Shipper lội nước giao hàng giữa triều cường ở TPHCM

Khu dân cư Trung Sơn (xã Bình Hưng, TPHCM) bị ngập nước do triều cường.

Tại khu dân cư nằm giáp rạch Ông, nước dâng nhanh từ khoảng 17h30 gây ngập đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Các căn biệt thự tại đây đều chặn cửa hầm ngăn nước tràn vào.

Nhiều tuyến đường ở khu vực phía Nam TPHCM như Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Bùi Văn Ba... cũng bị ngập nước.

Đến khoảng 19h, các tuyến đường ở khu dân cư Tấn Trường (phường Tân Thuận) vẫn bị ngập sâu, nước tràn lên vỉa hè.

Chị Trần Anh Thư cho biết mỗi lần đi giao đồ ăn qua khu vực ngập nước đều lo xe bị chết máy. Chị phải tìm chỗ gửi xe rồi lội nước tới địa điểm giao hàng cho khách.

Nhiều shipper phải tìm cách xoay xở khi đi qua các tuyến đường ngập.

Mẹ con chị Dương Thị Xà Phép cùng nhau đi qua đoạn đường ngập để sang nhà bà. Chị cho biết tình trạng ngập mỗi khi triều cường dâng đã quá quen thuộc với người dân nơi đây. “Không biết đến bao giờ mới hết cảnh ngập nước như thế này”, chị nói.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, chiều 28/10, triều cường trên sông Sài Gòn dự báo đạt đỉnh của đợt, mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên 1,72-1,77m, vượt báo động 3 từ 0,12-0,17m. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước dự báo đạt 1,79-1,83m, cao hơn báo động 3 từ 0,19-0,23m. Đỉnh triều xuất hiện vào chiều tối, khoảng 17-20h.