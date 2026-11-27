Chiều 26-11, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM thông tin, chương trình tổng kích cầu cuối năm 2026, Tết Nguyên đán 2027 với chủ đề “Shopping Season in Vibrant HCM” đã tạo hiệu ứng lan tỏa đặc biệt.

Cụ thể, khoảng 12.800 lượt doanh nghiệp tham gia, triển khai 90.000 chương trình khuyến mại giảm giá, tặng quà; 61 chương trình khuyến mại may rủi; cùng 36 sự kiện văn hóa – du lịch, 38 hội chợ triển lãm và 16 kênh livestream bán hàng. Chiến dịch ghi nhận khoảng 7,8 triệu lượt người tiếp cận và mua sắm.

Khách tham quan, mua sắm tại gian hàng giảm giá thuộc hệ thống siêu thị Emart trên địa bàn TPHCM. Ảnh: THI HỒNG

Đáng chú ý, doanh thu bán lẻ quý IV-2026 tại 12 hệ thống siêu thị, điện máy và 2 sàn thương mại điện tử lớn trên địa bàn ước đạt 97.115 tỷ đồng, tăng 26.870 tỷ đồng, tương đương 38,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thương mại điện tử đóng góp 81,6% phần doanh thu tăng thêm, với TikTok Shop tăng 67%, Shopee tăng 31%. Riêng các hoạt động kích cầu trực tiếp và gián tiếp thuộc chương trình “Shopping Season in Vibrant HCM” ước tính mang lại khoảng 32.392 tỷ đồng doanh thu.

Diễn ra từ ngày 1-11-2026 đến trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi, “Shopping Season in Vibrant HCM” được triển khai theo mô hình “5 trong 1”, kết nối mua sắm, giải trí, thương mại điện tử, thanh toán số và kích cầu số. Chương trình góp phần thúc đẩy tiêu dùng, hỗ trợ tăng trưởng thị trường bán lẻ và dịch vụ TPHCM.

Khách quốc tế tham quan phường Sài Gòn, TPHCM. Ảnh HOÀNG HÙNG

Theo kế hoạch, từ ngày 4 đến 6-12, thành phố tổ chức lễ kích hoạt “Quét QR – Mở mùa mua sắm” tại Công viên Lam Sơn. Dự kiến, tối thiểu 10.000 điểm chạm “Một QR – Đa điểm chạm” được triển khai tại không gian công cộng, nhà ga metro, tòa nhà văn phòng; cùng 5.000 điểm chạm “Một điểm chạm – Nhiều ưu đãi” tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Du khách tham quan không gian trải nghiệm sáng tạo nội dung số. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bên cạnh đó, 5 cụm không gian trải nghiệm thực tế sẽ được tổ chức tại khu vực trung tâm và các khu tập trung đông công nhân.

Cũng trong ngày 26-11, lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM thông tin, hàng loạt động cuối năm đã được kích hoạt tại các xã, phường, đặc khu, với điểm nhấn là Tuần lễ Du lịch TPHCM năm 2026. Chuỗi hoạt động hưởng ứng từ ngày 23-11 đến 20-12 giúp các địa phương có thêm cơ hội quảng bá điểm đến, kích cầu du lịch, mua sắm... cuối năm.

Lễ ra mắt điểm đến du lịch “Không gian văn hóa – lịch sử Phú Thạnh" ngày 26-11. Ảnh: HÂN GIA

Cùng ngày, phường Phú Thạnh đã tổ chức ra mắt điểm đến du lịch “Không gian văn hóa – lịch sử Phú Thạnh”, gồm 5 địa điểm: Bia tưởng niệm Liệt sĩ Xuân Mậu Thân năm 1968, Miếu Hòa Tây, Đình Tân Hòa Tây, Đền Đức Thánh Trần Hưng Đạo và Đình Phú Thạnh.

Dịp này, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Thạnh cũng ra mắt trang thông tin điện tử tại địa chỉ ttcudvcphuthanhtphcm.vn, đồng thời ký kết phối hợp với các đơn vị trên địa bàn nhằm tăng cường cung cấp thông tin, quảng bá hoạt động và điểm đến du lịch địa phương.