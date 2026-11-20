Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1032/QĐ-TTCP về Kế hoạch thanh tra năm 2027, Thanh tra Chính phủ xây dựng kế hoạch gồm 108 cuộc thanh tra, trong đó có 59 cuộc thanh tra chính thức và 49 cuộc thanh tra dự phòng.

Đáng chú ý, trong danh sách các cuộc thanh tra dự phòng, Thanh tra Chính phủ đưa nhiều nền tảng thương mại điện tử và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo trên môi trường mạng vào diện xem xét thanh tra.

Shopee, Lazada, Google, TikTok vào diện thanh tra thương mại điện tử và quảng cáo trực tuyến.

Shopee, Lazada, Tiki vào danh sách thanh tra thương mại điện tử

Cụ thể, tại cuộc thanh tra dự kiến do Cục IX thực hiện trong quý 4/2027, Thanh tra Chính phủ đưa chủ sở hữu các website, sàn thương mại điện tử gồm Tiki.vn, chotot.com, vatgia.com, enbac.com, shopee.vn và lazada.vn vào danh sách đối tượng thanh tra.

Ngoài các đơn vị kể trên, cuộc thanh tra còn có sự tham gia của một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác hoạt động thương mại điện tử có liên quan.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc tuân thủ pháp luật về hoạt động thương mại điện tử đối với các chủ sở hữu website, sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ năm 2023 đến năm 2026, với thời gian thanh tra dự kiến 45 ngày.

Google, TikTok cùng loạt doanh nghiệp quảng cáo vào diện thanh tra

Cũng trong danh sách thanh tra dự phòng, Thanh tra Chính phủ dự kiến giao Cục XI thực hiện cuộc thanh tra đối với hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và quảng cáo.

Danh sách gồm: Công ty TNHH Google Việt Nam; Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam; Công ty TNHH Truyền thông WPP (WPP Media/GroupM); Công ty Cổ phần Clever Group (CleverAds); Công ty Cổ phần PMAX; Công ty Cổ phần Novaon Digital; Công ty Cổ phần VCCorp; Công ty TNHH Dentsu Việt Nam; Công ty Cổ phần Adtima và Công ty TNHH Sáng tạo và Dịch vụ Quảng cáo Wavemaker.

Theo kế hoạch, nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về quảng cáo trên mạng, trọng tâm là hoạt động cung cấp, kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam của một số doanh nghiệp.

Thời kỳ thanh tra được xác định từ ngày 1/1/2026 đến thời điểm thanh tra. Cuộc thanh tra dự kiến kéo dài 45 ngày, triển khai trong quý 3 và quý 4/2027.

Việc đưa các nền tảng thương mại điện tử và doanh nghiệp quảng cáo vào kế hoạch thanh tra dự phòng cho thấy sự chú trọng của cơ quan thanh tra đối với việc tuân thủ pháp luật trong các hoạt động kinh doanh trên môi trường số, đặc biệt là thương mại điện tử và quảng cáo xuyên biên giới.

Theo Quyết định số 1032/QĐ-TTCP, kế hoạch thanh tra năm 2027 có 49 cuộc dự phòng. Việc triển khai các cuộc thanh tra này sẽ căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu quản lý, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật.