khai thác chuyện chi tiêu và sinh hoạt trong gia đình, một số chương trình giải trí còn đưa nghệ sĩ đến trải nghiệm những công việc phổ thông. Tuy nhiên, cách biến sự vất vả của người lao động thành tình huống gây cười cũng vấp phải phản ứng từ khán giả.

Trong chương trình YouTube Workdol, các thần tượng Kpop được thử sức với nhiều nghề khác nhau. Ở một tập phát sóng, hai thành viên nhóm nhạc ILLIT là Minju và Moka cùng làm việc tại bếp ăn của trường học.

Sau khi hoàn thành ca làm, Minju nhận được ít hơn Moka 3.000 won (58.000 đồng). Trước đó, khi cô vô tình làm rơi vài miếng thịt trong lúc xào thức ăn, một nhân viên đã đùa rằng số thịt này sẽ bị trừ vào tiền công.

Tình huống trên khiến nhiều khán giả không hài lòng. Một số người cho rằng việc lấy chuyện trừ lương để gây cười là không phù hợp, ngay cả khi đây chỉ là một phần nội dung giải trí. Họ cũng đặt câu hỏi về cách ê-kíp sản xuất xây dựng tình huống và cho rằng việc mất một phần tiền công vì mắc lỗi nhỏ không phải chuyện đáng đem ra đùa cợt.

Thay vì bật cười trước màn trải nghiệm công việc của thần tượng, người xem lại nghĩ đến những lao động thực sự có thể bị mất một phần thu nhập chỉ vì sai sót trong quá trình làm việc.

Những tranh cãi trên cho thấy việc đưa người nổi tiếng đến gần hơn với cuộc sống thường ngày không đơn giản là để họ thử một công việc phổ thông, tiết kiệm một khoản chi tiêu hay sống trong không gian chật hẹp. Điều quan trọng nằm ở cách những trải nghiệm ấy được thể hiện và đặt trong bối cảnh phù hợp.