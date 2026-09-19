Shinhan Việt Nam bổ nhiệm tổng giám đốc mới

Ông Ryu Je Eun giữ vai trò Tổng giám đốc Shinhan Việt Nam. Ảnh: Shinhan

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam vừa thông báo thay đổi nhân sự cấp cao, bổ nhiệm ông Ryu Je Eun giữ chức tổng giám đốc.

Theo ngân hàng, việc bổ nhiệm được thực hiện căn cứ Công văn số 8429/NHNN-QLGS do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành ngày 15/9/2026 và quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc ngày 16/9/2026.

Ông Ryu Je Eun có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng tham gia hoạch định chiến lược kinh doanh toàn cầu và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại thị trường Việt Nam.

Sau khi đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc, ông Ryu Je Eun định hướng Shinhan Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường Việt Nam có những chuyển động về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tư nhân và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Theo định hướng được ngân hàng công bố, Shinhan Việt Nam sẽ tiếp tục khai thác thế mạnh ở nhóm khách hàng doanh nghiệp FDI, đồng thời mở rộng hoạt động đối với doanh nghiệp Việt Nam và khách hàng cá nhân. Ngân hàng cũng dự kiến tận dụng mạng lưới toàn cầu của Tập đoàn Tài chính Shinhan để kết nối dòng vốn và các cơ hội kinh doanh quốc tế với thị trường Việt Nam, song song với đẩy mạnh số hóa và tài chính bền vững.

Trước ông Ryu Je Eun, vị trí Tổng giám đốc Shinhan Việt Nam do ông Kang Gew Won đảm nhiệm từ ngày 28/3/2022. Ông Won gia nhập Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc từ năm 1995 và từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trong 16 năm tại ngân hàng này.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, thu nhập lãi và các khoản tương tự của Shinhan Việt Nam đạt 7.309 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY). Tuy nhiên, chi phí lãi và các chi phí tương tự tăng hơn 52% YoY, lên 3.322 tỷ đồng. Kết quả, thu nhập lãi thuần tại ngân hàng đạt 3.987 tỷ đồng, chỉ tăng 1,6% so với mức 3.923 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ dự phòng, Shinhan Việt Nam báo lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 2.590 tỷ đồng, giảm 7,1% so với mức 2.787 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.061 tỷ đồng, giảm 7,3%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt 246.826 tỷ đồng, tăng 4,1% so với mức 236.994 tỷ đồng cuối năm 2025.

Trong cơ cấu tài sản, cho vay khách hàng tại Shinhan tiếp tục là khoản mục lớn nhất. Dư nợ cho vay khách hàng trước dự phòng đạt 167.638 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cuối năm trước. Sau khi trừ hơn 1.864 tỷ đồng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng, giá trị khoản mục này còn 165.774 tỷ đồng.

Tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác đạt 64.631 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cuối năm 2025. Trong đó, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác đạt 54.511 tỷ đồng và cho vay đạt gần 10.120 tỷ đồng.