Shop thời trang TOP 98 bán hàng nhái Louis Vuitton, Gucci, Dior, chủ shop bị khởi tố

Từ công tác kiểm tra một hộ kinh doanh thời trang trên địa bàn, lực lượng Công an TP Đồng Nai phát hiện số lượng lớn quần áo mang nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng thế giới có dấu hiệu làm giả. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với N.Đ.D., chủ hộ kinh doanh TOP 98, về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, ngày 28/7/2026, Công an phường Trảng Bom phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh TOP 98 tại số 50 đường 30/4, khu phố Trảng Bom 2.

Tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ số lượng lớn quần áo mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như Louis Vuitton, Gucci, Dior cùng nhiều sản phẩm khác được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

Kết quả xác minh cho thấy tổng giá trị số hàng hóa vi phạm lên tới 232 triệu đồng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi của chủ hộ kinh doanh có dấu hiệu cấu thành tội phạm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tiến hành khởi tố theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, vụ việc được phát hiện từ quá trình chủ động nắm tình hình địa bàn của Công an phường Trảng Bom. Kết quả này không chỉ góp phần ngăn chặn hàng giả lưu thông trên thị trường mà còn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, các doanh nghiệp sở hữu thương hiệu và những cơ sở kinh doanh chân chính.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Trảng Bom đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua quần áo mang nhãn hiệu Louis Vuitton, Gucci, Dior... tại Hộ kinh doanh TOP 98 hoặc cửa hàng Fashion T.O.P 98 nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Người dân có thể liên hệ trực tiếp Điều tra viên Nguyễn Anh Tuấn qua số điện thoại 0919.709.777 để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.