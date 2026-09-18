Show diễn 'Khai Hà Nhất Thống Yến':Phát huy giá trị di sản, tạo sản phẩm du lịch mới

Tối 18.9, tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, chương trình “Khai Hà Nhất Thống Yến” ra mắt, mang đến một định dạng trải nghiệm mới kết hợp ẩm thực, nghệ thuật truyền thống và câu chuyện lịch sử.

Đây là sản phẩm thuộc chuỗi “Di sản Dạ Yến”, hướng tới phục vụ du khách trong nước và quốc tế.

Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh (giữa) tặng hoa chúc mừng chương trình

Khi di sản trở thành hành trình trải nghiệm

“Khai Hà Nhất Thống Yến” được xây dựng theo mô hình hospitality show, trong đó nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực và dịch vụ đón tiếp được kết nối thành một hành trình trải nghiệm thống nhất.

Thay vì chỉ ngồi xem một chương trình biểu diễn, du khách được tham gia vào không gian yến tiệc, thưởng thức các món ăn đặc trưng của Đà Nẵng và theo dõi câu chuyện được kể bằng âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo cùng các hình thức diễn xướng truyền thống.

Theo Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng Nguyễn Thị Hương, chương trình được xây dựng trong định hướng phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch, qua đó tạo thêm những sản phẩm có bản sắc để phục vụ du khách.

Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi ra mắt show trải nghiệm văn hoá ẩm thực "Khai Hà Nhất Thống Yến"

Một điểm đáng chú ý của chương trình là nghệ thuật truyền thống không đứng riêng như những tiết mục biểu diễn độc lập mà trở thành “linh hồn” của toàn bộ trải nghiệm. Lịch sử là mạch nguồn để xây dựng câu chuyện, ẩm thực là phương thức kết nối, còn không gian nhà hát trở thành nơi các giá trị văn hóa gặp gỡ công chúng và du khách.

Cách tiếp cận này giúp kéo dài thời gian tương tác của du khách với văn hóa địa phương, từ lúc được đón tiếp, thưởng thức ẩm thực đến theo dõi trình diễn và cảm nhận câu chuyện về vùng đất. Di sản vì thế không chỉ được giới thiệu để chiêm ngưỡng mà trở thành nội dung cốt lõi của một sản phẩm du lịch.

Với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, lịch sử và ẩm thực, “Khai Hà Nhất Thống Yến” hướng tới một trải nghiệm văn hóa đặc sắc dành cho du khách khi đến Đà Nẵng

Nguồn cảm hứng chính của “Khai Hà Nhất Thống Yến” bắt đầu từ cuộc đời và dấu ấn lịch sử của danh thần Nguyễn Văn Thoại, thường được biết đến với tước hiệu Thoại Ngọc Hầu, người con của vùng An Hải, Đà Nẵng.

Tên tuổi Thoại Ngọc Hầu gắn với quá trình khai mở, tổ chức giao thông thủy và ổn định đời sống tại vùng đất phương Nam. Trong đó, công cuộc đào kênh Vĩnh Tế là một dấu ấn tiêu biểu.

Từ nhân vật và sự kiện lịch sử có thật, ê-kíp sáng tạo không lựa chọn cách tái dựng lịch sử theo lối minh họa mà chuyển hóa tinh thần khai mở, ý chí vượt qua gian khó, khát vọng an cư và thông thương thành mạch tự sự sân khấu.

Theo đó, lịch sử được tiếp cận bằng cảm xúc nghệ thuật, tạo sự kết nối giữa quê hương An Hải của Thoại Ngọc Hầu với dấu ấn mà ông để lại ở phương Nam. Câu chuyện về một dòng kênh được mở ra cũng trở thành câu chuyện về hành trình khai phá, kết nối và xây dựng cuộc sống.

Một phân cảnh trong “Khai Hà Nhất Thống Yến”

“Khai Hà Nhất Thống Yến” được cấu trúc thành ba chương gồm “Khai Kinh Lập Địa”, “Thủy Lộ Thông Thương” và “Nhất Thống Thái Bình”.

Chương đầu gợi lại những thử thách của hành trình mở đất và khơi dòng. Sang chương thứ hai, khi thủy lộ được hình thành, sức sống mới được đánh thức, mở đường cho giao thương và cộng cư. Chương cuối đưa câu chuyện đến không khí thái bình, sum vầy; yến tiệc trở thành hình ảnh của thành quả, sự kết nối và niềm tin vào tương lai.

Cấu trúc ba chương tạo nên một dòng chảy xuyên suốt, trong đó sự biến chuyển của câu chuyện cũng song hành với chuyển động của sân khấu và cảm xúc khán giả: từ gian khó đến khai mở, từ khai mở đến giao thương và cuối cùng là thịnh vượng, đoàn viên.

Đưa nghệ thuật truyền thống vào không gian du lịch

Một trong những điểm tạo nên dấu ấn của chương trình là sự kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống trong cùng một mạch kể. Dân ca, hô hát Bài chòi, Tuồng, kịch, múa, âm nhạc truyền thống và nhạc cụ dân tộc được dàn dựng xuyên suốt ba chương.

Mỗi loại hình đảm nhận một vai trò trong cấu trúc tổng thể. Dân ca gợi mở không gian đời sống; Bài chòi mang đến âm sắc đặc trưng miền Trung; nghệ thuật Tuồng tạo chiều sâu ước lệ và không khí trang trọng. Các lớp kịch dẫn dắt tình huống, nhân vật, trong khi múa và nhạc cụ dân tộc kết nối nhịp điệu, tạo cảm xúc cho câu chuyện.

Việc kết hợp này không nhằm tập hợp nhiều tiết mục trong một đêm diễn mà hướng tới xây dựng một ngôn ngữ sân khấu thống nhất từ chính chất liệu di sản.

Trong không gian ấy, ẩm thực cũng được đặt trong mạch kể thay vì trở thành phần phục vụ tách biệt. Các món ăn đặc trưng Đà Nẵng, không gian yến tiệc, âm nhạc và diễn biến sân khấu được kết nối, giúp trải nghiệm của khán giả mở rộng từ thị giác, thính giác đến vị giác.

Đây cũng là đặc trưng của định dạng hospitality show, khi mỗi điểm chạm đều góp phần kể một câu chuyện chung về vùng đất và con người.

"Khai Hà Nhất Thống Yến" có thời lượng khoảng 45 phút, gồm 3 chương, quy tụ tập thể nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng cùng ê-kíp sáng tạo

Thêm sản phẩm du lịch đêm có bản sắc

Sự ra mắt của “Khai Hà Nhất Thống Yến” diễn ra trong bối cảnh việc phát triển các sản phẩm văn hóa gắn với du lịch ngày càng được chú trọng. Với một địa phương giàu tài nguyên văn hóa như Đà Nẵng, việc đưa nghệ thuật truyền thống vào những hình thức trải nghiệm mới được kỳ vọng mở thêm không gian để di sản hiện diện trong đời sống đương đại.

Theo định hướng của chương trình, nghệ thuật di sản là linh hồn của sản phẩm, lịch sử là mạch nguồn, ẩm thực là phương thức kết nối và nhà hát là không gian gặp gỡ giữa di sản với du khách.

Đáng chú ý, việc đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống vào một sản phẩm phục vụ khách du lịch cũng tạo thêm cơ hội để công chúng tiếp cận những âm sắc, lối diễn và hình thức biểu đạt đặc trưng của miền Trung trong một cấu trúc gần gũi hơn. Giá trị cốt lõi của từng loại hình vẫn được đặt trong vai trò kể chuyện, thay vì chỉ trình diễn đơn lẻ.

Sự ra mắt của chương trình góp thêm một sản phẩm du lịch đêm tại Đà Nẵng, đồng thời mở rộng khả năng đưa di sản vào đời sống đương đại thông qua những hình thức trải nghiệm mới

Từ một câu chuyện lịch sử, “Khai Hà Nhất Thống Yến” vì thế hướng đến việc tạo nên một hành trình trải nghiệm có không gian, nhịp điệu và hương vị.

Đây cũng là một gợi ý cho hướng phát triển sản phẩm du lịch đêm tại Đà Nẵng, nơi văn hóa bản địa không chỉ được giới thiệu mà trở thành một phần trực tiếp của trải nghiệm du khách.