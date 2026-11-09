Shin Min Ah và Kim Woo Bin lần đầu xuất hiện cùng nhau sau đám cưới

Shin Min Ah là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, được yêu mến qua nhiều bộ phim như Hometown Cha-Cha-Cha, Our Blues và Oh My Venus. Trong khi đó, Kim Woo Bin cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả nhờ ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất ấn tượng. Chuyện tình kéo dài 10 năm của cả hai từng nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng.

Mới đây, Shin Min Ah và Kim Woo Bin thu hút sự chú ý khi cùng xuất hiện tại một đám cưới sau khi chính thức về chung một nhà. Hình ảnh cặp đôi tham dự hôn lễ của một nhân viên thuộc công ty quản lý được chia sẻ trên các diễn đàn trực tuyến, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận của khán giả.

Shin Min Ah và Kim Woo Bin cùng xuất hiện tại đám cưới của một người quen. (Ảnh từ Sports Chosun)

Trong những hình ảnh được lan truyền, Shin Min Ah và Kim Woo Bin xuất hiện tại khu vực chờ cô dâu cùng nhiều khách mời khác. Cặp đôi lựa chọn trang phục có tông màu nhã nhặn, kiểu dáng đơn giản nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ ngoại hình nổi bật. Dù không đứng cạnh nhau mà tạo dáng ở hai vị trí cách biệt trong bức ảnh tập thể, cả hai vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Đáng chú ý, Shin Min Ah còn được bắt gặp khoảnh khắc cầm micro và phát biểu chúc mừng cô dâu chú rể. Nữ diễn viên giữ phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch, nhận được sự quan tâm của những người có mặt tại buổi lễ.

Ở một bức ảnh khác, Shin Min Ah và Kim Woo Bin cùng đứng cạnh nhau, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Khoảnh khắc này khiến nhiều người thích thú bởi sự ngọt ngào, thoải mái của đôi vợ chồng son.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Shin Min Ah và Kim Woo Bin cùng xuất hiện tại một sự kiện sau khi kết hôn. Trước đó, chuyện tình của hai diễn viên luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Cả hai bắt đầu hẹn hò vào năm 2015 và đồng hành bên nhau suốt một thập kỷ.

Trong khoảng thời gian đó, Kim Woo Bin từng đối mặt với vấn đề sức khỏe, Shin Min Ah luôn ở bên động viên và ủng hộ bạn trai. Sự bền bỉ trong tình cảm của cả hai khiến họ trở thành một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ của làng giải trí Hàn Quốc.

Hình ảnh mới đây của Shin Min Ah. (Ảnh từ Sports Chosun)

Vào tháng 12 năm ngoái, Shin Min Ah và Kim Woo Bin chính thức tổ chức đám cưới sau 10 năm gắn bó. Kể từ khi kết hôn, những thông tin về cuộc sống của cả hai vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Về hoạt động nghệ thuật, Shin Min Ah góp mặt trong bộ phim truyền hình The Remarried Empress, được phát hành ngày 3/11. Trong khi đó, Kim Woo Bin dự kiến trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Gift, lên sóng từ ngày 5/12. Sự xuất hiện chung mới đây của cặp đôi tiếp tục khiến khán giả thích thú, đặc biệt khi cả hai vẫn giữ được vẻ rạng rỡ và tình cảm sau khi chính thức trở thành vợ chồng.