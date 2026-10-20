Shin Ye Eun được cân nhắc thay thế Moon Ga Young

Ngày 19/10, Hankyung.com đưa tin Moon Ga Young đã quyết định từ chối lời mời đóng chính trong Seorabeol Knife, sau khi được cho là đang đàm phán tham gia dự án hồi tháng 9. Công ty sản xuất Studio Dragon xác nhận đã gửi lời mời đến nữ diễn viên, nhưng khi đó khả năng góp mặt của cô vẫn đang được thảo luận.

Cùng ngày, The Fact đưa tin Shin Ye Eun được mời đảm nhận vai Công chúa Deokyeong, nhân vật trước đó dành cho Moon Ga Young. Công ty quản lý npio Entertainment xác nhận nữ diễn viên đã nhận lời mời và đang xem xét. Thông tin này thu hút sự chú ý khi bộ phim còn có Cha Eun Woo đang đàm phán tham gia.

Seorabeol Knife kết hợp chuyện tình lãng mạn với chủ đề ẩm thực.

Seorabeol Knife là phim tình cảm lãng mạn lấy chủ đề ẩm thực, xoay quanh một đầu bếp người Italy được mệnh danh là “sự cám dỗ của Địa Trung Hải” và nàng công chúa được định mệnh an bài sẽ trở thành mặt trời của Seorabeol. Sau khi làm theo lời tiên tri 1.000 năm được cất giữ trong hộp mật ong mạ vàng, đầu bếp kiêm chủ nhà hàng đạt một sao Michelin xuyên không về thời Silla. Tại đây, anh gặp một nàng công chúa sành ăn, khó tính và là thành viên hoàng tộc duy nhất thuộc tầng lớp seonggol – giai cấp cao nhất trong xã hội Silla. Cả hai cùng bước vào hành trình khám phá những hương vị tinh túy của vương quốc.

Cha Eun Woo hiện đàm phán vai nam chính, một đầu bếp người Italy điều hành nhà hàng đạt một sao Michelin. Bộ phim kết hợp yếu tố xuyên không, ẩm thực và tình cảm lãng mạn, đặt hai nhân vật đến từ những thế giới khác biệt vào hành trình khám phá văn hóa và hương vị thời đại Silla.

Trước đó, thông tin Moon Ga Young cân nhắc vai Công chúa Deokyeong từng khiến khán giả kỳ vọng cô tái hợp Cha Eun Woo sau 7 năm kể từ khi cả hai đóng chung Vẻ Đẹp Đích Thực (True Beauty) của đài tvN năm 2020. Bộ phim tình cảm học đường này từng góp phần đưa tên tuổi hai diễn viên đến gần hơn với khán giả quốc tế. Tuy nhiên, khả năng tái hợp hiện không còn chắc chắn khi Moon Ga Young được cho là đã từ chối dự án mới.

Theo mô tả ban đầu, Công chúa Deokyeong thuộc tầng lớp seonggol của hoàng tộc Silla và nuôi ước mơ trở thành nữ hoàng đầu tiên của vương quốc. Sinh ra trong dòng dõi hoàng gia thuần khiết, cô sùng đạo, tò mò và có khả năng cảm nhận đặc biệt về hương trầm, ẩm thực. Nhân vật còn sở hữu con mắt tinh tường đối với thư pháp và hội họa, đòi hỏi diễn viên thể hiện được cả sự thông tuệ, bản lĩnh lẫn chiều sâu nội tâm.

Shin Ye Eun hiện chưa xác nhận tham gia Seorabeol Knife. Nếu nhận lời, nữ diễn viên sẽ có cơ hội đóng chính trong một bộ phim cổ trang lãng mạn cùng Cha Eun Woo. Thông tin về dàn diễn viên và lịch phát sóng vẫn cần chờ thông báo chính thức từ ê-kíp sản xuất.