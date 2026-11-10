Shopee đang dần trở thành một 'ngân hàng' như thế nào?

Tập đoàn Sea (công ty mẹ Shopee) đã xây dựng nên một trong những mảng dịch vụ tài chính số lớn nhất Đông Nam Á dựa vào bệ phóng là nền tảng thương mại điện tử, đó là Monee.

Monee ghi nhận đà tăng trưởng nhanh, và có nguồn tin cho biết Sea đang cân nhắc việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho mảng dịch vụ tài chính này.

Điều này đặt ra một câu hỏi thú vị cho các nhà đầu tư: Bao nhiêu phần trăm thành công của Monee đến từ năng lực nội tại, và bao nhiêu phần trăm nhờ vào việc tích hợp với Shopee?

Trong quý II/2026, Monee đạt doanh thu 1,4 tỷ USD, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ gốc của các khoản vay tiêu dùng và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tăng 62%, chạm mốc 11 tỷ USD. Trong khi đó, số lượng người dùng tín dụng thường xuyên đã vượt qua con số 40 triệu.

Tuy nhiên, tăng trưởng thần tốc và xây dựng một doanh nghiệp tài chính bền vững lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Liệu Monee có thể duy trì đà phát triển này, đồng thời kiểm soát tốt rủi ro tín dụng, chi phí vốn và chi phí thu hút khách hàng khi bước ra khỏi hệ sinh thái Shopee?

Tăng trưởng không đồng nghĩa với lợi nhuận

Đồ hoạ: Đức Huy. Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của SEA gửi SEC.

Hiện tại, Monee đã bắt đầu ghi nhận lợi nhuận dương. Trong quý II/2026, chỉ số EBITDA (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) điều chỉnh của công ty đạt 288 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có một con số khác đáng chú ý hơn, đó là dự phòng rủi ro tín dụng. Con số này phản ánh mức tổn thất dự kiến từ các khoản vay có nguy cơ không thể thu hồi toàn bộ.

Trong quý này, Monee đã trích lập 554 triệu USD cho dự phòng rủi ro tín dụng, tương đương khoảng gần 40% tổng doanh thu. Chi phí bán hàng và tiếp thị cũng ở mức 294 triệu USD.

Đây chính là mặt trái của sự tăng trưởng trong mảng cho vay. Mỗi khoản vay mới đều mang lại tiềm năng thu lãi, nhưng đi kèm với đó là rủi ro vỡ nợ, chi phí huy động vốn, cùng các khoản chi để thu hút và chăm sóc khách hàng. Danh mục cho vay càng phình to, việc quản lý những chi phí này càng trở nên sống còn.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) trên 90 ngày của Monee ở mức 1% vào cuối tháng 6. Đây là một tín hiệu tích cực nhưng không phản ánh toàn bộ bức tranh. Các khoản dự phòng có thể tăng lên ngay cả trước khi khoản vay bị quá hạn, do đó, tỷ lệ nợ xấu thấp không đồng nghĩa với rủi ro tín dụng thấp.

Đồ hoạ: Đức Huy. Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của SEA gửi SEC.

Nhìn lại các số liệu năm 2025, Monee tạo ra gần 4 tỷ USD doanh thu, ghi nhận 973 triệu USD thu nhập hoạt động theo bộ phận, nhưng lại có tới hơn 1 tỷ USD dự phòng rủi ro tín dụng.

Không thể phủ nhận Monee đang tạo ra những khoản thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, EBITDA điều chỉnh và thu nhập hoạt động theo bộ phận là những thước đo khác nhau, và cả hai đều không giống với lợi nhuận ròng mà một công ty niêm yết độc lập sẽ báo cáo.

Điều quan trọng hiện nay là mức độ bền vững của những khoản thu nhập này khi phải đối mặt với một chu kỳ tín dụng khác, ở một quy mô lớn hơn và phải tự gánh vác toàn bộ chi phí để hoạt động độc lập.

Lợi thế sẵn có từ Shopee

Lợi thế lớn nhất của Monee chính là Shopee. Nền tảng thương mại điện tử này giúp Monee tiếp cận hàng triệu khách hàng, các giao dịch diễn ra liên tục cùng một mạng lưới người mua và người bán đã được củng cố vững chắc.

Quan trọng hơn, Shopee mang đến cho Monee cơ hội cung cấp các sản phẩm tài chính vào đúng thời điểm người dùng cần đến. Khách hàng có thể thanh toán qua ví điện tử hoặc dùng SPayLater để mua trả góp, trong khi người bán có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn lưu động.

Việc tích hợp với Shopee cũng đồng nghĩa với việc, không giống như hầu hết các nền tảng fintech khác, Monee không phải lúc nào cũng cần thuyết phục khách hàng tải thêm một ứng dụng mới hay tìm hiểu một sản phẩm lạ.

Công ty có thể lồng ghép trực tiếp các dịch vụ này vào hành trình mua sắm sẵn có của khách hàng. Và giá trị của việc này không chỉ dừng lại ở khâu phân phối.

Đồ hoạ: Đức Huy. Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của SEA gửi SEC.

Trong buổi báo cáo kết quả kinh doanh quý II, ban lãnh đạo Sea đã giải thích cách Monee sử dụng dữ liệu hành vi và giao dịch trên toàn hệ sinh thái Sea để cải thiện khả năng đánh giá rủi ro tín dụng. Các mô hình thẩm định mới nhất của hãng được cho là đã giúp tăng tỷ lệ phê duyệt khoản vay lên khoảng 10% mà vẫn giữ nguyên được mức độ rủi ro.

Thêm vào đó, Monee cũng đang sử dụng các nguồn dữ liệu bên ngoài để đánh giá khách hàng mới. Điều này cho thấy họ không hoàn toàn phụ thuộc vào tệp khách hàng và dữ liệu giao dịch của Shopee để mở rộng mảng cho vay.

Nếu Monee có thể liên tục chuyển hóa các hoạt động trong hệ sinh thái thành quy trình thẩm định tốt hơn và tung ra các sản phẩm tài chính phù hợp hơn, công ty sẽ nắm trong tay một lợi thế mà các đối thủ rất khó có thể sao chép.

Không phải là người tiên phong

Tại châu Á, đã có nhiều tiền lệ về việc tách các mảng dịch vụ tài chính ra khỏi các tập đoàn đa ngành hoặc các ông lớn công nghệ mà không hề đánh mất quyền truy cập vào hệ sinh thái nền tảng.

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Alibaba từng tách Alipay ra khỏi cấu trúc tập đoàn, dẫn đến sự ra đời của Ant Group. Doanh nghiệp này sau đó đã vươn xa khỏi mảng thanh toán để lấn sân sang cho vay, quản lý tài sản, bảo hiểm và các dịch vụ tài chính khác, trong khi vẫn duy trì mối quan hệ khăng khít về thương mại và công nghệ với Alibaba.

Một ví dụ khác là Jio Financial Services, công ty được tách ra từ tập đoàn Reliance Industries của Ấn Độ vào năm 2023. Ý tưởng ở đây là tạo ra một doanh nghiệp dịch vụ tài chính độc lập có khả năng tiếp tục tận dụng năng lực công nghệ, mức độ nhận diện thương hiệu và hệ sinh thái rộng lớn của Reliance để phát triển cũng như phân phối sản phẩm.

Dù cả hai ví dụ trên không hoàn toàn giống hệt với trường hợp của Monee, nhưng chúng đều chứng minh một điều rằng việc tách riêng mảng dịch vụ tài chính không có nghĩa là từ bỏ những lợi thế sẵn có từ công ty mẹ. Một doanh nghiệp tài chính hoàn toàn có thể hoạt động độc lập mà vẫn tiếp tục tận dụng tốt nền tảng công nghệ, kênh phân phối, mối quan hệ khách hàng và các nguồn lực khác của tập đoàn.

Bước ra khỏi cái bóng của Shopee

Monee hiện đã bắt đầu có những động thái vươn ra ngoài Shopee. Trong quý II/2026, các giao dịch bên ngoài nền tảng thương mại điện tử này chiếm tới hơn 20% tổng danh mục SPayLater của Monee, thậm chí chạm mốc 35% ở một vài thị trường.

Ứng dụng ShopeePay độc lập cũng là một phần trong chiến lược của Monee. Số lượng người dùng giao dịch hàng tháng trên ứng dụng này đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái trong quý II.

Trong quý này, Monee cũng có thêm khoảng 5,3 triệu khách hàng mới vay lần đầu. Số lượng người dùng tín dụng hoạt động thường xuyên của hãng tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức 40 triệu.

Đây đều là những tín hiệu đáng khích lệ, nhưng vẫn có sự khác biệt rõ rệt giữa việc tăng trưởng bên ngoài Shopee và khả năng hoạt động hoàn toàn độc lập với nền tảng này.

Đồ hoạ: Đức Huy. Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của SEA gửi SEC.

Các hoạt động cho vay ngoài Shopee hiện vẫn đang được hưởng lợi từ thương hiệu, công nghệ và mô hình quản trị rủi ro sẵn có của Monee. Bài kiểm tra thực sự là liệu công ty có thể thu hút khách hàng mới, thuyết phục họ sử dụng sản phẩm và giữ chân họ mà không cần đến lực đẩy giao dịch từ Shopee hay không.

Đó là lý do tại sao chúng ta cần đặc biệt chú ý đến chi phí thu hút khách hàng, tỷ lệ sử dụng lại dịch vụ, hành vi trả nợ cũng như khả năng sinh lời từ tập khách hàng có được bên ngoài Shopee. Làm phình to danh mục cho vay là một chuyện, nhưng kiếm được tiền từ sự tăng trưởng đó lại là chuyện hoàn toàn khác.

Việc đưa Monee lên sàn chứng khoán có thể giúp Sea giải phóng giá trị từ một mảng kinh doanh mang hồ sơ tài chính hoàn toàn khác biệt so với hoạt động thương mại điện tử và trò chơi trực tuyến của mình. Hơn thế nữa, động thái này có thể mang lại cho Monee sự tập trung cao hơn về mặt chiến lược, cùng khả năng tiếp cận nguồn vốn để mở rộng các sản phẩm và dịch vụ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số câu hỏi quan trọng cần được giải đáp trước khi các nhà đầu tư có thể định giá chính xác doanh nghiệp này.

Monee đang phải chi bao nhiêu tiền, dù trực tiếp hay gián tiếp, để thu hút khách hàng thông qua Shopee? Các chi phí vận hành chung như công nghệ, dữ liệu và cơ sở hạ tầng được phân bổ ra sao? Những thỏa thuận thương mại nào sẽ chi phối mối quan hệ giữa hai doanh nghiệp này? Monee đang cấp vốn cho các hoạt động cho vay của mình như thế nào? Và liệu chi phí huy động vốn của công ty có thay đổi nếu họ hoạt động độc lập?

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Tất cả những điều trên không đồng nghĩa Monee cần phải cắt đứt quan hệ với Shopee. Một doanh nghiệp niêm yết độc lập vẫn có thể tiếp tục hưởng lợi từ hệ sinh thái của Sea thông qua các thỏa thuận thương mại dài hạn. Điều cốt lõi là những mối quan hệ này cần minh bạch và bền vững về mặt thương mại, cho phép Monee vừa giữ được lợi thế từ tập đoàn mẹ, vừa phát triển được mô hình kinh doanh của riêng mình.

Trọng tâm lớn nhất của Monee không phải là trở thành một ngân hàng số hay một công ty cho vay tiêu dùng thông thường khác tại Đông Nam Á, mà là biến quy mô khổng lồ của hệ sinh thái Sea thành một doanh nghiệp dịch vụ tài chính có khả năng phục vụ khách hàng trên nhiều phương diện hơn trong cuộc sống thường nhật.

Trong khi Shopee cung cấp lượng khách hàng dồi dào, kênh phân phối và các hoạt động giao dịch, thì Monee đóng góp bằng các dịch vụ thanh toán, tín dụng và nhiều tiện ích tài chính khác. Cơ hội ở đây chính là xây dựng dựa trên nền tảng của những mối quan hệ này, phát triển các sản phẩm mới và tiếp cận đối tượng khách hàng nằm ngoài ranh giới của một sàn thương mại điện tử.

Monee đã chứng minh được rằng họ có thể tăng trưởng ở quy mô lớn và tạo ra lợi nhuận. Giờ là lúc công ty cần chứng minh mình có thể duy trì các chỉ số tài chính đó, kiểm soát tốt chất lượng tín dụng và thu hút khách hàng mới bên ngoài Shopee mà không đánh mất đi những lợi thế vốn đã giúp họ đạt được vị thế ngày hôm nay.