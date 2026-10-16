[Short Video] Quan trắc phóng xạ môi trường - vì sao cần thiết?

Sự phát triển của điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với nền kinh tế và đời sống xã hội trong thập kỷ tới, từ nguy cơ Bitcoin biến mất đến khả năng AI đảm nhiệm công việc của thẩm phán, bác sĩ và sự xuất hiện của các tập đoàn công nghệ trị giá hàng nghìn tỷ USD.