Shindong (Super Junior) giảm 37kg, gương mặt thay đổi khiến khán giả ngỡ ngàng

Shindong (Super Junior) gây chú ý với diện mạo ngày càng thon gọn sau khi giảm tới 37kg. Gương mặt của nam ca sĩ trở nên khác biệt rõ rệt, khiến nhiều khán giả thậm chí phải thốt lên: “Ai vậy?”.

Cụ thể, mới đây, Shindong đăng tải một đoạn video lên Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái: “Lần đầu được tận mắt gặp iPhone 18 Pro. Màu nào cũng đẹp nên tôi càng khó lựa chọn hơn… Còn mọi người sẽ chọn màu nào?”.

Hình ảnh gây chú ý của Shindong (Super Junior) mới đây.

Trong video, Shindong ghé thăm một cửa hàng Apple tại Singapore. Nam ca sĩ lần lượt giới thiệu mẫu iPhone 18 Pro mới ra mắt với nhiều phiên bản màu sắc khác nhau, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng quan tâm hơn cả lại không phải chiếc điện thoại mà chính là diện mạo ngày càng thay đổi của Shindong. Nam ca sĩ xuất hiện với gương mặt thon gọn hơn, đường viền hàm sắc nét và các đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên rõ ràng hơn.

Nhiều khán giả để lại bình luận bất ngờ trước màn “lột xác” của Shindong: “Sao lại giảm cân nhiều như vậy?”, “Đẹp trai quá”, “Hãy nhớ ăn uống đầy đủ trong khi giảm cân nhé”, “Giảm cân quá thành công”, “Tôi còn tưởng không phải Shindong”,...

Trước đó, Shindong từng chia sẻ về hành trình giảm cân của mình. Nam ca sĩ cho biết anh từng sử dụng thuốc tiêm giảm cân vào năm ngoái nhưng không đạt được hiệu quả như mong đợi. Sau đó, Shindong quyết định thay đổi thói quen sinh hoạt và được cho là đã giảm khoảng 37kg chỉ trong 5 tháng.

Shindong được cho là đã giảm khoảng 37kg chỉ trong 5 tháng.

Màn thay đổi ngoại hình của thành viên Super Junior tiếp tục trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm, đặc biệt khi gương mặt của anh hiện tại có nhiều khác biệt so với trước đây.