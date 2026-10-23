Shipper nhờ Công an phường tìm người trả lại gần 650 triệu đồng chuyển nhầm

Khoảng 11h40 ngày 22/10, bà Cao Thị Nhi, trú tại xã Bàu Hàm, chuyển nhầm số tiền 649.999.999 đồng vào tài khoản ngân hàng của anh Phòng Tích Phương (làm nghề shipper), trú tại khu phố Sông Trầu 3, phường Trảng Bom, TP Đồng Nai.

Anh Phương đã chuyển trả đầy đủ số tiền bà Nhi đã chuyển nhầm.

Ngay sau khi phát hiện tài khoản xuất hiện số tiền lớn không phải của mình, anh Phương đã đến Công an phường Trảng Bom trình báo và đề nghị hỗ trợ xác minh để hoàn trả số tiền cho người chuyển nhầm.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Trảng Bom nhanh chóng xác minh, xác định người chuyển nhầm là bà Cao Thị Nhi. Công an phường đã liên hệ và mời bà Nhi đến trụ sở để xác nhận thông tin.

Ngay trong chiều 22/10, trước sự chứng kiến của Công an phường, anh Phương đã chuyển trả đầy đủ số tiền 649.999.999 đồng cho bà Nhi.

Việc chủ động trình báo và hoàn trả số tiền lớn thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức tôn trọng tài sản của người khác. Hành động đẹp của anh Phương góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình trong cộng đồng.