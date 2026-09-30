Show diễn táo bạo mở màn Tuần lễ thời trang Paris

Tại Place de la République khi mặt trời lặn dần hôm 29/9, Steven Raj Bhaskaran và Hannah Rose Dalton, bộ đôi đứng sau thương hiệu thời trang cao cấp avant-garde Matières Fécales, giới thiệu The Ninety Nine Percent - show gồm 99 người mẫu với nhiều màu da, độ tuổi và vóc dáng. Bhaskaran, người đồng sáng lập thương hiệu, xuất hiện trên sàn diễn trong áo khoác trắng và chân váy đồng màu dài chạm đất. Bên cạnh anh là mẹ mặc váy trắng lệch vai và em gái quấn chiffon trắng, bế con gái trên tay. Tất cả tạo nên một màn trình diễn độc đáo, có khả năng gây chú ý tại Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2027, theo The New York Times.

Show còn có phụ nữ mang thai, vận động viên thể hình và nhiều thành viên trong gia đình Bhaskaran. Trong ghi chú đặt trên mỗi ghế, nhà thiết kế nhắc lại tuổi thơ của mình, khi gia đình người nhập cư từng phải ngủ chung trên một tấm nệm. Matières Fécales nhận được tràng pháo tay lớn từ khán giả. Song, đằng sau màn trình diễn giàu cảm xúc là một câu hỏi khác: Quần áo có thực sự đủ sức truyền tải những tuyên ngôn táo bạo mà thương hiệu đặt ra?

Bộ sưu tập bắt đầu bằng hình ảnh một phụ nữ mang thai đội khăn trùm đầu, địu con trên lưng và kết thúc với một phụ nữ trong chiếc váy cocktail vàng bất đối xứng. Hai bộ suit đen được đặt trên vai cô như những chiến tích. Ở giữa là loạt áo khoác dáng dài với phần vai nhô cao cùng gấu áo rách, áo khoác điêu khắc ôm sát, váy body cổ cao, những bộ suit bằng tulle, hoodie in chữ, áo da đính đinh tán, chân váy phồng và đầm đính hạt.

Bhaskaran và Dalton thành lập Matières Fécales năm 2014, sau khi gặp nhau tại Collège LaSalle Montréal ở Quebec (Canada). Cả hai xuất thân từ nghệ thuật trình diễn, đồng thời được nhà thiết kế Rick Owens ủng hộ. Khi ngày càng thành công, Matières Fécales cũng mạnh dạn thể hiện các thông điệp một cách mạnh mẽ hơn.

Sarah Paulson từng mặc thiết kế của thương hiệu tại Met Gala tháng 5. Zendaya diện đồ của hãng tại buổi công chiếu The Odyssey ở New York, trong khi Gabbriette mặc thiết kế của nhãn hàng tại đám cưới với Matty Healy. Rihanna cũng có mặt trên hàng ghế khán giả của buổi trình diễn thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. The Ninety Nine Percent được xây dựng như phần tiếp theo của The One Percent mùa trước. Bộ sưu tập từng hướng đến việc châm biếm tiêu dùng phô trương và sự thái quá của giới siêu giàu. Tuy nhiên, chính thông điệp này tạo ra một nghịch lý vì Matières Fécales bán quần áo xa xỉ.

Vấn đề lớn hơn nằm ở chính các thiết kế. Theo đánh giá của The New York Times, Matières Fécales ngày càng hoàn thiện kỹ thuật nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào những hình mẫu quen thuộc của thời trang. Các thiết kế gợi liên tưởng đến Alexander McQueen với những đường cắt sắc nét và kiểu dáng tả tơi. Một số chi tiết mang tinh thần John Galliano thời Dior, trong khi màu sắc của Demna tại Balenciaga cũng hiện diện.

Phần lớn nhà thiết kế chịu ảnh hưởng từ những người đi trước. Song, ở trường hợp của Matières Fécales, mức độ tương đồng bị đánh giá là khó bỏ qua. Đáng chú ý nhất là một chiếc đầm dạ hội cổ cao không tay, phủ lông vũ màu đỏ thẫm. Thiết kế này gần như sao chép chiếc đầm lông vũ đỏ cổ cao trong bộ sưu tập Voss Xuân 2001 của Alexander McQueen.

Bên cạnh đó, một số thiết kế vẫn tạo được dấu ấn riêng, như áo cổ lọ satin đỏ đơn giản, thanh lịch, cài nút phía sau hay chiếc sơ mi trắng phồng với phần cổ nhỏ. Trong thời gian ngắn xuất hiện trên sàn diễn, Matières Fécales tạo ra một cú hích đáng kể. Thương hiệu có tham vọng lớn, câu chuyện cá nhân rõ ràng và khả năng tạo cảm xúc. Tuy nhiên, để một tuyên ngôn thời trang thực sự vượt khỏi phạm vi của màn trình diễn, chính quần áo phải có đời sống sau đó, thuyết phục được công chúng.

Linh Vũ