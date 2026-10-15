Shin Min Ah và Lee Jong Suk gây tò mò trong The Remarried Empress

Bộ phim Hàn Quốc The Remarried Empress vừa công bố loạt poster mới, hé lộ những mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa hoàng hậu Navier, hoàng đế Sovieshu, Rashta và hoàng tử Heinrey. Đặc biệt, hình ảnh Shin Min Ah sánh đôi Lee Jong Suk gợi mở chuyện tình mới của nữ chính sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, trở thành một trong những điểm đáng chú ý trước ngày phim lên sóng.

Chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng, The Remarried Empress xoay quanh Navier (Shin Min Ah), vị hoàng hậu hoàn hảo của Đế quốc phương Đông. Cuộc sống của cô thay đổi khi chồng là hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon) ngoại tình và quyết định ly hôn. Thay vì chấp nhận số phận, Navier lựa chọn tái hôn với Heinrey (Lee Jong Suk), hoàng tử của Đế quốc phương Tây.

Bộ phim Hàn Quốc The Remarried Empress vừa công bố loạt poster mới, hé lộ những mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa Shin Min Ah và Ju Ji Hoon.

Loạt poster mới tập trung vào ba mối quan hệ then chốt, qua đó cho thấy những chuyển biến trong tình yêu, lòng chung thủy và vị thế của các nhân vật trong hoàng gia.

Poster đầu tiên khắc họa Sovieshu và Navier đứng cạnh nhau, nắm tay với vẻ ngoài uy nghiêm. Dòng chữ đi kèm là lời khẳng định của hoàng đế: "Dù có chuyện gì xảy ra, người vợ duy nhất của ta vẫn sẽ là nàng". Tuy nhiên, lời hứa này trở nên đáng ngờ khi Sovieshu dần bị Rashta (Lee Se Young), một nữ nô lệ bỏ trốn, thu hút. Sự xuất hiện của cô khiến cuộc hôn nhân tưởng như vững chắc giữa hoàng đế và hoàng hậu bắt đầu rạn nứt.

Sovieshu (Ju Ji Hoon) dần bị Rashta (Lee Se Young), một nữ nô lệ bỏ trốn, thu hút.

Poster thứ hai chuyển trọng tâm sang Sovieshu và Rashta. Ánh mắt trìu mến của hoàng đế dành cho Rashta, cùng dòng chú thích "Nàng đúng là khiến người khác phải đau đầu", cho thấy mối quan hệ giữa hai người không còn đơn thuần. Sự thay đổi trong tình cảm của Sovieshu đặt Navier trước biến cố lớn, đồng thời mở ra những xung đột có thể ảnh hưởng đến cả trật tự hoàng gia.

Đáng chú ý hơn cả là poster của Navier và Heinrey. Trong khung hình thân mật, Navier nâng mặt Heinrey, trong khi hoàng tử vòng tay ôm lấy eo cô. Lời đề nghị "hãy để ta trở thành người tình của nàng, để tất cả mọi người đều nhìn thấy" thể hiện sự chủ động theo đuổi của Heinrey. Trái với không khí căng thẳng trong cuộc hôn nhân trước, hình ảnh này gợi mở một mối quan hệ mới, nơi Navier không còn chỉ được nhìn nhận qua vị trí hoàng hậu của Sovieshu.

Shin Min Ah và Lee Jong Suk thu hút sự chú ý với mối quan hệ hoàng gia nhiều biến động trong phim mới.

Sự đối lập giữa ba poster cũng tạo nên sức hút cho bộ phim. Nếu hình ảnh Sovieshu và Navier gợi nhắc lời thề hôn nhân đang đứng trước nguy cơ tan vỡ, poster của Sovieshu và Rashta nhấn mạnh sự thay đổi trong tình cảm, còn Navier và Heinrey mở ra hướng phát triển mới cho câu chuyện. Qua đó, phim đặt nhân vật nữ chính vào trung tâm của những lựa chọn có thể làm thay đổi cả cuộc đời lẫn vị thế của cô.

Với sự góp mặt của Shin Min Ah, Lee Jong Suk, Ju Ji Hoon và Lee Se Young, The Remarried Empress được chú ý nhờ câu chuyện kết hợp tình yêu, hôn nhân và những biến động trong hoàng gia. Bộ phim dự kiến lên sóng từ ngày 4/11. Diễn biến mối quan hệ giữa Navier và Heinrey, cũng như cách cô đối diện với cuộc hôn nhân đổ vỡ, là những yếu tố đáng chờ đợi trong tác phẩm.