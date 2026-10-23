Shinhan Việt Nam giảm lãi suất cho vay đến 1,5%/năm. Ảnh: Bnews phát

Là một trong những ngân hàng nước ngoài tiên phong triển khai chính sách điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết đồng hành cùng định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hỗ trợ khách hàng giảm chi phí tài chính và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là chính sách giảm lãi suất dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, thể hiện nỗ lực của Ngân hàng Shinhan trong việc đồng hành cùng khu vực kinh tế tư nhân.

Cụ thể, đối với các sản phẩm cho vay phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh dành cho hộ kinh doanh và khách hàng kinh doanh quy mô nhỏ (SOHO Facility Loan và SOHO Prime Facility), ngân hàng Shinhan điều chỉnh giảm 1,5%/năm đối với phần biên độ tính lãi suất thả nổi. Đây là mức điều chỉnh lớn nhất trong chương trình lần này, góp phần giảm áp lực chi phí vốn, tạo điều kiện để khách hàng bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và mở rộng quy mô hoạt động.

Bên cạnh chính sách lãi suất, Ngân hàng Shinhan tiếp tục phát triển các giải pháp tài chính toàn diện dành cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), kết hợp tín dụng với các giải pháp thanh toán và quản lý dòng tiền như Shinhan Store, hỗ trợ khách hàng nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển kinh doanh bền vững.

Trong chương trình lần này, Ngân hàng Shinhan điều chỉnh giảm biên độ cộng thêm vào lãi suất tham chiếu đối với nhiều sản phẩm tín dụng, tập trung vào các nhu cầu thiết thực như mua nhà, mua ô tô và vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm. Việc giảm biên độ giúp khách hàng được hưởng mức lãi suất cho vay thấp hơn so với trước đây trong điều kiện lãi suất tham chiếu không thay đổi, đồng thời mang đến thêm lựa chọn tài chính phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Đáng chú ý, đối với sản phẩm vay mua nhà (Home Loan), Ngân hàng điều chỉnh giảm 0,65 điểm phần trăm đối với biên độ tính lãi suất thả nổi, từ mức cộng 0,35%/năm xuống mức trừ 0,30%/năm so với lãi suất tham chiếu. Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục giảm 0,6 điểm phần trăm đối với biên độ tính lãi suất thả nổi của sản phẩm vay mua ô tô (Car Loan) và 0,3 điểm phần trăm đối với sản phẩm vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm (Flexi Loan), góp phần giảm chi phí vay vốn và đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng cá nhân.

Như vậy, với gói lãi suất thả nổi tại Ngân hàng Shinhan, khách hàng sẽ được áp dụng biên độ âm trong suốt khoàng thời gian vay, thay đổi 3 tháng/lần với lãi suất hiện tại dao động từ 8,99% đến 9,59%.

Việc chủ động điều chỉnh chính sách lãi suất cho vay thể hiện sự hưởng ứng tích cực của Ngân hàng Shinhan đối với định hướng điều hành của NHNN, đặc biệt trong việc chia sẻ áp lực chi phí vốn với người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, Ngân hàng tiếp tục chú trọng cân đối nguồn vốn, quản trị rủi ro và bảo đảm hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả, tuân thủ các quy định của NHNN.

Chương trình áp dụng từ ngày 20/10/2026 và theo thời gian triển khai và các điều kiện, quy định hiện hành của Ngân hàng Shinhan. Lãi suất cho vay thực tế phụ thuộc vào lãi suất tham chiếu, biên độ và điều kiện áp dụng đối với từng khoản vay.