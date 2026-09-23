ShinyHunters tuyên bố xâm nhập hệ thống của FBI, hé lộ dữ liệu 5.000 đặc vụ

Ngày 22-9, ShinyHunters tuyên bố đã đánh cắp dữ liệu của một số lượng lớn nhân viên FBI hiện tại và trước đây.

Nhóm này cho rằng vụ việc nhằm đáp trả cảnh báo của FBI hồi tháng 5, trong đó cơ quan này công bố phương thức hoạt động của ShinyHunters và khuyến cáo các mục tiêu không trả tiền cho nhóm tội phạm mạng.

Ảnh minh họa: VietnamPlus

ShinyHunters cũng công bố ảnh chụp một trang tuyển dụng của FBI mà nhóm cho rằng đã bị can thiệp, cùng dữ liệu mẫu của khoảng 5.000 đặc vụ.

Trang tuyển dụng của FBI và cổng thông tin dành cho ứng viên đặc vụ cũng từng hiển thị thông báo tạm thời không khả dụng.

Dữ liệu được nhóm này công bố bao gồm nhiều thông tin, như tên, địa chỉ nhà, số an sinh xã hội, nhiệm vụ của một số đặc vụ và trong một số trường hợp có cả tên thành viên gia đình.

Reuters đã đối chiếu một phần dữ liệu với hồ sơ của các cơ quan tín dụng và dữ liệu từng bị rò rỉ. Ít nhất 10 trường hợp, trong đó có Giám đốc FBI Kash Patel, có thông tin dường như trùng khớp.

FBI cho biết đã nắm thông tin về các tuyên bố liên quan hoạt động truy cập trái phép vào trang FBIjobs.gov và đang điều tra vụ việc.

ShinyHunters là nhóm chuyên đánh cắp dữ liệu và tống tiền, từng tuyên bố thực hiện nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp và tổ chức lớn.

Nhóm này bị cáo buộc liên quan các vụ việc nhằm vào Rockstar Games và nền tảng giáo dục Canvas.

Đầu tháng 9, công ty AI Anthropic cho biết đã phát hiện những tin tặc có liên hệ với ShinyHunters tìm cách sử dụng các công cụ của hãng.