Shindong (Super Junior) sau hành trình giảm 37kg đầy ngoạn mục

Theo MyDaily, ngày 10/10, Shindong - thành viên nhóm nhạc đình đám Super Junior thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới được chụp tại Tokyo, Nhật Bản trên trang mạng xã hội cá nhân.

Đáng chú ý, nam ca sĩ mở đầu bài đăng bằng dòng trạng thái hài hước: "Dạo gần đây tôi toàn đăng ảnh AI nên sợ mọi người quên mất gương mặt thật của mình. Vì vậy, hôm nay tôi mang ảnh thật đến đây".

Shindong - thành viên nhóm nhạc đình đám Super Junior đăng tải loạt ảnh mới được chụp tại Tokyo, Nhật Bản.

Shindong còn viết thêm bằng tiếng Anh: "Lần này không phải AI, mà chính là tôi ngoài đời thực".

Trong những bức ảnh được công bố, thành viên Super Junior xuất hiện với phong cách thoải mái, trẻ trung. Nam ca sĩ đeo kính râm, ngồi thư giãn trong ô tô và tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong chuyến đi Nhật Bản.

Ở một bức ảnh khác, Shindong tạo dáng trước poster quảng bá sự kiện gặp gỡ người hâm mộ tại Nhật Bản của Super Junior-D&E - nhóm nhỏ gồm hai thành viên Donghae và Eunhyuk.

Shindong tạo dáng trước poster quảng bá sự kiện gặp gỡ người hâm mộ tại Nhật Bản của Super Junior-D&E.

Vốn nổi tiếng với tính cách vui nhộn, Shindong không bỏ lỡ cơ hội trêu đùa đồng nghiệp. Anh hài hước chia sẻ: "Vì không thấy chỗ của mình trên poster nên tôi thử đứng phía trước xem sao".

Bên cạnh những khoảnh khắc vui vẻ, diện mạo hiện tại của Shindong cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý. So với hình ảnh quen thuộc trước đây, nam ca sĩ sở hữu gương mặt thon gọn hơn, đường viền hàm rõ nét cùng các đường nét khuôn mặt nổi bật.

Sự thay đổi này khiến Shindong trông trẻ trung và khác biệt, đặc biệt khi anh liên tục chia sẻ những bức ảnh selfie cận mặt.

Không chỉ vậy, nam thần tượng còn tạo thêm tiếng cười khi hỏi người hâm mộ thích bức ảnh nào nhất trong loạt hình vừa đăng tải. Riêng Shindong lại lựa chọn tấm ảnh cuối cùng, ghi lại khoảnh khắc anh đang thưởng thức đồ ăn. Nam ca sĩ dí dỏm giải thích: "Bức này trông ngon miệng nhất".

Shindong cũng chia sẻ những khoảnh khắc hài hước, gần gũi.

Được biết, trước đó Shindong từng gây xôn xao khi tiết lộ hành trình giảm cân đáng kinh ngạc. Nam ca sĩ cho biết cân nặng cao nhất của mình từng chạm mốc 116kg, trước khi giảm xuống còn 79kg chỉ sau khoảng 5 tháng. Như vậy, thành viên Super Junior đã giảm tổng cộng 37kg, tạo nên sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình.

Sau quá trình giảm cân, Shindong thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mới trên mạng xã hội, cho thấy diện mạo thon gọn hơn so với trước đây.

Dù ngoại hình có nhiều thay đổi, nam ca sĩ vẫn giữ nguyên tính cách hài hước, gần gũi vốn đã trở thành dấu ấn trong suốt nhiều năm hoạt động cùng Super Junior. Chính những khoảnh khắc đời thường vui nhộn này tiếp tục giúp Shindong duy trì sự kết nối với người hâm mộ.