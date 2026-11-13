'Shopping Season 2026 in Vibrant HCMC': Mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số

Bứt phá ở khu vực dịch vụ

Với thông điệp "Thỏa sức mua - Đua sức sắm", chương trình được triển khai trên toàn địa bàn TPHCM từ ngày 1/11/2026 đến ngày 5/2/2027. Điểm mới của Chương trình là phương thức liên kết "5 trong 1", kết hợp mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số; kết nối các sự kiện, điểm đến, hệ thống phân phối và nền tảng trực tuyến trong một chương trình chung.

Phát biểu tại buổi lễ công bố chương trình, ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết năm 2026, TPHCM phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, trong đó khu vực dịch vụ phải có sự bứt phá mạnh mẽ 13,84%. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố (TP) cần những giải pháp đủ mạnh, cách làm đột phá, cùng sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại sự kiện

Theo Sở Công thương TPHCM, chỉ sau thời gian ngắn phát động, chương trình "Vibrant HCMC" đã kết nối hơn 39 sự kiện quy mô lớn của TP và gần 300 sự kiện, hoạt động tại các phường, xã và doanh nghiệp; thu hút hơn 30 tập đoàn, 66 trung tâm thương mại và trên 5.000 điểm bán lẻ tham gia hưởng ứng. Các doanh nghiệp, đối tác đã đề xuất, đăng ký 150 chương trình khuyến mại quy mô lớn với tổng giá trị ưu đãi trên 270 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại công bố những gói tín dụng tiêu dùng có quy mô trên 10.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ khả năng tiếp cận nguồn vốn, góp phần thúc đẩy sức mua trên thị trường. Trên cơ sở huy động các nguồn lực xã hội, TPHCM đặt mục tiêu tổng giá trị giao dịch trên các nền tảng thương mại và thanh toán đạt hơn 30.000 tỷ đồng, trong đó phấn đấu tạo thêm khoảng 10.000 - 11.000 tỷ đồng nhờ hiệu ứng kích cầu.

Tạo sức lan tỏa cho mùa mua sắm lớn nhất năm

Một trong những điểm nhấn của mùa mua sắm năm nay là phương thức liên kết "5 trong 1", kết hợp mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số. Thay vì tổ chức các hoạt động khuyến mại riêng lẻ, TP hướng đến hình thành hệ sinh thái tiêu dùng liên kết, trong đó mỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đều có thể trở thành điểm kết nối mua sắm, ẩm thực, lưu trú và các dịch vụ khác.

Khai mạc Chương trình "Shopping Season 2026 in Vibrant HCMC"

Trong chuỗi hoạt động nổi bật, sự kiện khuyến mại hàng hiệu "Sài Gòn Mega Sale" dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến 15/11 tại Khách sạn Rex Sài Gòn. Tiếp đó, "Vũng Tàu Mega Sale" dự kiến tổ chức từ ngày 18 đến 22/11 tại Trung tâm Hội nghị Aurora Vũng Tàu. Sự kiện "City Sale" dự kiến diễn ra từ ngày 18/12/2026 đến ngày 3/1/2027 tại SC VivoCity và Thiso Mall Sala. Các hoạt động tập trung vào những nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, phụ kiện, hàng thể thao và sản phẩm tiêu dùng, với mức ưu đãi dự kiến phổ biến từ 30% đến 80%.

Không chỉ diễn ra tại các trung tâm thương mại, mùa mua sắm năm nay còn có sự tham gia mạnh mẽ của các nền tảng thương mại điện tử. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, viễn thông, tài chính và dịch vụ cũng tích cực hưởng ứng. Vietravel đăng ký ưu đãi đặt tour Tết 2027; MENAS dự kiến phát hành 18.000 phiếu ưu đãi mua sắm, ẩm thực, giải trí; Viettel triển khai các chương trình khuyến mại viễn thông, dịch vụ số và hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các sở, ngành ký kết hợp tác kích cầu tại chương trình

Đặc biệt, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cho biết sẽ tham gia chương trình với khoảng 500 cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, hàng hiệu và nhà hàng tại các trung tâm thương mại cũng như khu vực nhà ga quốc nội, quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Đại diện IPPG bày tỏ mong muốn cùng Thành phố xây dựng "Vibrant HCMC" thành thương hiệu mùa mua sắm thường niên, có sức hút đối với du khách quốc tế, tương tự những chương trình mua sắm lớn trong khu vực.

Không chỉ tập trung vào các trung tâm thương mại lớn, chương trình năm nay còn chú trọng mở rộng hoạt động đến các phường, xã, đặc khu, khu công nghiệp, khu chế xuất, trường đại học, chợ truyền thống và khu dân cư. Đối tượng được quan tâm gồm công nhân, người lao động, sinh viên, các hộ gia đình và những nhóm tiêu dùng thiết yếu. Đồng thời, Thành phố khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, tiểu thương tham gia để cùng hưởng lợi từ hoạt động kích cầu.