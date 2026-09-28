Shindong (Super Junior) giảm 37kg, diện mạo khiến fan ngỡ ngàng

Shindong (Super Junior) tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ với diện mạo trẻ trung, thon gọn sau khi giảm 37kg. Nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen khi khoe hình ảnh mới nhân dịp sinh nhật.

Cụ thể, mới đây, tài khoản mạng xã hội chính thức của Super Junior đăng tải hình ảnh Shindong cùng lời chúc mừng sinh nhật. Trong ảnh, nam ca sĩ diện áo jersey tông xanh mang phong cách thể thao, nở nụ cười rạng rỡ và tạo dáng chữ V bằng hai tay trước ống kính.

Shindong (Super Junior) tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ với diện mạo trẻ trung.

Đáng chú ý nhất là diện mạo thay đổi rõ rệt của Shindong. Nam ca sĩ để kiểu tóc uốn gợn sóng dày, làm nổi bật đường nét gương mặt ngày càng rõ ràng. Phần cằm thon gọn, gần như không còn mỡ thừa giúp đường viền hàm trở nên sắc nét hơn. Sau khi giảm cân thành công, Shindong được nhận xét trông trẻ trung hơn, đồng thời sở hữu vóc dáng gọn gàng và khỏe khoắn.

Hình ảnh mới nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Nhiều bình luận gửi lời chúc sinh nhật đến nam ca sĩ, đồng thời bất ngờ trước diện mạo hiện tại: “Chúc mừng sinh nhật anh thật nhiều”, “Giảm cân xong nhìn giống hệt thời mới ra mắt”, “Đúng là bậc thầy tự quản lý bản thân”, “Càng ngày càng trẻ ra”.

Trước đó, Shindong từng gây chú ý khi chia sẻ về hành trình giảm cân của mình. Nam ca sĩ cho biết từng sử dụng thuốc tiêm điều trị béo phì theo đơn nhưng không nhận thấy hiệu quả đáng kể.

Trước đó, Shindong từng gây chú ý khi chia sẻ về hành trình giảm cân của mình.

Sau đó, Shindong thay đổi toàn diện lối sống, tập trung vào chế độ ăn uống và vận động. Sau khoảng 5 tháng, nam ca sĩ giảm tổng cộng 37kg, qua đó tạo nên sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình.

Diện mạo hiện tại của Shindong khiến nhiều người hâm mộ liên tưởng đến hình ảnh của anh trong những năm đầu sự nghiệp. Sau khi lấy lại vóc dáng thon gọn, nam ca sĩ vẫn duy trì lịch trình hoạt động tích cực, liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình và cùng Super Junior tham gia nhiều hoạt động âm nhạc.