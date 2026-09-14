Show diễn 'cháy vé' nhất Phú Quốc ra mắt phiên bản mới với lượng pháo hoa gấp 3

Lượng pháo hoa gấp 3, sân khấu mặt nước mở rộng hơn ba lần

Sau hai mùa liên tiếp tạo nên những đại cảnh ngoạn mục giữa biển trời Nam đảo, Symphony of the Sea đang chuẩn bị ra mắt phiên bản mới có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong đó, pháo hoa – yếu tố từng làm nên những cao trào bùng nổ của show diễn tiếp tục là hạng mục được đầu tư mạnh tay nhất.

Ở mùa trước, hàng nghìn quả pháo cùng hàng trăm hiệu ứng đã liên tục thắp sáng bầu trời Nam đảo Phú Quốc, đưa khán giả đi qua những khoảnh khắc từ lãng mạn, choáng ngợp đến vỡ òa. Sang mùa 3, quy mô ấy sẽ được đẩy lên một cấp độ hoàn toàn mới.

Những màn pháo hoa tại Symphony of the Sea đã trở thành "đặc sản" của Phú Quốc mỗi tối.

Hệ thống sàn phao nổi bố trí pháo hoa được mở rộng từ 840 m² lên tới 3.000 m², trong khi chiều dài sân khấu tăng gần gấp ba, từ 70 m lên 200 m. Không gian trình diễn lớn hơn cho phép lượng pháo hoa tăng gấp 3 lần mùa trước, đồng thời mở rộng các hiệu ứng theo phương ngang và nhiều lớp độ cao.

Thay vì tập trung tại một điểm, pháo hoa có thể đồng loạt bùng nổ trên toàn bộ chiều dài sân khấu, trải những dải sáng rộng trên mặt biển và đường chân trời Phú Quốc. Ở trung tâm của đại cảnh ấy, Cầu Hôn hiện lên như một điểm hội tụ giữa kiến trúc, ánh sáng và đại dương.

Đáng chờ đợi hơn cả là sự tham gia của Jiangxi Yangfeng Art Display (Trung Quốc) và Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) – hai đội lần lượt giành ngôi quán quân Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2025 và DIFF 2026.

Jiangxi Yangfeng đại diện cho phong cách trình diễn giàu sức mạnh và kỹ thuật. Đội pháo hoa Trung Quốc từng gây ấn tượng tại DIFF bằng khả năng bắn nhiều tầng, chuyển cảnh liên tục và tạo nên những hình ảnh quy mô lớn trên bầu trời. Các lớp pháo được triển khai dày, phủ rộng không gian và liên tục đẩy cao nhịp độ, tạo cảm giác bùng nổ, choáng ngợp về thị giác.

Đội tuyển Bồ Đào Nha - quán quân DIFF 2026 - sẽ tham gia để thiết kế pháo hoa tại Symphony of the Sea mùa 3.

Trong khi đó, Macedos Pirotecnia mang đến chất lãng mạn và khả năng kể chuyện đặc trưng của trường phái pháo hoa châu Âu. Màn trình diễn giúp đội Bồ Đào Nha đăng quang DIFF 2026 được đánh giá cao nhờ những trường đoạn giàu cảm xúc, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc và ánh sáng, cùng các hiệu ứng thác sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến và pháo phun được sắp đặt công phu.

Nếu Jiangxi Yangfeng chinh phục khán giả bằng sức mạnh, độ phủ và những cao trào thị giác dồn dập, Macedos Pirotecnia lại dẫn dắt cảm xúc bằng nhịp điệu, câu chuyện và những khoảng lắng được tính toán tinh tế. Sự hội tụ giữa kỹ thuật pháo hoa phương Đông và nghệ thuật kể chuyện châu Âu được kỳ vọng sẽ tạo nên một mùa Symphony of the Sea vừa choáng ngợp về quy mô, vừa có chiều sâu cảm xúc.

Hơn gấp đôi đội hình Jetski, nâng tầm trải nghiệm tại nhà hàng kỷ lục Guinness

Symphony of the Sea mùa 3 sẽ tăng số lượng nghệ sĩ trình diễn Jetski lên 14 người.

Không chỉ bầu trời, mặt biển mùa 3 cũng sẽ trở thành một "đường đua ánh sáng" với khoảng 30 nghệ sĩ trực tiếp tham gia biểu diễn mỗi đêm, tăng mạnh so với mùa trước. Đội hình Jetski được nâng lên 14 chiếc – hơn gấp đôi mùa 2 – trong khi số lượng Flyboard cũng tăng lên 8.

Quy mô mới cho phép tạo nên những màn trình diễn tốc độ dày đặc và kịch tính hơn. Trên mặt biển, 14 chiếc Jetski đồng loạt tăng tốc, rẽ sóng, giao cắt và liên tục biến đổi đội hình. Phía trên, các nghệ sĩ Flyboard vút lên không trung, xoay người và nhào lộn giữa những lớp ánh sáng đang chuyển động.

Các màn trình diễn Flyboard cũng sẽ được bổ sung những hiệu ứng pháo hoa mới.

Các tiết mục Flyboard cũng được làm mới về hiệu ứng thị giác. Những "đôi cánh lửa" phía sau nghệ sĩ sẽ được bổ sung pháo xoay và pháo dây, để mỗi cú xoay người hay khoảnh khắc lao vút lên cao đều kéo theo những vòng sáng và vệt lửa nối dài trên nền trời đêm.

Phần âm nhạc của show diễn cũng được tái cấu trúc theo hướng giàu kịch tính và cảm xúc hơn. Tại Symphony of the Sea, âm nhạc không đơn thuần là lớp nền mà đóng vai trò như "nhịp tim" của toàn bộ chương trình: khi dồn dập theo những màn rẽ sóng của Jetski, lúc được đẩy lên cao cùng Flyboard và cuối cùng vỡ òa khi từng lớp pháo hoa đồng loạt bừng sáng.

Nhà hàng bia ven biển đạt kỷ lục Guinness thế giới Sun Bavaria GastroPub - vị trí xem Symphony of the Sea đẹp nhất - sẽ nâng cấp buffet lên gần 100 món.

Song hành với quá trình nâng cấp show diễn, Sun Bavaria GastroPub – nhà hàng sở hữu tầm nhìn trực diện ra sân khấu Symphony of the Sea cũng dự kiến được mở rộng quy mô, tiếp tục nối dài dấu ấn của nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới vừa được Guinness công nhận. Không gian rộng lớn hơn cùng buffet quốc tế gần 100 món sẽ đưa Sun Bavaria GastroPub tiếp tục trở thành vị trí đắc địa nhất để thưởng thức Symphony of the Sea.

Theo dự kiến, Symphony of the Sea mùa 3 và Sun Bavaria GastroPub sẽ hoàn tất nâng cấp vào tháng 11/2026, đúng thời điểm Phú Quốc bước vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm.

Khi 14 chiếc Jetski đồng loạt rẽ sóng, những "người bay" mang đôi cánh lửa vút lên không trung và lượng pháo hoa gấp 3 lần phủ sáng đường chân trời phía sau Cầu Hôn, bữa tối bên biển cũng trở thành một phần của đại cảnh. Sự hòa quyện giữa ẩm thực, tốc độ, âm nhạc và pháo hoa hứa hẹn biến Symphony of the Sea mùa 3 thành một trong những trải nghiệm về đêm đáng chờ đợi nhất tại Phú Quốc cuối năm nay, nối dài thành tích "cháy vé" của show diễn này đã làm được vào 2 mùa đầu tiên.