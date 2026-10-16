[Short Video] Quan trắc phóng xạ môi trường - vì sao cần thiết?
Đây là một trong những nội dung trọng tâm được các chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ tại Hội nghị phổ biến kiến thức về vai trò của quan trắc phóng xạ môi trường trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng và quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn thành phố Đồng Nai, do Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai tổ chức ngày 16-10. Chương trình tập trung phổ biến kiến thức về ứng dụng năng lượng nguyên tử và quản lý an toàn bức xạ.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/short-video/202610/short-video-quan-trac-phong-xa-moi-truong-vi-sao-can-thiet-84b6367/