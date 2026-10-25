Shipper Trung Quốc sắp ly hôn cô giáo Mỹ sau chuyện tình 'cổ tích'

Chuyện tình của shipper Liu Hao và cô giáo Hannah từng gây chú ý.

Liu Hao, tài xế giao đồ ăn từng gây chú ý với chuyện tình cùng cô giáo người Mỹ Hannah, mới đây đăng video thông báo hai người chuẩn bị ly hôn. Anh cho biết nguyên nhân chủ yếu là khác biệt văn hóa.

Chia sẻ với Jimu News ngày 23/10, Liu khẳng định anh và vợ từng thật lòng yêu nhau. Quyết định chia tay được đưa ra sau khi cả hai bình tĩnh trao đổi và đi đến thống nhất.

“Tôi từng nghĩ chỉ cần có tình yêu là đủ, không ngờ cuối cùng vẫn không vượt qua được thực tế”, anh nói.

Không thể giao tiếp

Trong video, Liu cho biết hai người dự kiến đến Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, làm thủ tục ly hôn sau khoảng hai tháng.

Theo anh, Hannah đã rời vùng Đông Bắc và hiện làm giáo viên tại Hàng Châu. Khoảng cách về ngôn ngữ, văn hóa và những khác biệt trong đời sống thường ngày khiến hai người khó tiếp tục chung sống.

“Chủ yếu là chúng tôi không nói được ngôn ngữ của nhau. Đôi khi dùng phần mềm dịch cũng không thể hiểu hết ý đối phương. Từ ăn uống đến sở thích và cách sinh hoạt, chúng tôi đều khác biệt. Chẳng hạn, tôi thích các món vùng Đông Bắc, còn cô ấy thích đồ ngọt và pizza hơn”, Liu chia sẻ.

Liu Hao đăng clip thông báo việc ly hôn.

Khi còn yêu, cả hai từng tin rằng tình cảm đủ lớn sẽ giúp họ chấp nhận mọi khác biệt. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, những bất đồng dần bộc lộ.

“Lúc mới bên nhau, chúng tôi kết hôn khá bốc đồng. Sau đó, cả hai dần nhận ra những điểm khác biệt và không còn có thể bao dung cho nhau như trước”, anh nói.

Thông báo chia tay khiến một số người dùng mạng đặt câu hỏi về động cơ kết hôn của Liu. Có người nghi ngờ anh cưới vợ Mỹ để lấy thẻ xanh, trong khi những người khác cho rằng chuyện tình được sử dụng để xây dựng tài khoản mạng xã hội, thu hút người theo dõi.

Liu bác bỏ các suy đoán này, khẳng định cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu, không phải kết hôn giả. Anh cũng phủ nhận chuyện ngoại tình như một số bình luận trên mạng.

“Tôi chỉ học hết tiểu học. Lúc mới kết hôn, tôi thậm chí không biết thẻ xanh là gì”, anh nói.

Theo Liu, hai người cùng mong đối phương được tự do và đã thống nhất chia tay trong hòa bình. “Chúng tôi bàn bạc và thấy rằng rời xa nhau sẽ tốt hơn cho cả hai, không níu chân nhau nữa”, anh chia sẻ.

Cùng ngày 23/10, phóng viên Jimu News liên hệ Hannah. Cô cho biết vẫn ở Trung Quốc và dự định trở về Mỹ vào mùa hè năm 2027. Tuy nhiên, cô không muốn chia sẻ thêm về việc ly hôn.

Chuyện tình bắt đầu từ một đơn giao đồ ăn

Theo bài viết trước đó của Jimu News, Liu và Hannah quen nhau ngày 6/11/2024.

Hôm đó, Hannah đặt một phần mì trộn qua ứng dụng giao đồ ăn. Liu nhận đơn, mang đồ ăn đến một chung cư ở quận Hồn Nam, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Hai người gặp nhau trong thang máy.

Liu chủ động chào cô bằng câu tiếng Anh: “Hello, I love you” (Xin chào, anh yêu em). Nghe vậy, Hannah bật cười.

Tháng 1/2025, Liu mua một chiếc nhẫn kim cương và lấy hết can đảm cầu hôn Hannah tại ga tàu điện ngầm, trước sự chứng kiến của mọi người.

“Dù quen nhau chưa lâu, tôi cảm thấy cô ấy rất tốt bụng và chính là người mình đang tìm kiếm”, anh từng chia sẻ.

Liu và Hannah kết hôn năm 2025, chỉ sau 5 tháng quen biết.

Ngày 28/3/2025, hai người tổ chức đám cưới tại quê nhà Liu ở Phủ Thuận. Cha mẹ Hannah không thể từ Mỹ đến dự, nhưng gửi lời chúc phúc cho đôi trẻ qua cuộc gọi video.

Trong bài phỏng vấn đăng tháng 8/2025, Hannah được giới thiệu là giáo viên người Mỹ đến từ bang Alabama, hơn Liu ba tuổi và làm việc tại một trường mầm non ở Thẩm Dương.

Sau đám cưới, Liu tiếp tục giao đồ ăn. Hai người nuôi một chú chó, nấu ăn cho nhau và chủ yếu trò chuyện qua ứng dụng dịch. Anh từng kể mỗi tối Hannah học năm cụm từ tiếng Trung, còn mình học năm từ tiếng Anh.

Khi ấy, Liu mong được cùng vợ đi du lịch khắp thế giới, trước tiên là khám phá Trung Quốc. Hannah muốn trở thành nhà văn, và anh bày tỏ mong muốn cô thực hiện được ước mơ xuất bản tác phẩm.

Thủy Dương